أعلنت Wemade عن استثمار استراتيجي في HwikGo، وهي شركة منصة ذكية لخدمات التنقل

MaaS (التنقل كخدمة) شركة منصة تعمل في مجال خدمة التنقل الذكية

يتعاون الطرفان من أجل خدمة جديدة توسع نطاق التنقل إلى M2E و L2E

سيول، كوريا الجنوبية, 6 مارس / آذار 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Wemade على HwikGo. وستتعاون الشركتان لتوسيع النظام البيئي لمنصة WEMIX من خلال التعاون الوثيق.

قامت شركة HwikGo، وهي شركة منصة MaaS، ببناء منصة متكاملة فريدة من نوعها توفر اتصال نقل بين وسائل النقل العام والتنقل الذكي المشترك باستخدام بطاقة مرور.

يهدف كلا الطرفين إلى الجمع بين التنقل الذكي وتقنية البلوكتشين لإطلاق خدمة جديدة يمكنها توسيع التنقل إلى M2E (التنقل للربح) و L2E (العيش للربح).

تواصل Wemade تقديم خدمات البلوكتشين المتقدمة عبر الشبكة الرئيسية WEMIX3.0، ومنصة ألعاب البلوكتشين العالمية المفتوحة WEMIX PLAY، وDAO ومنصة NFT وNILE وغيرها.

نبذةة عن WEMIX

WEMIX هي منصة ألعاب بلوكتشين تم تطويرها بواسطة WEMIX Pte. Ltd، وهي توفر الخدمات التي تشمل محفظة عملات مشفرة، التبادل اللامركزي، سوق الـ NFT، برنامج تخزين عملة WEMIX وبوابة اللعبة. WEMIX Pte. Ltd. هي شركة تابعة لشركة Wemade، المطور والمالك لـ "The Legend of Mir" IP، وهي لعبة ناجحة للغاية تضم أكثر من 500 مليون مستخدم. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.WEMIXnetwork.com

