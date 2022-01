Zum 9. Mal in Folge nimmt Persistent eine führende Position in den Zinnov Zones 2021 Engineering Research and Development Services Ratings ein

SANTA CLARA, Kalifornien und PUNE, Indien, 28. Januar 2022 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT), wurde in acht Segmenten zu den besten Dienstleistern in der jährlichen Zinnov Zones for ER&D 2021 Ratings ernannt - Software-Engineering für Verbraucher, Software-Engineering für Unternehmen, digitales Engineering, KI-Engineering, Software-Cybersecurity, Software-Plattform-Engineering und KI/ML-Engineering im BFSI-Bereich sowie in den USA.

Der neueste Zinnov Zone Report for ER&D Services 2021 Ratings ist hier verfügbar.

Zinnov ist ein weltweit führendes Management- und Strategieberatungsunternehmen mit Kernkompetenzen in den Bereichen Produktentwicklung und digitale Transformation. Die jährlichen Zinnov Zones Ratings haben sich zu einem der vertrauenswürdigsten Berichte weltweit entwickelt, der sowohl Unternehmen als auch Dienstleistern ein besseres Verständnis des Anbieter-Ökosystems in verschiedenen Bereichen wie ER&D-Services, IoT-Services, Medien und Technologie usw. ermöglicht.

Der Bericht für das Jahr 2021 bewertete ~50 globale Dienstleistungsanbieter aus verschiedenen Branchen und Mikrovertikalen hinsichtlich ihrer Produktentwicklungskompetenz. Die Bewertungen basieren auf mehreren Dimensionen, darunter die Reife der Liefer- und Dienstleistungskapazitäten, die Skalierbarkeit, die Wachstumsrate, die Finanzlage, die Innovation und das geistige Eigentum, die Verbindungen zum Ökosystem und das Feedback der Unternehmenskäufer.

Sandeep Kalra, Vorstandsvorsitzender und geschäftsführender Direktor, Persistent Systems

„Diese Bestätigung von Zinnov ist eine Anerkennung unserer marktführenden Digital-Engineering-Fähigkeiten und, was noch wichtiger ist, des Wertes, den wir für unsere globalen Kunden schaffen. Unsere strategischen Investitionen in den Ausbau unseres digitalen Know-hows, in die Ausbildung und die Fähigkeiten unserer Mitarbeiter, in die Entwicklung von IP-basierten Assets und in die Stärkung unseres Partner-Ökosystems ermöglichen es uns, die Geschäftsergebnisse zu maximieren, die Markteinführung zu beschleunigen und einmal mehr eine branchenführenden Leistung zu liefern."

Sidhant Rastogi , Geschäftsführender Partner, Zinnov

„Die Fähigkeit von Persistent, End-to-End-PDLC-Services für die Softwareentwicklung anzubieten, zusammen mit der Fähigkeit, große Aufträge proaktiv zu identifizieren, zu definieren und auszuführen, hat zu bedeutenden Carve-out-Gewinnen für das Unternehmen während der Pandemie geführt. Die Fähigkeiten von Persistent in der Produkt- und Ökosystemmodernisierung, zusammen mit seiner umfangreichen Suite von Beschleunigern, haben es dem Unternehmen ermöglicht, Kunden bei der Produktmodernisierung und -erhaltung zu helfen und dabei seine Position in der Zinnov Zones 2021 Ratings for ER&D Services fest zu verankern."

Informationen zu Persistent

Mit über 16.500 Mitarbeitern in 18 Ländern ist Persistent Systems (BSE & NSE: PERSISTENT) ein globales Dienstleistungs- und Lösungsunternehmen, das Digital Engineering und Unternehmensmodernisierung anbietet. Persistent wurde in die Forbes Asia Best Under a Billion 2021-Liste aufgenommen und steht damit für eine konstante Umsatz- und Gewinnentwicklung sowie für Wachstum.

www.persistent.com

Zukunftsgerichtete Aussagen und Warnhinweise

Mehr Informationen zu Risiken und Unwägbarkeiten in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen erhalten Sie unter persistent.com/flcs .

Medienkontakte

Emma Handler

Persistent Systems (Weltweit)

+1 617 633 1635

[email protected]

Medienkontakte

Manohar Dhanakshirur

Archetype

+91 750 644 5361

[email protected]

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1735412/Persistent_ratings_1.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1735413/Persistent_Ratings_2.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1022385/Persistent_Systems_Logo.jpg

SOURCE Persistent Systems