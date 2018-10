Zwipe et Tappy Technologies lancent un partenariat et un accord de licence portant sur le paiement à l'aide de dispositifs de technologie mettable et biométrique

LAS VEGAS, October 22, 2018 /PRNewswire/ --

Zwipe, l'entreprise de technologie biométrique et Tappy Technologies, l'entreprise pionnière en termes de technologie mettable (wearable) sont heureuses d'annoncer leur partenariat visant à développer et lancer conjointement des dispositifs de paiement, d'accès et d'authentification numérique mettables et biométriques. En vertu de cet accord, Tappy Technologies se verra octroyer la licence de la propriété intellectuelle fondamentale de Zwipe, permettant l'authentification biométrique dans une série de facteurs de forme.

Tappy Technologies est un fournisseur mondial innovant de services de « tokenisation », qui fournit les éléments les plus essentiels pour permettre des applications de paiement via la technologie mettable aux principaux systèmes de paiement, grands distributeurs et marques de mode de renommée mondiale, servant de fabricant principal pour certaines des marques horlogères les plus reconnues au monde.

S'exprimant sur l'accord, Wayne Leung, PDG de Tappy Technologies, a déclaré : « Nous comptons parmi nos clients de confiance certains des plus grands réseaux de paiement, banques et marques horlogères au monde et nous sommes persuadés que l'avenir des paiements basés sur la technologie mettable sera biométrique. En 2017, les marques partenaires ont vendu plus de 85 millions d'unités. Nous prévoyons que notre plate-forme de paiement et de tokenisation basée sur la technologie mettable sera déployée dans des millions d'unités dans les années à venir et nous sommes heureux de nous associer à Zwipe pour permettre l'authentification biométrique dans le cadre de ce portefeuille l'année prochaine ». Et il a ajouté : « Chez Tappy, nous avons un appétit insatiable pour l'innovation et notre dernière offre, une solution biométrique unique et de technologie mettable va changer la donne dans le secteur du paiement via la technologie mettable car elle permet l'authentification avec un second facteur dans les dispositifs passifs, offrant ainsi à nos clients l'expérience de paiement sans contact de technologie mettable la plus sûre et la plus fluide ».

Les deux entreprises prévoient de présenter le premier prototype avant la fin de l'année.

S'exprimant sur cet accord, André Løvestam, PDG de Zwipe, a déclaré : « Zwipe ouvre la voie à la mise en place de services financiers dans les dispositifs de technologie mettable, en plus des cartes de paiement. Tappy Technologies est un fer de lance reconnu dans ce secteur et nous sommes très heureux d'unir nos forces pour mettre cette solution innovatrice dans les mains des consommateurs ».

À propos de Tappy Technologies Ltd.

Basée à Hong Kong, Tappy est une entreprise pionnière en termes de paiements et d'accès basés sur la technologie mettable, qui fournit des solutions sécurisées et fiables. La technologie de Tappy peut être entièrement intégrée dans des facteurs de forme tels que des montres, des bracelets, des bijoux, des bracelets d'activités et bien d'autres accessoires, qu'elle transforme instantanément en dispositifs de paiement et d'accès. Respectant les normes EMV mondiales, Tappy offre le plus haut niveau de sécurité pour les paiements et les transactions. http://www.tappytech.com

À propos de Zwipe AS

Zwipe est un fournisseur de solutions technologiques qui permet des solutions d'authentification biométriques autonomes, sans batterie et à très faible consommation d'énergie. Disposant d'un écosystème de partenaires comprenant des marques mondiales dans les domaines de la sécurité, des services financiers et des applications d'authentification, Zwipe est « Making Convenience Secure™ » (Sécuriser la commodité) pour les banques, les commerçants et les consommateurs. En utilisant la reconnaissance avancée des empreintes digitales tout en protégeant les informations personnelles, les solutions de Zwipe s'attaquent aux dangers du vol de données inhérents aux méthodes d'authentification traditionnelles. Basée à Oslo, en Norvège, Zwipe a consacré les dix dernières années à développer sa plate-forme technologique unique de récupération d'énergie en combinaison avec des solutions de sécurité basées sur les normes internationales d'infrastructure. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.zwipe.com