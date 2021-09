Zymo Research passe à l'action dans son engagement à éradiquer la pandémie de COVID-19 en Inde

Réactif similaire à celui du préexistant et bien établi DNA/RNA Shield™, le DNA/RNA Shield – DirectDetect de Zymo Research permet de protéger l'ARN viral contre la dégradation durant son prélèvement et son transport sécuritaires à température ambiante, sans qu'il soit nécessaire d'extraire l'acide nucléique. Le fait d'éliminer cette étape réduit le délai nécessaire à l'obtention des résultats du test PCR. Et en comparaison avec d'autres réactifs, le DNA/RNA Shield – DirectDetect n'inhibe pas la RT-PCR en aval. Le kit de test DNA/RNA Shield - DirectDetect comprend le réactif et des écouvillons de prélèvement.

« Le DNA/RNA Shield - DirectDetect permet aux pays qui constatent une augmentation des cas de COVID-19 d'effectuer des tests de dépistage qui ne nécessitent aucune extraction, éliminant ainsi un frein causé par le manque de ressources pour cette extraction. C'est notre façon de fournir une aide humanitaire aux personnes dans le besoin, a déclaré M. Marc Van Eden, vice-président du développement des affaires chez Zymo Research. Nous avons choisi de faire équipe avec Mapmygenome en raison de sa capacité à déployer et à analyser rapidement les tests de RT-PCR. »

« En Inde, où il est difficile d'obtenir du matériel et des vaccins, les tests sont essentiels pour diagnostiquer la présence du SRAS-CoV-2 », a déclaré Anu Acharya, fondatrice et PDF de Mapmygenome. « Bien que de nombreux fournisseurs de matériel de biotechnologie et de test semblent vouloir se concentrer sur les efforts locaux de dépistage, nous apprécions la démarche humanitaire plus globale de Zymo Research pour aider à vaincre la COVID-19. »

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le DNA/RNA Shield - DirectDetect et le programme de dons de Zymo Research, consultez le site Web de l'entreprise.

À propos de Zymo Research Corp.

Zymo Research est une entreprise privée qui sert la communauté scientifique et de diagnostic avec des outils de biologie moléculaire de pointe depuis 1994. La vision de la société « La beauté de la science est de rendre les choses simples » se reflète dans tous ses produits, de l'épigénétique aux technologies de purification de l'ADN/ARN. Historiquement reconnu comme le leader en épigénétique, Zymo Research ouvre de nouvelles voies avec des solutions novatrices pour le prélèvement d'échantillons, les mesures microbiomiques, les dispositifs de diagnostic et les technologies NGS, qui sont de haute qualité et simples à utiliser. Suivez Zymo Research sur Facebook , LinkedIn , Twitter et Instagram .

