Zymo Research inicia operações na América do Sul, aumentando sua presença no mercado global

O novo escritório da Zymo Research prestará serviços personalizados em português, espanhol e inglês para atender às necessidades da região e de outras operações globais. A equipe multidisciplinar de especialistas realizará treinamentos, oficinas, palestras e validações de produtos para ajudar os clientes a escolher os produtos certos para seus laboratórios de biologia molecular. O campus conta com um moderno laboratório de biologia molecular com plataformas de sequenciamento de última geração (NGS), um edifício comercial de escritórios e uma fábrica.

O Dr. Marc Van Eden, vice-presidente de desenvolvimento de negócios da Zymo Research, disse: "Nossos clientes estão vendo o valor e a agilidade que a Zymo Research pode oferecer. Expandindo para os mercados latino e sul-americano e fazendo o alinhamento estratégico com outras empresas locais, estamos desenvolvendo sinergias para atender às necessidades de nossos clientes sul-americanos. Nossa missão é trazer educação, tecnologia e a infraestrutura necessária para o Brasil a fim de ajudá-los a oferecer produtos científicos, não só para clientes brasileiros, mas também para exportação para o mercado global. Reconhecemos que as práticas comerciais são específicas para a América do Sul, portanto, nossa filosofia é que nossas subsidiárias operem de forma autônoma e adaptem suas estratégias e operações comerciais de acordo com o mercado local para atender às necessidades especiais da região."

Thiago Pinto Nogueira, diretor geral da Zymo Research South America, acrescentou: "Estamos muito entusiasmados em expandir nossa presença na América do Sul, bem como nossa capacidade de oferecer tecnologias e ofertas de produtos centradas no cliente. Nosso escritório poderá oferecer serviços e suporte de primeira linha de forma mais eficiente e atender às necessidades específicas do mercado local. Entre eles estão a coleta e o processamento de amostras para iniciativas locais microbianas e agrícolas específicas com nosso laboratório de NGS. Também teremos a capacidade de consolidar e pré-processar amostras coletadas na região para enviá-las de forma segura, estável e em temperatura ambiente para qualquer lugar do mundo."

Para saber mais sobre as tecnologias de extração e testes de DNA/RNA da Zymo Research, acesse o site institucional da empresa.

Informações sobre a Zymo Research Corp.

A Zymo Research é uma empresa privada que, desde 1994, atende à comunidade científica e de diagnósticos com ferramentas de biologia molecular de última geração. A visão da empresa, "a beleza da ciência é simplificar as coisas", se reflete em todos seus produtos, desde a epigenética até as tecnologias de purificação de DNA/RNA. Reconhecida historicamente como líder em epigenética, a Zymo Research está rompendo fronteiras com novas soluções para coleta de amostras, medições microbiômicas, dispositivos de diagnóstico e tecnologias de sequenciamento de nova geração (NGS) de alta qualidade e fáceis de usar. Siga a Zymo Research no Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram.

