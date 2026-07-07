أدنوك للتوزيع" تُبرم اتفاقية نهائية للاستحواذ على "شل داونستريم جنوب إفريقيا"

الاتفاقية تشمل الاستحواذ على 100% من رأس مال شركة "شل داونستريم جنوب إفريقيا" بقيمة تقديرية تبلغ 1 مليار دولار، وذلك قبل احتساب تعديلات صافي الدين ورأس المال العامل، ويتضمن ذلك شبكة من 580 محطة وقود مملوكة لها أو لوكلائها، إلى جانب عملياتها التشغيلية في مجالات توزيع الوقود بالجملة، ووقود الطائرات وزيوت التشحيم

الاستحواذ المقترح يُمثل خطوة مهمة في جهود "أدنوك للتوزيع" لترسيخ مكانتها كشركة عالمية رائدة في قطاعَي التنقل والتجزئة، ويدعم مسيرة توسعها في الأسواق الإفريقية

من المتوقع أن تساهم الصفقة المقترحة في زيادة ربحية سهم "أدنوك للتوزيع" بنسبة 6% خلال السنة المالية الأولى من إتمامها، مع تحقيق معدل عائد داخلي يتجاوز الحد الأدنى المستهدف للشركة، بما يخلق قيمة فورية للمساهمين

استناداً إلى سجلها الحافل في التوسع الدولي، تهدف "أدنوك للتوزيع" إلى تقديم مساهمة إيجابية ملموسة في اقتصاد جنوب إفريقيا

من المتوقع، عقب إتمام الصفقة المقترحة، بيع حصة تبلغ 28% في "شل داونستريم جنوب إفريقيا" إلى شريك محلي والموظفين، بما يتوافق مع متطلبات تشريعات التمكين الاقتصادي الشامل في جنوب إفريقيا

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة؛ جوهانسبرج، جنوب إفريقيا, 7 يوليو / تموز 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم "أدنوك للتوزيع" (ISIN: AEA006101017)، الشركة الرائدة في دولة الإمارات في قطاع الوقود ومتاجر التجزئة، والمُدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية تحت الرمز: (ADNOCDIST)، عن إبرام اتفاقية نهائية مع شركة "شل ساوث أفريكا هولدينغ" للاستحواذ على كامل رأس مال شركة "شل داونستريم جنوب إفريقيا" (ويُشار إلى هذه الصفقة فيما يلي بـ"الاستحواذ المقترح").

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وتصل القيمة التقديرية للشركة محل الاستحواذ المقترح إلى 1 مليار دولار على أساس الاستحواذ على 100% من رأس المال، وذلك قبل احتساب تعديلات صافي الدين ورأس المال العامل. ومن المتوقع إتمام الصفقة المقترحة خلال عام 2027، وذلك بعد استيفاء الموافقات التنظيمية والشروط المعتادة للإغلاق. وعقب إتمام الصفقة المقترحة، يُتوقع بيع حصة تبلغ 28% في "شل داونستريم جنوب إفريقيا" إلى شريك محلي، وفق ما تقتضيه تشريعات التمكين الاقتصادي الشامل في جنوب إفريقيا.

وبعد استكمال الاستحواذ المقترح، ستبرم "أدنوك للتوزيع" اتفاقية ترخيص لاستخدام العلامة التجارية على المدى الطويل، تُتيح لها مواصلة تشغيل محطات الخدمة وأعمال زيوت التشحيم في جنوب إفريقيا تحت العلامة التجارية "شل". وعند إتمام الصفقة، سيواصل العملاء الاستفادة من التجربة المفضلة والموثوقة التي اعتادوا عليها، تحت إشراف "أدنوك للتوزيع".

