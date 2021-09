Zymo Research на передовой борьбы с пандемией COVID-19 в Индии

«С помощью наборов DNA/RNA Shield — DirectDetect страны, в которых растет заболеваемость COVID-19, могут проводить тестирование на COVID-19 без выделения нуклеиновой кислоты, не тратя на это дополнительные ресурсы. Это наш способ оказания гуманитарной поддержки нуждающимся, — заявил д-р Марк Ван Эден (Marc Van Eden), вице-президент по развитию бизнеса компании Zymo Research. — Мы установили партнерские отношения с компанией Mapmygenome, учитывая ее опыт в проведении и анализе тестов ОТ-ПЦР».

«В Индии непросто получить материалы для тестирования и провести вакцинацию, при этом тестирование жизненно необходимо для диагностики вируса SARS-CoV-2, — сказала Ану Ачарья, основатель и глава компании Mapmygenome. — Большая часть поставщиков биотехнологий и систем тестирования занимаются поставками внутри своих стран, и мы очень ценим гуманитарную помощь в борьбе с COVID-19, которую компания Zymo Research оказывает в глобальном масштабе».

Для получения дополнительной информации о программе компании Zymo Research по гуманитарным поставкам наборов для тестирования DNA/RNA Shield — DirectDetect посетите официальный веб-сайт.

Информация о компании Zymo Research Corp.

Zymo Research — частная компания, обслуживающая научно-диагностическое сообщество с использованием самых современных средств молекулярной биологии с 1994 года. Концепция компании «Красота науки в простоте» (The Beauty of Science is to Make Things Simple) находит отражение в ее продукции, от эпигенетики до технологий очистки ДНК/РНК. Давний лидер в области эпигенетики Zymo Research открывает новые возможности за счет новейших средств сбора образцов, измерений микробиома, диагностических устройств и технологий секвенирования нового поколения (NGS), отличающихся высоким качеством и простотой применения. Следите за новостями компании Zymo Research в социальных сетях Facebook, LinkedIn, Twitter и Instagram.

