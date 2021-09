Zymo Research dá um passo à frente com seu compromisso de erradicar a pandemia da COVID-19 na Índia

IRVINE, Califórnia, 28 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Zymo Research doou um milhão de kits de teste de COVID-19 que incluem seu novo reagente e dispositivos de coleta DNA/RNA Shield - DirectDetect™ para a Mapmygenome™ com base em Hyderabad, na Índia. A Mapmygenome é uma empresa de diagnóstico molecular que fornece testes personalizados de DNA, testes de COVID-19 e aconselhamento genético a seus clientes. Ela oferece soluções de saúde personalizadas a seus clientes com base em testes genéticos. A empresa forneceu testes de COVID-19 durante toda a pandemia em seu laboratório de testes moleculares de última geração compatível com o cGLP, bem como em um laboratório instalado no Aeroporto Internacional Rajiv Gandhi em Hyderabad, na Índia, onde passageiros que entram no país são testados para detectar a presença do vírus SARS-CoV-2.