Zymo Research realiza una inversión estratégica en Star Array

Zymo Research, desde su creación en el año 1994, es conocida por sus tecnologías de análisis y extracción de ADN/ARN. Su objetivo ha sido desarrollar kits y dispositivos de recolección de muestras más eficientes que simplifiquen y reduzcan el tiempo necesario para aislar los ácidos nucleicos en el laboratorio. Zymo Research se asociará con Star Array para desarrollar casetes listos para usar que contengan los reactivos necesarios para el kit de prueba de la COVID-19 de Star Array, así como para el futuro POCT.

"La poderosa instrumentación de PCR de Star Array los coloca a la vanguardia de la tecnología de PCR con su sistema de PCR XDive™ que puede completar una puesta en marcha típica de qPCR múltiplex de 40 ciclos en 5 a 7 minutos. Cuando se combina con el sistema de Star Array, la purificación de ADN/ARN de Zymo Research Los reactivos y los ensayos basados en ácidos nucleicos facilitarán un flujo de trabajo sencillo de Entrada/Salida de Muestra. A través de nuestra inversión en Star Array, desarrollaremos productos dirigidos a POCT en el mercado global", indicó Marc Van Eden, vicepresidente de Desarrollo Comercial de Zymo Investigar

"Zymo Research y Star Array han construido negocios en la intersección de la ciencia y la tecnología y compartimos una visión de la tecnología PCR ultrarrápida que permitirá analizar las pruebas POC PCR en solo minutos en consultorios médicos, laboratorios y hospitales. Juntos nos esforzamos para construir aún más productos POCT en el futuro", explicó el doctor Yanhui Liu, vicepresidente de Star Array Pte. Ltd.

Si desea conocer más acerca de las tecnologías de extracción y ensayo de ADN/ARN de Zymo Research visite la página web. Si desea más información acerca de la tecnología de Star Array, haga clic aquí: https://www.star-array.com/research-tools .

Acerca de Zymo Research Corp.

Zymo Research es una empresa privada que presta servicios a la comunidad científica y de diagnóstico con herramientas de biología molecular de última generación desde el año 1994. La visión de la empresa "La belleza de la ciencia es simplificar las cosas" se refleja en todos sus productos, desde epigenética hasta tecnologías de purificación de ADN/ARN. Históricamente reconocida como líder en epigenética, Zymo Research está rompiendo fronteras con soluciones novedosas de cara a la recolección de muestras, mediciones microbiómicas, dispositivos de diagnóstico y tecnologías de secuenciación de próxima generación (NGS) que son de alta calidad y fáciles de usar. Siga a Zymo Research en Facebook , LinkedIn , Twitter e Instagram .

Acerca de Star Array Pte Ltd

Star Array es un desarrollador líder de pruebas genéticas in situ ultrarrápidas basadas en novedosos procesos integrados de preparación de muestras y qPCR. La empresa se centra en tecnologías de extracción y amplificación de ácidos nucleicos super-rápidas. La demanda de un tiempo de respuesta rápido ha llevado a Star Array a introducir pruebas genéticas ultrarrápidas para tratamientos de precisión in situ en consultorios médicos y pruebas de laboratorio de rutina en hospitales. Star Array tiene su sede en Singapur. Póngase en contacto con Star Array en https://www.star-array.com .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1805123/Zymo_Research_Star_Array.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/364743/Zymo_Research_Corp_Logo.jpg

SOURCE Zymo Research Corp.