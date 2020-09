Zur Veröffentlichung von „CLIP STUDIO PAINT fürs Galaxy": Internationaler Illustrationswettbewerb 2020

TOKYO, 11. September 2020 /PRNewswire/ -- Ab dem 10. September veranstaltet CELSYS den internationalen Illustrationswettbewerb 2020, um die Veröffentlichung von „CLIP STUDIO PAINT fürs Galaxy" vom 21. August 2020 zu feiern. Das Wettbewerbsthema lautet „Der niedlichste Charakter in der ,Galaxy'" und die Gewinner erhalten fantastische Geld- und Sachpreise.

Website des Wettbewerbs

https://www.clipstudio.net/de/galaxy/

Teilnehmer können ihre Werke mithilfe des Wettbewerb Softwareiss-Hashtags auf Twitter, Facebook und Instagram einreichen. Die Comiczeichnerin LavenderTowne wird als Jurymitglied dabei sein. Zu den Preisen gehören Geldpreise, Grafiktablets wie das Wacom Cintiq 22 und Wacom One, sowie CLIP STUDIO PAINT EX. Es können traditionelle und digitale Werke eingereicht werden. Die Software ist beliebig wählbar.

Internationaler Illustrationswettbewerb 2020

Teilnahmebedingungen

Illustrationen zum Thema „Der niedlichste Charakter in der ,Galaxy'".

Terminübersicht

Bewerbungszeitraum: 10.9. bis 7.10. 2020 (Japanische Zeit)

Ergebnisbekanntgabe: Anfang November 2020 (Änderungen vorbehalten)

Gastjuror

Haley (LavenderTowne), zeichnet Webcomics und veröffentlicht Videos über Kunst.

Ihr YouTube-Kanal und anderen Websites sind besonders wegen ihrer gruselig-niedlichen Ästhetik beliebt.

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCD4XIm3ZFhT72WjqhIXMN9w

Anmeldeverfahren

Werke können mithilfe des Hashtags „GalaxysCutest" auf Twitter, Facebook und Instagram eingereicht werden.

Weitere Informationen

https://www.clipstudio.net/de/galaxy/

Veranstalter: CELSYS, Inc.

Sponsoren: Samsung Electronics Japan Co., Ltd. & Wacom Europe GmbH

CLIP STUDIO PAINT fürs Galaxy?*1

Die Illustrations-, Manga-, Comic- und Animations-Ap ist auf dem Samsung Galaxy Tab S7 und S7+ vorinstalliert. Dies ist die erste verfügbare Android-Version und erlaubt es Künstlern sofort mit dem Kreiern zu beginnen. *2

Die App ist mit dem S Pen kompatibel und nutzt u.a. S Pen Aktionen.*3 Nutzer ohne S Pen können auch ein Wacom Intuos oder Wacom On verwenden.



Galaxy Store:

https://apps.samsung.com/appquery/appDetail.as?appId=jp.co.celsys.clipstudiopaint.galaxystore

*1 „CLIP STUDIO PAINT fürs Galaxy" ist der Name der App im Galaxy Store.

*2 Die App ist nur auf dem Galaxy Tab S7 und S7+ vorinstalliert. Die Verfügbarkeit kann je nach Land und Region unterschiedlich sein.

*3 S Pen Aktionen in CLIP STUDIO PAINT werden auf Samsung Galaxy Note10, Note10+, Note20, Note20 Ultra, Galaxy Tab S6, Tab S7 und Tab S7+ unterstützt.

CELSYS,Inc.

Wir bieten Lösungen für die Erstellung, die Verbreitung und den Konsum von kreativen Inhalten, durch unsere Illustrations-, Manga- und Animationssoftware „CLIP STUDIO PAINT" und den Webdienst „CLIP STUDIO" sowie unsere E-Book-Lösung „CLIP STUDIO READER".



Website von CELSYS : https://www.celsys.co.jp/en/

CLIP STUDIO PAINT : http://www.clipstudio.net/de/

Instagram : https://www.instagram.com/clipstudioofficial/

Twitter: https://twitter.com/clipstudiopaint

Facebook : https://www.facebook.com/celsys.clipstudiopaint/

