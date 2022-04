Zymo Research tätigt strategische Investition in Star Array zur Entwicklung einer automatisierten Nukleinsäureextraktions-/Superfast PCR-Plattform für den POCT-Markt

Star Array hat sich auf die Entwicklung eines automatisierten (kassettenbasierten) Nukleinsäure-Aufreinigungssystems in Verbindung mit seiner superschnellen Nukleinsäure-Amplifikationstechnologie konzentriert. Das Unternehmen produziert und vermarktet verschiedene genetische Analysegeräte, darunter sein wichtigstes Produkt, XDive™, eine superschnelle qPCR-Plattform, mit dazugehörigen Kits und Software. Während des Ausbruchs von Covid-19 entwickelte Star Array einen Test zum Nachweis von SARS-CoV-2 unter Verwendung seines XDive™-Systems. Der gesamte Prozess von der Probe bis zur Antwort dauert weniger als 45 Minuten und das System kann in jeder klinischen Umgebung eingesetzt werden. Star Array durchläuft derzeit das EUA-Verfahren (Emergency Use Authorization) bei der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) im Rahmen des RADx®-Programms (Rapid Acceleration of Diagnostics) der National Institutes of Health (NIH).

Zymo Research ist seit seiner Gründung im Jahr 1994 für seine DNA/RNA-Extraktions- und Assay-Technologien bekannt. Sein Ziel war es, effizientere Probenentnahmekits und Geräte zu entwickeln, die die Isolierung von Nukleinsäuren im Labor vereinfachen und verkürzen. Zymo Research wird mit Star Array zusammenarbeiten, um fertige Kassetten mit den erforderlichen Reagenzien für das Covid-19-Testkit von Star Array sowie für zukünftige POCT zu entwickeln.

„Die leistungsstarke PCR-Instrumentierung von Star Array setzt sie an die Spitze der PCR-Technologie mit ihrem XDive™ PCR-System, das einen typischen 40-Zyklen-Multiplex-qPCR-Lauf in 5-7 Minuten durchführen kann. In Verbindung mit dem Star Array-System erleichtern die DNA/RNA-Reinigungsreagenzien und Nukleinsäure-basierten Assays von Zymo Research einen unkomplizierten Sample-In/Answer-Out-Workflow. Durch unsere Investition in Star Array werden wir Produkte für POCT auf dem globalen Markt entwickeln", sagte Marc Van Eden, Vizepräsident für Geschäftsentwicklung bei Zymo Research.

„Zymo Research und Star Array haben beide Unternehmen an der Schnittstelle von Wissenschaft und Technologie aufgebaut, und wir teilen die Vision einer ultraschnellen PCR-Technologie, die es ermöglichen wird, POC-PCR-Tests in Arztpraxen, Labors und Krankenhäusern innerhalb weniger Minuten zu analysieren. Gemeinsam streben wir danach, in Zukunft noch mehr POCT-Produkte zu entwickeln", sagte Dr. Yanhui Liu, Vizepräsident von Star Array Pte. Ltd.

Um mehr über die DNA/RNA-Extraktions- und Assay-Technologien von Zymo Research zu erfahren, besuchen Sie deren Website . Für weitere Informationen über die Technologie von Star Array klicken Sie bitte hier: https://www.star-array.com/research-tools .

Zymo Research ist ein Privatunternehmen, das die wissenschaftliche und diagnostische Gemeinschaft seit 1994 mit hochmodernen molekularbiologischen Werkzeugen beliefert. Die Vision des Unternehmens, „The Beauty of Science is to Make Things Simple", spiegelt sich in all seinen Produkten wider, von der Epigenetik bis hin zu den DNA/RNA-Reinigungstechnologien. Zymo Research ist seit jeher als führendes Unternehmen im Bereich Epigenetik anerkannt und überschreitet Grenzen mit neuartigen Lösungen für die Probenentnahme, mikrobiologische Messungen, Diagnosegeräte und NGS-Technologien, die qualitativ hochwertig und einfach zu bedienen sind. Folgen Sie Zymo Research auf Facebook , LinkedIn , Twitter und Instagram .

Star Array ist ein führender Entwickler von superschnellen Gentests vor Ort, die auf neuartigen integrierten Probenvorbereitungs- und qPCR-Verfahren basieren. Das Unternehmen konzentriert sich auf superschnelle Nukleinsäure-Amplifikations- und Extraktionstechnologien. Die Nachfrage nach schnellen Reaktionszeiten hat Star Array dazu veranlasst, superschnelle Gentests für die Präzisionsbehandlung vor Ort in Arztpraxen und Routinelabortests in Krankenhäusern einzuführen. Der Hauptsitz von Star Array befindet sich in Singapur. Kontaktieren Sie Star Array unter https://www.star-array.com .