وبهذه المناسبة، قال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع:

"تُمثل صفقة الاستحواذ المقترحة محطة مهمة في استراتيجية 'أدنوك للتوزيع' للتوسع الدولي، وتؤكد ثقتنا بجنوب إفريقيا باعتبارها سوقاً واعدة تتميز بإطار تنظيمي متين في قطاع تسويق الوقود. كما تتميز 'شل داونستريم جنوب إفريقيا' بقوة مالية ومكانة راسخة في الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى توافق قيمها وأهدافها بشكل وثيق مع رؤيتنا وأهدافنا الاستراتيجية. ومن خلال ضمها إلى عائلة 'أدنوك للتوزيع'، نهدف إلى تسريع توسعنا الدولي وتنويع منصاتنا التشغيلية، بما يعزز قدرتنا على تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأمد لمساهمينا وشركائنا، وكذلك للعملاء والمجتمعات التي تعمل بها هذه الشركة منذ عقود".

عن "شل داونستريم جنوب إفريقيا"

تُمثل شركة "شل داونستريم جنوب إفريقيا" أعمال "شل" في مجال التسويق والتوزيع في جنوب إفريقيا، وتشمل محفظة أعمالها شبكة تضم نحو 580 محطة وقود، مملوكة للشركة أو مُدارة عبر وكلاء معتمدين. كما تمتد عملياتها التشغيلية لتشمل زيوت التشحيم، والوقود التجاري، ووقود الطائرات والسفن، ووفقًاً لبيانات عام 2025، بلغت مبيعات الشركة من الوقود نحو 3.5 مليار لتر، فيما تُشغّل 360 متجراً للتجزئة. ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عن "شل داونستريم جنوب إفريقيا" عبر الرابط: www.shell.co.za.

أسباب الصفقة

يتميّز قطاع توزيع الوقود بالتجزئة في جنوب إفريقيا بأسس راسخة وجاذبة، مدعومة باستثمارات قوية في البنية التحتية الحيوية للنقل، إلى جانب النمو المتواصل لقاعدة السكان في سن القيادة، مما يعزز آفاق الطلب على الوقود على المدى البعيد. كما تستفيد منظومة الأعمال في جنوب إفريقيا من إطار تنظيمي قوي وشفاف لقطاع توزيع الوقود بالتجزئة، وهياكل تسعير مُصمَّمة لحماية هوامش الأرباح من التضخم وتقلبات أسعار الصرف. وتساهم هذه العوامل مجتمعة في تهيئة بيئة تشغيلية داعمة للنمو المستدام، والأداء المتميز، وتعزيز القدرة على توليد تدفقات نقدية قوية، بما يدعم خلق قيمة طويلة الأمد للمساهمين.

وأكدت "أدنوك للتوزيع"، عقب إتمام صفقة الاستحواذ المقترحة واستكمال بيع حصة أقلية لشريك محلي، التزامها بالمساهمة في دعم الأولويات الاقتصادية والاستراتيجية لجنوب إفريقيا، مع التركيز على تعزيز دورها في ضمان أمن الطاقة، وخلق فرص العمل، وتوسيع نطاق المشاركة الاقتصادية الشاملة من خلال الشريك المحلي. وستعمل الشركة على اختيار شريك يتميز بفهم عميق للسوق الجنوب إفريقي، وإطاره التنظيمي، ومتطلبات التشغيل المحلية، بما يضمن التوافق مع أهداف تشريعات التمكين الاقتصادي الشامل.

ومن المتوقع أن يدعم الاستحواذ المقترح خلق وتعزيز القيمة لـ "أدنوك للتوزيع"، وذلك عبر المساهمة في زيادة ربحية السهم بنحو 6% خلال السنة المالية الأولى من استكماله، إضافةً إلى تحقيق معدل عائد داخلي يتجاوز الحد الأدنى المستهدف لأعمال الشركة في قطاعَي توزيع الوقود والتجزئة.

وسيمثّل الاستحواذ المقترح، عند إتمامه، محطة بارزة في استراتيجية التوسع الدولي لـ "أدنوك للتوزيع"، بما يعزز حضورها في قطاع توزيع الوقود في إفريقيا. وستكون جنوب إفريقيا السوق الرابعة التي تباشر فيها "أدنوك للتوزيع" عملياتها، وتُعدّ امتداداً لجهودها للتوسع والتي شملت الاستحواذ على حصة 50% من شركة "توتال إنرجيز للتسويق مصر ذ.م.م." عام 2023، وافتتاح أولى محطاتها خارج دولة الإمارات في المملكة العربية السعودية عام 2018.

