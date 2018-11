Zum 60. NASA-Jahrestag heißt Monaco US-Astronauten und Luftfahrtexperten willkommen und präsentiert den Film „Above and Beyond: NASA's Journey to Tomorrow"

Die geplanten Events unter der Schirmherrschaft von S.D. Prinz Albert II werden sich mit der Zukunft der Luft- und Raumfahrt beschäftigen.

WASHINGTON, 19. November 2018 /PRNewswire/ -- Anlässlich des diesjährigen Thanksgiving lädt das Fürstentum Monaco NASA-Legenden des US-amerikanischen Space-Shuttle-Programms zu einem Forum ein, das den 60. Geburtstag der Institution feiern soll und im Rahmen dessen eine Screening-Vorführung der Discovery-Dokumentation „Above and Beyond: NASA's Journey to Tomorrow" der für den Academy Award nominierten und mit dem Emmy Award ausgezeichneten Filmemacherin Rory Kennedy gezeigt wird.

Diese Initiative der Botschaft von Monaco in Washington, D.C., die unter der Schirmherrschaft Seiner Durchlaucht des Fürsten von Monaco, Albert II, steht, beginnt um 17:00 mit einer Screening-Vorführung des Films in englischer Sprache mit französischen Untertiteln (kostenlos und mit Vorreservierung der Öffentlichkeit zugänglich). Es folgt eine einstündige Diskussion mit einigen der heute bedeutendsten Führungspersönlichkeiten aus der Luftfahrt zum Thema Luft- und Raumfahrt mit dem Schwerpunkt auf der Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit (www.MonacoEventsUSA.com).

Zu den Diskussionsteilnehmern gehören die Mission-Crew der Space Shuttle Columbia (Januar 1986) und eine der ersten NASA-Astronautinnen:

Captain Robert „Hoot" Gibson , ehemaliger US-Marineoffizier, Testpilot, Luftfahrtingenieur, NASA-Astronaut im Ruhestand, der an Bord der Raumfähren Columbia, Atlantis und Endeavour flog;

, ehemaliger US-Marineoffizier, Testpilot, Luftfahrtingenieur, NASA-Astronaut im Ruhestand, der an Bord der Raumfähren Columbia, Atlantis und Endeavour flog; General Charles Bolden , ehemaligen NASA-Administrator, Generalmajor des Marinekorps der Vereinigten Staaten und NASA-Astronaut;

, ehemaligen NASA-Administrator, Generalmajor des Marinekorps der Vereinigten Staaten und NASA-Astronaut; Dr. George „Pinky" Nelson , US-Physiker, Astronom, wissenschaftlicher Professor und ehemaliger NASA-Astronaut;

, US-Physiker, Astronom, wissenschaftlicher Professor und ehemaliger NASA-Astronaut; Dr. Margaret „Rhea" Seddon , Chirurgin, NASA-Shuttle-Crew-Mitglied, eine der ersten Frauen, die in das Astronautenkorps der NASA aufgenommen wurden;

, Chirurgin, NASA-Shuttle-Crew-Mitglied, eine der ersten Frauen, die in das Astronautenkorps der NASA aufgenommen wurden; Captain Michael López-Alegria , NASA-Veteran, der an drei Space-Shuttle-Expeditionen und einer ISS-Expedition beteiligt war;

, NASA-Veteran, der an drei Space-Shuttle-Expeditionen und einer ISS-Expedition beteiligt war; Hr. Guy Beutelschies , Vice President bei Lockheed Martin für den Bereich kommerzielle und zivile Raumfahrt; und

, Vice President bei Lockheed Martin für den Bereich kommerzielle und zivile Raumfahrt; und Dr. Ilhami Aygun , Präsident und CEO von SSI-MonacoSat

„Die Crew der Space Shuttle Columbia aus dem Jahr 1986 fühlt sich sehr geehrt, an diesem spannenden Programm teilnehmen zu dürfen. Wir sind Seiner Durchlaucht Prinz Albert II sehr dankbar für diese Einladung", sagte Captain Robert „Hoot" Gibson.

Als Diskussionsleiter wird Herr Mesut Ciceker, EMEA-Direktor bei Lockheed Martin Space, und als Zeremonienmeister Herr Christian Moore, Präsident des Medienbereichs bei SSI-Monaco, fungieren. Der Dokumentarfilm wird von der ehemaligen NASA-Chefwissenschaftlerin und Direktorin des Smithsonian National Air and Space Museum, Dr. Ellen R. Stofan, vorgestellt. Weitere NASA-Absolventen, die erwartet werden, sind die französischen Astronauten Patrick Baudry und Jean-Francois Clervoy.

