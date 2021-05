Zymo Research выпускает систему для обнаружения вариантов SARS-CoV-2 в сточных водах

Секвенирование вирусов из сточных вод затруднено фрагментацией и разложением вирусной РНК, что зачастую приводит к ошибкам секвенирования, которые в конечном итоге проявляются как ложные мутации. Система VirSieve™ может распознавать эти ложные варианты и помечать их как малодостоверные или недостоверные, позволяя исследователям фильтровать мутации с более высокой степенью поддержки. Компания Zymo Research также предоставляет DNA/RNA Shield™ — реагент, защищающий вирусную РНК от дальнейшего разложения после инактивации любого вируса в целях безопасного отбора и транспортировки образцов сточных вод при температуре окружающей среды.

«Компания Zymo Research ранее разработала общедоступные программные средства, включая программу-клиента Zymo Research Transfer с открытым исходным кодом для предоставления результатов тестирования на COVID-19 через санитарно-эпидемиологическую систему отчетности CalREDIE, — заявил руководитель подразделения лабораторных информационных систем и руководитель проекта разработки мониторинговой системы VirSieve™ Pipeline в компании Zymo Research Михаэль Вайнштайн (Michael Weinstein). — Система VirSieve™ является частью постоянной работы компании Zymo Research, направленной на обеспечение максимальной поддержки усилий по борьбе с пандемией во всем мире. Мы считаем, что VirSieve™ потенциально может использоваться не только для отслеживания вариантных штаммов вируса SARS-CoV-2 в сточных водах, но и других вирусов при решении задач, которые могут быть поставлены перед системами здравоохранения в будущем».

«Получение точных вариантов из клинических образцов или сточных вод является ключом к правильному определению места того или иного вирусного штамма относительно всех остальных вариантов вируса и обеспечению информационной базы для отслеживания болезнетворных организмов», — заявил д-р Кристофер Мэйсон (Christopher Mason), платный представитель компании Zymo Research, соруководитель Института количественного прогнозирования WorldQuant и профессор физиологии и биофизики в колледже Weill Cornell Medicine.

Для получения более подробной информации о системе VirSieve™ Pipeline посетите веб-сайт компании Zymo Research или обратитесь по электронной почте: [email protected].

Информация о компании Zymo Research Corp.

Zymo Research — частная компания, обслуживающая научно-диагностическое сообщество с использованием самых современных средств молекулярной биологии с 1994 года. Ее девиз — "The Beauty of Science is to Make Things Simple" («Красота науки в том, чтобы делать вещи простыми») — находит свое отражение во всех выпускаемых ею продуктах, от эпигенетики до технологий очистки ДНК/РНК. Компания Zymo Research, долгое время являющаяся признанным лидером в области эпигенетики, преодолевает границы благодаря принципиально новым методам взятия проб, микробиомическим измерениям, диагностическим устройствам, а также высококачественным и простым в применении технологиям секвенирования нового поколения (NGS). Следите за новостями Zymo Research в социальных сетях Facebook, LinkedIn, Twitter и Instagram.

Более подробную информацию о продуктах, разработанных компанией Zymo Research для борьбы с COVID-19, можно найти по следующим ссылкам:

