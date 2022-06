Zum Vatertag schließen sich Eskute und Innaest zur weltweiten Premiere der Netuno-Serie zusammen

Als führende E-Commerce-Plattform unterstützt Innaest Kunden bei ihrem kreativen Lifestyle mit einer kuratierten Auswahl an Haushaltsgeräten und Haushaltsprodukten. Eskute und Innaest haben sich zusammengeschlossen, um den Verbrauchern mehr Fahroptionen anzubieten, damit sie in den warmen Sommermonaten die Natur erkunden und möglichst viel Bewegung genießen können.

Die Netuno-Serie ist die zweite Generation der Voyager eBike-Serie von Eskute, die seit 2021 auf dem Markt ist. Das Netuno Pro ist ein Premium-Produkt im E-Bike-Portfolio von Eskute und bietet eine hervorragende Funktionalität, insbesondere beim Offroad-Fahren. Das macht das Bike zur idealen Wahl für Outdoor-Fans.

Mit einem verbesserten 250-W-Bafang-M410-Mittelmotor liefert das Netuno Pro robuste, blitzschnelle Leistung, mit der der Fahrer Energie und Anstrengung spart, Steigungen einfach meistert und mit der das Anfahren aus dem Stillstand mühelos gelingt. Darüber hinaus steuert ein ausgeklügeltes Sensorsystem die Leistung der Pedale bis zu einem maximalen Drehmoment von 80 Nm und einer Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h, was die Batterielebensdauer und die maximale Reichweite erhöht und den Fahrern bei Bedarf die passende Unterstützung bietet.

Die neueste Netuno-Serie von Eskute verfügt auch über einen brandneuen integrierten 36V-14,5AH-Samsung-Akku. Dank einer großen Akkukapazität von 522 Wh können sowohl das Netuno als auch das Netuno Pro mit einer einzigen Aufladung bis zu 80 Meilen (etwa 128 km) zurücklegen. Diese sicherheitsgeprüften Akkus sind kompatibel mit dem Polluno und dem Polluno Pro, den Pendler-Elektrofahrrädern 2022 von Eskute. Außerdem verfügt der Netuno über einen brandneuen LED-Bildschirm und unterstützt Bluetooth-Konnektivität sowie Smartphone-App-Steuerung, so dass die Fahrer ihre Strecke in Echtzeit aufzeichnen können.

„Wir freuen uns sehr, mit Innaest an dieser spannenden Markteinführung zusammenzuarbeiten. Innaest verfügt über mehr als 24 Jahre Erfahrung im E-Commerce und ein strenges System zur Produktauswahl und -prüfung, und diese Zusammenarbeit bestätigt die Qualität der Eskute-Produkte. Der Juni ist die beste Zeit des Sommers und wir hoffen, dass noch mehr Kunden mit unseren neuen Produkten ins Freie gehen und ein umweltfreundlicheres, aktiveres Transportmittel genießen können. Das Debüt der Netuno-Serie fällt außerdem mit dem Vatertag und dem Weltradsporttag zusammen, was den Kunden noch weitere Gründe gibt, auf ein elektrisches Mountainbike umzusteigen", so Alan, der CEO von Eskute.

Das Launch-Event der Netuno-Serie findet von 3. bis 20. Juni auf der Innaest-Website statt. Während dieser Zeit wird das Netuno zum exklusiven Preis von 1249 € erhältlich sein, das Netuno Pro gibt es für 1999 €. Die Kunden genießen außerdem von einer schnellen Lieferung zwischen 5 und 8 Werktagen und einer zweijährigen Garantie, in Spanien gilt eine dreijährige Garantie. Weitere Informationen finden Sie auf innaest.com und Eskute.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1826691/Innaest_x_Eskute.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1728588/Eskute_logo_Logo.jpg

SOURCE Eskute