„Geowissenschaft und Raumforschung haben sich auf die Menschheit auf unzählige Arten positiv und greifbar ausgewirkt. Monaco ist stolz darauf, erneut sehr renommierte internationale Diskussionsteilnehmer zusammenbringen zu können, die ihre Erfahrungen teilen, und die Screening-Vorführung von „Above and Beyond" für Monaco ist die perfekte Startrampe für die Feier der 60 außergewöhnlichen Jahre der NASA," sagte Ihre Exzellenz Maguy Maccario Doyle, Monacos Botschafterin in den USA und Event-Veranstalterin.

„Dies wird das zweite von der Botschaft initiierte Weltraumforum sein. Das erste Forum, das 2016 abgehalten wurde, zeigte die Premiere von „The Last Man on the Moon" (http://monacodc.org/Nov10) und hob das historische Interesse des Fürstentums an der Luft- und Raumfahrttechnik und Raumforschung hervor; SSI-Monaco brachte am 27. April 2015 mit Thales Alenia Space als Partner seinen ersten Nachrichtensatelliten MonacoSat-1 mit SpaceX's Falcon9 in die geostationäre Übergangsbahn (https://www.ssi-monaco.com/monacosat/birth-of-monacosat/launch/). SSI-MonacoSat plant einen zweiten Satelliten, MonacoSat-2, mit einem erwarteten Startdatum im Jahr 2021-22."

„Ich fühle mich geehrt, dass die Botschaft sich entschieden hat, während dieses prestigeträchtigen Treffens von NASA-Astronauten und anderen, die ihr Leben dem Verständnis unserer Planeten und der Welt um uns herum gewidmet haben, „Above and Beyond" zu zeigen," sagt Rory Kennedy. „Unser Ziel war es, mit diesem Film einen Überblick über die großen Leistungen der NASA in den letzten sechs Jahrzehnten zu präsentieren und weiteren großen Expeditionen entgegenzusehen. Von der Landung von Mondfahrzeugen bis hin zum Messen der Gesundheit unseres Planeten ist die Arbeit der NASA nicht nur beeindruckend, sondern unverzichtbar für unser zukünftiges Wohlergehen."

„In Above and Beyond: NASA's Journey To Tomorrow" gedenkt Rory Kennedy dem Apollo-Programm, der bemerkenswerten Reise zum Mond, der Kreativität jener, die daran gearbeitet haben, und - was am wichtigsten ist - unseren Errungenschaften und was wir aus ihnen machen," sagte Dr. Stofan, John and Adrienne Mars Director des Smithsonian National Air and Space Museum in Washington, D.C.

Lockheed Martin blickt auf eine lange Geschichte mit der NASA zurück, da das Unternehmen die Weltraumforschung seit 1971 in allen Missionen unterstützt. Vom Bau des weltweit ersten Wettersatelliten bis hin zur aktuellen GPS-Satelliten-Flotte unterstützt Lockheed Martin Space die Welt mit Innovationen in den Bereichen der kritischen Kommunikation, Wissenschaft, Navigation und Wetterdaten. Lockheed Martin ist stolz darauf, das Engagement von Monaco im Bereich der Luft- und Raumfahrt sowie den Erfolg von SSI-MonacoSat und die Pläne für die Gründung der Monaco Space Agency mitfeiern zu dürfen.

Die Veranstalter möchten den folgenden Organisationen ihren Dank und ihre Anerkennung erweisen:

The Prince Albert II of Monaco Foundation & The Prince Albert II of Monaco Foundation – USA Lockheed Martin Monaco Tourism and Convention Bureau (DTC)

Monaco Asset Management Space Systems International - MonacoSat

The Lady Monika Bacardi Foundation Venturi

Wann und wo: Donnerstag, 22. November 2018. Film beginnt um 17:00, Podiumsdiskussion um 18:45,

Auditorium Rainier III, Boulevard Louis II, 98000 Monaco



Eintritt und Reservierungen: Kostenlos und der Öffentlichkeit zugänglich , aber reservierungspflichtig . Begrenzte Sitzplätze.



Reservierungen bis 18. November 2018 unter eticket@monacomediax.com oder RSVP +377 93 10 40 61





Die Podiumsdiskussion wird ab 18:45 Uhr live übertragen: https://www.youtube.com/watch?v=u2ZE6VtZj3c





Informationen: Monaco Mediax +377 93 10 40 61 www.MonacoEventsUSA.com









Related Links

http://www.MonacoEventsUSA.com



SOURCE Embassy of Monaco