Zymo Research запускает сервис секвенирования COVID-19 для контроля новых вариантов вируса

«Zymo Research продолжает играть важную роль в борьбе с пандемией COVID-19, — заявил руководитель Zymo Research Services д-р Кит Буэр (Keith Booher). — В связи с мутацией вируса SARS-CoV-2 мы стремимся разрабатывать продукты и услуги в рамках нашего ассортимента систем тестирования на COVID-19 для содействия местным и федеральным государственным лабораториям и организациям здравоохранения в выявлении вызывающих обеспокоенность новых вариантов коронавируса, включая недавно появившиеся в Великобритании (B.1.1.7), Южной Африке (B.1.351) и Бразилии (P.1)».

Технологический процесс, лежащий в основе сервиса секвенирования вариантов COVID-19, состоит из взятия проб, обработки, секвенирования и создания отчетности. Образцы с положительной реакцией на COVID отбираются из испытательных центров и перевозятся в лаборатории Zymo Research и ее дочерних организаций для обработки. Автоматизированное извлечение РНК из отобранных образцов выполняется с использованием роботизированной платформы KingFisher™ Flex. Секвенирование выполняется с помощью разработанной компанией Illumina технологии секвенирования путем синтеза с последующим анализом, проводимым с использованием аналитического процесса DRAGEN™ COVIDSeq™ с аппаратным ускорением. Окончательный отчет включает в себя идентификацию штаммов COVID-19, широту охвата модели секвенирования генома, подтвержденные мутации, консенсусный геном и файлы необработанных последовательностей.

Для получения более подробных сведений и информации о ценах посетите веб-сайт компании Zymo Research или обратитесь по электронной почте: [email protected].

Информация о компании Zymo Research Corp.

Zymo Research — частная компания, обслуживающая научно-диагностическое сообщество с использованием самых современных средств молекулярной биологии с 1994 года. Ее девиз — "The Beauty of Science is to Make Things Simple" («Красота науки в том, чтобы делать вещи простыми») — находит свое отражение во всех выпускаемых ею продуктах, от эпигенетики до технологий очистки ДНК/РНК. Компания Zymo Research, долгое время являющаяся признанным лидером в области эпигенетики, преодолевает границы благодаря принципиально новым методам взятия проб, микробиомическим измерениям, диагностическим устройствам, а также высококачественным и простым в применении технологиям секвенирования нового поколения (NGS). Следите за новостями Zymo Research в социальных сетях Facebook, LinkedIn, Twitter и Instagram.

Более подробную информацию о продуктах, разработанных компанией Zymo Research для борьбы с COVID-19, можно найти по следующим ссылкам:

Zymo Research выпускает бесплатное программное обеспечение для оптимизации процесса создания отчетов о тестировании на COVID-19

Zymo Research получает знак CE IVD на свою систему экспресс-тестирования Quick SARS-CoV-2 Multiplex Kit

Zymo Research получает разрешение FDA на экстренное применение своей экспресс-системы ПЦР-тестирования Quick SARS-CoV-2 rRT-PCR Kit

Zymo Research получает знак CE IVD на свою экспресс-систему Quick-DNA/RNA™ Viral MagBead Kit

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1437224/Zymo_COVID_19_Variant_Identification_Service_PR.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/364743/Zymo_Research_Corp_Logo.jpg

Related Links

http://www.zymoresearch.com



SOURCE Zymo Research Corp.