Zyro se rapproche du changement qui va bouleverser la fabrication des sites web

Le 28 janvier marque une date importante pour Zyro, une start-up lituanienne, qui lance le constructeur de sites web de nouvelle génération. Ce système vise à simplifier radicalement le lancement de toute entreprise en ligne.

VILNIUS, Lituanie, 28 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Construire des sites web n'est pas une idée nouvelle, mais Zyro a une approche totalement différente de la question.

Les constructeurs de sites web actuels ne fournissent que les outils, pas les résultats réels. En fin de compte, les utilisateurs dépendent des agences ou des concepteurs et rédacteurs indépendants pour que le site web puisse prendre sa forme définitive.

Cela signifie plus de complexité, plus de temps et des coûts supplémentaires. L'équipe de Zyro l'a appris à ses dépens, en travaillant avec les créateurs disponibles dans les agences de conception, les fournisseurs d'hébergement et les startups spécialisées en logiciels en tant que service (SaaS).

L'entreprise vise à révolutionner la création de sites web en donnant aux personnes plus de temps pour s'occuper de leurs entreprises. Les fonctionnalités reposant sur l'IA de Zyro permettent d'effectuer toute la partie technique, comme la rédaction de sites web à toute épreuve ou la création de sites web qui sont réellement vendeurs.

Zyro a démarré avec deux fonctionnalités révolutionnaires – AI Writer et AI Heatmap.

« Les concepteurs web les plus prisés aujourd'hui seront dépassés dans les années à venir », a déclaré le PDG de Zyro.com.

« L'apprentissage automatique est en train de révolutionner l'idée même de lancer un site web et Zyro.com est aux premières lignes de cette avancée. C'est le premier concepteur de sites web qui intégrera le générateur de texte alimenté par l'IA. Nous travaillons également sur d'autres fonctionnalités d'IA captivantes qui rendront la création de sites web encore plus rapide et plus facile pour nos utilisateurs ».

AI Writer aide quiconque, quelles que soient les compétences rédactionnelles de cette personne, à créer un texte qui semble professionnel. Il génère une copie unique sur des sujets spécifiques directement dans le modèle de conception du web. Les utilisateurs corrigeront et ajusteront ensuite le texte et disposeront d'un site web prêt à être publié en l'espace de quelques minutes.

AI Heatmap donne un aperçu des points sur lesquels les visiteurs du site web vont porter leur attention avant la visite. Les PME peuvent ainsi prendre de meilleures décisions avant de dépenser l'argent indispensable pour gagner des utilisateurs.

L'entreprise s'attache à optimiser chaque étape de la création d'un site web. C'est pourquoi elle a également lancé un outil de grille intuitive qui permet aux utilisateurs de faire autant d'expériences qu'ils le souhaitent tout en conservant une apparence agréable grâce à des éléments de design cohérents et proportionnés.

Le créateur de sites web de Zyro.com se targue également d'offrir une gamme complète de fonctionnalités, notamment une interface conviviale, des modèles sur mesure, un service client 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ainsi qu'un temps de chargement et de publication du site extrêmement rapide

Zyro accueille désormais quiconque cherche à mettre son entreprise en ligne facilement

Vous trouverez les ressources pour les médias sur ce lien .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1081747/Zyro_Logo.jpg

Contact :

Gytis Labasauskas

gytis@zyro.com

+37061590152

https://zyro.com



