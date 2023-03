تعاون ²(ISC) Partners مع مجلس الأمن السيبراني الإماراتي لتطوير القوى العاملة المحلية في الأمن السيبراني

حيث يساعد هذا التعاون في بناء القدرات الخاصة بالقوى العاملة في الأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تقديم تدريبات مُحسنة وبذل جهود إنمائية مهنية.

الإسكندرية، فرجينيا، 18 مارس 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم مؤسسة (ISC)² والتي تُعد المؤسسة غير الربحية الأكبر في العالم للمتخصصين المُعتمدين في الأمن السيبراني، توقيعها لمذكرة تفاهم مع مجلس الأمن السيبراني الإماراتي لإقامة علاقة استراتيجية تعاونية لتحسين الخطوط المهنية وجودة القوى العاملة للأمن السيبراني داخل الإمارات العربية المتحدة. ستتعاون مؤسسة (ISC)² مع مجلس الأمن السيبراني الإماراتي لتوفير مزيد من التدريبات ومبادرات للتطوير المهني من أجل دعم القوى العاملة في الأمن السيبراني الإماراتي، حيث تعمل من أجل تحقيق عالم سيبراني أكثر أمنًا وأمانًا.

كمت ستدعم مؤسسة (ISC)² مجلس الأمن السيبراني الإماراتي في تطوير برنامجه الخاص ببناء القدرات، كجزء من مذكرة التفاهم. ستساهم المساعدة في تحديد إصدار الشهادات وفقًا لمعايير مُعترف بها دوليًا. فمن خلال التشجيع على إصدار الشهادات، ستعتمد حكومة دولة الإمارات شهادات مؤسسة (ISC)² في الأدوار الوظيفية المُحددة في هذا المجال لدعم توحيد المعايير الخاصة بمهنة الأمن السيبراني. بالإضافة إلى ذلك، من خلال هذا التعاون، سيقوم مجلس الأمن السيبراني الإماراتي بوضع مؤشرات أداء لتحليل قدرة القوى العاملة المحلية في الأمن السيبراني الإماراتي مقارنةً بباقي دول العالم، بجانب فرص للتحسين والنمو.

وصرح كلار روسو، الرئيس التنفيذي لشركة (ISC)²، قائلًا: "يسر (ISC)² التعاون مع مجلس الأمن السيبراني الإماراتي لتقوية القوى العاملة المحلية. فمع خطر تحول الطبيعة لتصبح أكثر تعقيدًا وذات موارد جيدة، تصبح الحاجة لكفاءات مُؤهلة في الأمن السيبراني مرتفعة طوال الوقت. ويواجه هذا التعاون بعض التحديات الأكثر إلحاحًا المتعلقة بالقوى العاملة، ويقوم بإعداد القوى العاملة في الإمارات بالمهارات والمعرفة اللازمين من أجل دعم مرونتهم الإلكترونية داخل المنطقة وفي العالم".

كما صرح سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، قائلًا: "كجزء من مبادرات دولة الإمارات لنصبح رواد عالميين في الأمن السيبراني، فقد أسس المجلس منظومة للأمن السيبراني لإقامة بنية تحتية إلكترونية آمنة ومرنة، التي تمكن المواطنين لتحقيق تطلعاتهم وتمكين الشركات للنمو في منظومة مُطورة ضد التهديدات السيبرانية ذات الصلة. فإننا نتطلع للعمل مع مؤسسة (ISC)² من أجل تطوير أكثر للقوى العاملة في الأمن السيبراني الإماراتي وزيادة الوعي بالأمن السيبراني، من خلال التشجيع على المزيد من الدفاعات الوطني".

نبذة عن مجلس الأمن السيبراني الإماراتي (CSC)

في نوفمبر 2020، وافق مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، على إنشاء مجلس الأمن السيبراني الإماراتي بهدف تطوير استراتيجية شاملة للأمن السيبراني وإقامة بنية تحتية إلكترونية آمنة وقوية في الإمارات.

وباعتبارها جزء من رؤية مجلس الوزراء الإماراتي للسعي نحو تحوّل رقمي أكثر أمانًا، فقدد أسس مجلس الوزراء مجلس الأمن السيبراني، برئاسة رئيس الأمن السيبراني بحكومة الإمارات. كما كُلف المجلس بالمساهمة في تطوير الأطر القانونية والتنظيمية للدولة وإنشاءها، حيث تشمل الأمن السيبراني وأيضًا تؤمن التقنيات الحالية والمُستجدة.

نبذة عن مؤسسة (ISC)²

تُعد مؤسسة (ISC)² مؤسسة عضوية دولية غير ربحية تركز على خلق عالم إلكتروني آمن. حيث تشتهر بشهادة محترفي أمن أنظمة المعلومات المعتمدين (CISSP®)، تقدم مؤسسة (ISC)² مجموعة من أوراق الاعتماد التي تُعد جزء من نهج شامل وواقعي للأمن. تتألف رابطة المرشحين الخاصة بنا من شركاء وأعضاء قرابة الـ 330,000 متخصص معتمد في الأمن السيبراني، وأمن المعلومات، وأمن البرمجيات، وأمن البنية التحتية، اللذين يقومون بإحداث فرق ومساعدة لتحسين القطاع. يتم دعم رؤيتنا بالتزامنا بتعليم عامة الناس والوصول إليهم من خلال مؤسستنا الخيرية – The Center for Cyber Safety and Education ™. لمزيد من المعلومات حول (ISC)²، تفضل بزيارة www.isc2.org ، تابعنا على Twitter أو تواصل معنا عبر، Facebook و LinkedIn .

إن © 2023 (ISC)² Inc.، (ISC)²، CISSP، SSCP، CGRC، CSSLP، HCISPP، CISSP-ISSAP، CISSP-ISSEP، CISSP-ISSMP و CBK علامات مسجلة، و CC علامة خدمة لـ (ISC)², Inc.

