Zysk netto Risen Energy za pierwsze półrocze wzrasta aż o 295,52%

NINGBO, Chiny, 29 sierpnia 2019 r. /PRNewswire/ -- Dnia 23 sierpnia firma Risen Energy Co., Ltd. opublikowała wyniki finansowe za pierwsze półrocze roku 2019. W ciągu minionych sześciu miesięcy firma zanotowała całkowity przychód operacyjny na poziomie 6,056 miliarda juanów (około 847 miliona dolarów), co oznacza wzrost o 27,59% w porównaniu do roku ubiegłego. Zysk netto sięgnął 485 milionów juanów (około 67,8 miliona dolarów), wzrastając aż o 295,52%.

– Klienci są dla nas zawsze na pierwszym miejscu. Szybko reagujemy na potrzeby rynkowe, optymalizujemy strukturę produktów i podnosimy kluczową konkurencyjność w badaniach i rozwoju, skutecznej promocji produktów, ulepszaniu procesów, produkcji odchudzonej, zarządzania kosztami i na wielu innych polach. Dzięki bardzo dobrym umiejętnościom i bogatemu doświadczeniu kadry zarządzającej możemy skutecznie przewidywać kierunki rozwoju branży, wykorzystywać możliwości rynkowe i osiągać dobre wyniki biznesowe – skomentował rozwój w pierwszym półroczu prezes Risen Energy Xie Jian.

Ciągłe inwestycje w badania i rozwój zapewniają, że innowacje technologiczne prowadzą do wyższej jakości produktu

W 2019 r., w obliczu ciągłej ekspansji globalnego rynku fotowoltaicznego i wieloetapowej modernizacji technologii produkcji fotowoltaicznej firma Risen Energy nieustannie śledziła trendy pod względem rozwoju technologii i branży. Przy tym firma zwiększała poziom inwestycji w badania i rozwój w zakresie wydajnych technologii i badań naukowych oraz rozwinęła wiele kluczowych rozwiązań technologicznych.

Dnia 19 sierpnia firma Risen Energy przeprowadziła uroczystość symbolicznego wbicia łopat pod budowę wysoce wydajnego zakładu produkcji ogniw i modułów heterozłączy o mocy 2,5 GW w Ninghai, regionie należącym do miasta Ningbo w prowincji Zhejiang. Całkowita inwestycja w ramach projektu sięgnęła 3,3 miliarda juanów (około 467 miliona dolarów). Ogniwa heterozłączy firmy charakteryzują się wydajnością konwersji przekraczającą 23%. Budowa ogniw opiera się na połowicznie ciętej, nachodzącej na siebie, podwójnie przeszklonej warstwie spodniej odbijającej światło. Zastosowanie wysoko wydajnej, dwustronnej technologii ogniw heterozłączy pozwala komponentom heterozłączy firmy Risen Energy na generację energii z obu stron panelu. Sprawia to, że inwestorzy mogą liczyć na nawet o 10 do 30% większy poziom przychodu z wyprodukowanej energii.

Poza ogniwami heterozłączy zespołowi badań i rozwoju technologicznego firmy Risen Energy udało się także z powodzeniem opracować drugiej generacji technologię połowicznie ciętą z bardzo dużym wykorzystaniem światła i bardzo niską utratą energii. Możliwe to było przez optymalizację połączeń poprzez zaawansowaną technologię pasywizacji akumulatora i zastosowanie wysoko wydajnych rozwiązań pakowania komponentów. Po przeprowadzeniu testów przez niezależną, zewnętrzną organizację testów i certyfikatów TUV SUD okazało się, że wydajność konwersji serii Jaeger HP w 72 komponentach firmy sięgnęła 21%, plasując produkty w czołówce w branży. Najwyższy poziom konwersji ogniwa monokrystalicznego MBB firmy przekroczył 23,00%, a średnia wydajność sięgnęła 22,73%. Firma planuje zakończenie stopniowego przejścia z technologii 5BB na MBB rozpoczętego w czerwcu 2019 r. jeszcze w tym roku, tym samym osiągając pełną produkcję masową technologii MBB.

Obecnie roczne możliwości produkcyjne modułów fotowoltaicznych firmy Risen Energy wynoszą 9,1 GW. W ciągu następnych kilku lat, wraz z ekspansją projektów produkcji komponentów akumulatorów w Ninghai i Jintan całkowite możliwości produkcyjne firmy mają sięgnąć 12 do 15 GW.

Tysiące projektów realizowanych na całym świecie w związku z zapotrzebowaniem na rynkach wschodzących

Zgodnie z szacunkami rynek poza Chinami ma ciągle charakteryzować się tendencją wzrostową. Bazując na nieustannych postępach w wydajnych technologiach i korzyściach płynących z wiodącej pozycji w branży, firma Risen Energy wykorzystała szanse wynikające z zapotrzebowania na rynkach wschodzących. W tym celu firma rozszerzyła działalność na rynkach zagranicznych i propagowała międzynarodowy rozwój.

W tym roku firma Risen Energy zrealizowała budowę farmy solarnej 132MW (dc) Merredin, elektrowni energii odnawialnej na dużą skalę w Australii Zachodniej. Firma Risen Energy odpowiedzialna była za projekt inżynieryjny, budowę, oddanie i prowadzenie pracy. Producent modułów solarnych zdobył renomę i znaczne udziały rynkowe w Australii dzięki nieustannym badaniom i rozwojowi technologii, bardzo dobrej jakości elementów i doświadczeniu zespołu projektowego. Firma stała się jednym z największych i najbardziej zaufanych dostawców komponentów solarnych w Australii ze względu na ciągły rozwój na lokalnym rynku.

Poza konsolidacją inwestycji i budową elektrowni w Australii firma Risen Energy wniosła także wkład w Inicjatywę Pasa i Drogi rządu chińskiego przez podejmowanie działań na rynkach wielu krajów i regionów położonych wzdłuż pasa. Jako jeden z pierwszych producentów fotowoltaicznych, który założył działalność w Wietnamie, firma Risen Energy pozyskała wiele dużych zamówień w regionie ze względu na wydajność techniczną produktów, bogate doświadczenie EPC i zlokalizowaną strategię działalności. Jak do tej pory firma zdobyła kontrakty na projekt solarny o mocy 61 MW z Tasco, elektrownię solarną o mocy 50 MW w posiadaniu wietnamskiej spółki zależnej Bitexco Group, projekt o mocy 62 MW należący do Hoang Son oraz projekt o mocy 50 MW należący do PNP HANOI, poza innymi ważnymi projektami w Ninh Thuan.

Jak do tej pory firma zrealizowała tysiące projektów na całym świecie. Wydajne komponenty firmy trafiły do Kazachstanu, Indii, Nepalu, Białorusi, Ukrainy, Rumunii, Bułgarii i Macedonii oraz wielu innych krajów i regionów na świecie.

