Zymo Research obtient la marque CE IVD pour son kit Quick SARS-CoV-2 rRT-PCR Kit

Le kit Quick SARS-CoV-2 rRT-PCR est un test PCR de transcription inverse en temps réel (rRT-PCR) qui permet la détection qualitative des acides nucléiques du SRAS-CoV-2 dans des échantillons des voies respiratoires supérieures et inférieures. Le test avait été autorisé précédemment par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour une utilisation d'urgence et est largement utilisé aux États-Unis pour le diagnostic de COVID-19. Avec une limite de détection aussi basse que 15 GEC/réaction (250 GEC/ml d'échantillon) et un système de contrôle robuste, ce test surperforme la plupart des tests moléculaires SARS-CoV-2 actuellement sur le marché ; et, contrairement aux autres tests moléculaires, le kit Quick SARS-CoV-2 rRT-PCR contient des mélanges réactionnels prêts à l'emploi qui réduisent le temps de manipulation et éliminent les erreurs humaines pendant le processus de configuration. De plus, le test est rapide et les résultats sont générés en moins d'une heure et demie.

Zymo Research peut dimensionner facilement la production selon le besoin, sans la dépendance vis à vis d'autres fournisseurs qui peut influencer la chaîne d'approvisionnement. Des millions de tests peuvent être fabriqués chaque jour, selon le besoin, pour soutenir la lutte contre la COVID-19. En outre, avec un réseau mondial de distributeurs et des filiales en Allemagne et en Chine, Zymo Research est prête à fournir le kit Quick SARS-CoV-2 rRT-PCR rapidement et efficacement dans le monde entier au niveau logistique. Ce vaste réseau de distributeurs bien établi a joué un rôle déterminant dans la livraison des réactifs là où le besoin est le plus urgent pendant cette pandémie mondiale.

« L'octroi de la marque CE IVD pour notre kit Quick SARS-CoV-2 rRT-PCR signifie que nous pouvons mieux soutenir les tests COVID-19 au niveau mondial, ce que Zymo Research s'engage profondément à faire depuis le début de la pandémie », a déclaré Dr. Paolo Piatti, scientifique principal chez Zymo Research.

Pour en savoir plus sur le kit et le workflow Quick SARS-CoV-2 rRT-PCR de Zymo Research, rendez-vous sur leur site Web ou contactez-les par email à l'adresse [email protected] .

À propos de Zymo Research Corp.

Zymo Research est une entreprise privée qui fournit des outils de biologie moléculaire de pointe à la communauté des diagnostics et des scientifiques depuis 1994. Sa devise, « The beauty of science is to make things simple », se reflète dans tous ses produits, de ses technologies d'épigénétique à la purification de l'ADN/ARN. Historiquement reconnue comme le leader de l'épigénétique, Zymo Research se surpasse avec de nouvelles solutions de haute qualité simples à utiliser pour la collecte d'échantillons, les mesures microbiomiques, les dispositifs médicaux et les technologies NGS. Suivez Zymo Research sur Facebook , LinkedIn , Twitter , et Instagram .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1230773/Zymo_Research_Lab_Kit.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/364743/Zymo_Research_Corp_Logo.jpg

Related Links

http://www.zymoresearch.com



SOURCE Zymo Research Corp.