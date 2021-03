Zymo Research offre des services communautaires de détection et de suivi des variants du SRAS-CoV-2 grâce à Environ™, un service d'analyse des eaux usées relativement à la COVID-19

Le service d'analyse des eaux usées relativement à la COVID-19 Environ™ utilise des échantillons d'eaux usées prélevés chaque jour pour fournir aux organismes les moyens de surveiller le nombre de cas de COVID-19 et de ses variants. Les participants qui utiliseront ce service recevront des dispositifs de prélèvement d'échantillons leur permettant de soumettre quotidiennement des échantillons d'eaux usées, ainsi que le matériel nécessaire pour l'expédition de nuit, sécuritaire et prépayée. Dans les 24 heures suivant la soumission de chaque échantillon, les utilisateurs recevront un rapport électronique contenant leur analyse des tendances et des estimations de cas du virus. Les données relatives aux variants du SRAS-CoV-2 seront traitées chaque semaine. Les estimations et les tendances des concentrations de cas quotidiennes sont fournies, ainsi que la détection de souches de variants préoccupantes, soit celles qui ont été repérées au Brésil, au Royaume-Uni et en Afrique du Sud. Un scientifique des eaux usées du service Environ™ de Zymo Research guide chaque étape du processus, de la collecte des échantillons jusqu'à l'analyse des résultats.

« Les variants de la COVID-19 présentent un risque important pour les stratégies de vaccination, la surveillance rapide, fiable et d'envergure des variants du SRAS-CoV-2 est donc plus essentielle que jamais », a déclaré Michael Lisek, chef de projets, Microbiomique environnementale à Zymo Research. « Nous sommes reconnaissants d'avoir l'occasion d'aider les universités, les organismes de santé publique et les collectivités qui disposent de ressources limitées pour effectuer des tests de surveillance des cas de COVID-19 et de ses variants à une échelle jusque-là impossible. »

L'analyse des eaux usées est particulièrement utile pour les établissements d'enseignement supérieur, les écoles offrant des logements sur les campus, les maisons de soins infirmiers, les établissements correctionnels et les hôpitaux, car ces endroits ont tous besoin d'une surveillance ciblée des populations vulnérables face à la COVID-19. En prélevant des échantillons d'eaux usées provenant des milieux où les gens vivent en groupe, les organisations peuvent repérer rapidement les éclosions de COVID-19 jusqu'à une semaine avant que les cas symptomatiques apparaissent grâce au service d'analyse des eaux usées relativement à la COVID-19 Environ™. Les données du service peuvent être utilisées pour orienter les stratégies de santé des établissements publics et privés.

À mesure que les vaccins contre la COVID-19 seront distribués, le service d'analyse des eaux usées relativement à la COVID-19 Environ™ jouera un rôle essentiel dans le contrôle de la pandémie en fournissant un aperçu des nombres de cas et des variants présents dans les collectivités. Pour en savoir plus et pour connaître les prix, consultez le site Web de Zymon Research ou communiquez avec l'entreprise par e-mail à l'adresse [email protected].

À propos de Zymo Research Corp.

Zymo Research est une entreprise privée qui sert la communauté scientifique et de diagnostic avec des outils de biologie moléculaire de pointe depuis 1994. « The Beauty of Science is to Make Things Simple » est leur devise, qui se reflète dans tous leurs produits, de l'épigénétique aux technologies de purification de l'ADN et de l'ARN. Historiquement reconnu comme le leader en épigénétique, Zymo Research ouvre de nouvelles voies avec des solutions novatrices pour le prélèvement d'échantillons, les mesures microbiomiques, les dispositifs de diagnostic et les technologies NGS, qui sont de haute qualité et simples à utiliser. Suivez Zymo Research sur Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram.

Pour en savoir plus sur les produits de Zymo Research concernant la COVID-19, consultez les liens suivants :

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1449489/Wastewater_Service.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/364743/Zymo_Research_Corp_Logo.jpg

Related Links

http://www.zymoresearch.com



SOURCE Zymo Research Corp.