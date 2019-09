Zyski netto Skyworth Group za pierwszą połowę roku wzrastają niemal o 20%, a marża zysku brutto wzrasta do 19,7%

W trakcie tego okresu firma zainwestowała 908 milionów juanów (około 127 milionów dolarów) w badania i rozwój kilku wysokiej jakości produktów smart w celu zwiększenia konkurencyjności działalności. Poziom inwestycji był wyższy o 20,6% w porównaniu do poprzedniego okresu. Pozycja finansowa firmy jeszcze bardziej się polepszyła. Wartość księgowa kapitału firmy wzrosła do 4,265 miliardów juanów (około 596 milionów dolarów) z dniem 30 czerwca 2019 r., co stanowi znaczący wzrost na poziomie 28,7% w porównaniu do 31 grudnia 2018 r.