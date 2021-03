Zymo Research получает разрешение 510(k) на свое устройство для сбора проб на COVID-19

Первая транспортная среда для образцов, тестируемых на COVID-19, получившая разрешение 510(k)

ИРВАЙН (шт. Калифорния), 11 марта 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания Zymo Research сегодня объявила о том, что Управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) разрешило использование ее пробирки-сборника DNA/RNA Shield™ в качестве медицинского изделия класса II. Разрешение 510(k), полученное от FDA, позволяет использовать данный продукт в качестве медицинского изделия для диагностики in vitro (IVD) с целью тестирования на COVID-19.

The FDA has cleared Zymo Research’s DNA/RNA Shield™ Collection Tube as a Class II medical device. The FDA’s 510(k) clearance allows the product to be used as an In-vitro Diagnostic (IVD) device for COVID-19 testing.

Устройство DNA/RNA Shield™ для сбора образцов, допущенное к использованию специально в целях тестирования на COVID-19, является первым разрешенным FDA техническим средством, инактивирующим вирус SARS-CoV-2 и сохраняющим его РНК. Эффективная инактивация вируса SARS-CoV-2 обеспечивает возможность безопасного обращения с образцом, а также его транспортировки и хранения. Это способствует повышению уровня безопасности медицинских и лабораторных работников, непосредственно контактирующих с пациентами. Вирусная РНК стабилизируется при температуре окружающей среды на длительные периоды времени для проведения глубокого анализа путем последующего ОТ-ПЦР-тестирования.

«До нынешней пандемии изделие DNA/RNA Shield уже имело успешный опыт применения в диагностике различных инфекционных заболеваний, что способствовало его быстрому внедрению на ранних стадиях распространения пандемии COVID, — сообщил вице-президент по развитию бизнеса компании Zymo Research Марк Ван Эден (Marc Van Eden). — Разрешение 510(k) является результатом активного сотрудничества FDA с компанией Zymo Research в продвижении этой технологии на передний край текущей деятельности, связанной с тестированием, и последующего эпиднадзора».

Данное изделие представляет собой пробирку, заполненную транспортной средой DNA/RNA Shield™, запатентованной компанией Zymo Research. Эта транспортная среда обеспечивает устойчивость РНК вируса SARS-CoV-2 при транспортировке и хранении образцов на период до 28 дней при температуре окружающего воздуха. Транспортная среда DNA/RNA Shield™ может поставляться в комплекте с тупфером, набором для сбора мокроты или в виде одной пробирки.

Данная технология совместима с пробами на инфекции верхних и нижних дыхательных путей человека с подозрением на содержание SARS-CoV-2. Отобранные образцы, хранящиеся в пробирке-сборнике DNA/RNA Shield™, пригодны для использования в соответствующих тестах молекулярной диагностики.

Для получения более подробной информации посетите веб-сайт компании Zymo Research или обратитесь по электронной почте: [email protected].

Информация о компании Zymo Research Corp.

Zymo Research — частная компания, обслуживающая научно-диагностическое сообщество с использованием самых современных средств молекулярной биологии с 1994 года. Ее девиз — "The Beauty of Science is to Make Things Simple" («Красота науки в том, чтобы делать вещи простыми») — находит свое отражение во всех выпускаемых ею продуктах, от эпигенетики до технологий очистки ДНК/РНК. Компания Zymo Research, долгое время являющаяся признанным лидером в области эпигенетики, преодолевает границы благодаря принципиально новым методам взятия проб, микробиомическим измерениям, диагностическим устройствам, а также высококачественным и простым в применении технологиям секвенирования нового поколения (NGS). Следите за новостями Zymo Research в социальных сетях Facebook, LinkedIn, Twitter и Instagram.

Более подробную информацию о продуктах, разработанных компанией Zymo Research для борьбы с COVID-19, можно найти по следующим ссылкам:

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1454300/510K_Shield_FDA_Certified_PR_2000x1111px_v2.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/364743/Zymo_Research_Corp_Logo.jpg

Related Links

http://www.zymoresearch.com



SOURCE Zymo Research Corp.