وتولّت شركة "بي أو إف إيه للأوراق المالية" (BofA Securities) دور المستشار المالي الحصري للصفقة، كما قدّم كلٌّ من "إيه آند أو شيرمان" و"إينس" الاستشارات القانونية ذات الصلة لـ "أدنوك للتوزيع".

المؤتمر الهاتفي للمستثمرين

ستعقد "أدنوك للتوزيع" مؤتمراً هاتفياً للمستثمرين والمحللين في 7 يوليو 2026 عند الساعة 3:30 مساءً بتوقيت دولة الإمارات. ويشارك في استضافة المؤتمر كلٌّ من المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي، إلى جانب فريق الإدارة التنفيذية في أدنوك للتوزيع.

عن "أدنوك للتوزيع"

"أدنوك للتوزيع" هي الشركة الرائدة على مستوى دولة الإمارات في قطاع التنقل وتوزيع الوقود وتشغيل متاجر التجزئة. توفر الشركة الطاقة لتسير رحلات العملاء منذ عام 1973، ومنذ ذلك الوقت تعمل الشركة على تقديم أفضل الخدمات لعملائها. واليوم، تدعم "أدنوك للتوزيع" وتعزز كل رحلات عملائها، وذلك بفضل توفيرها لأفضل تجارب العملاء المبتكرة والمعززة رقمياً في قطاع منتجات التجزئة غير المرتبطة بالوقود. تدير "أدنوك للتوزيع" محطات خدمة في جميع إمارات الدولة السبع، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية. كما تسوق زيوت التشحيم عبر موزعين في 53 دولة في جميع أنحاء العالم. وبعد 52 عاماً من تأسيسها، تدير "أدنوك للتوزيع" نحو 1،032 محطة خدمة، 568 محطة خدمة في دولة الإمارات و219 محطة خدمة في السعودية و245 محطة خدمة في مصر. وباعتبارها الشركة الرائدة في قطاع التجزئة غير الوقود في دولة الإمارات، تشغل الشركة 386 متجر واحة من أدنوك و37 مركزاً للفحص الفني للمركبات، كما توفر العديد من الخدمات الرائدة التي تشمل غسيل السيارات وتغيير الزيت وشحن المركبات الكهربائية، ولدي الشركة 400 نقطة شحن كهربائي تحت العلامة التجارية E2GO في جميع أنحاء الإمارات. أدنوك للتوزيع" هي أيضاً المسوّق والموزّع الريادي للوقود لعملاء القطاع التجاري والصناعي والحكومي في دولة الإمارات. جميع الأرقام كما في 31 مارس 2026. تهدف "أدنوك للتوزيع" إلى أن تصبح الموزع الرائد عالمياً في قطاع التنقل وتوفير حلول التنقل المستدامة وتجارب تسوق العملاء الاستثنائية. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.adnocdistribution.ae.

إخلاء مسؤولية

يتضمن هذا البلاغ بيانات تُعد، أو قد تُعد، "بيانات تطلعية". يمكن تحديد هذه البيانات التطلعية من خلال المصطلحات ذات الطبع التطلعي، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر مصطلحات "تعتقد" و"تُقدِّر" و"تتوقع" و"تستهدف" و"تترقب" و"تتنبأ" و"تنتظر" و"تعتزم" و"تخطط" و"تسعى" و"قد" و"يمكن" و"ينبغي" و"سوف" و"ترصد" و"التوقعات" و"الاتجاهات" و"التوجيهات"، أو في كل حالة، صيغها السلبية أو تنويعاتها الأخرى أو المصطلحات المماثلة لها؛ أو من خلال الطابع التطلعي للنقاشات المتعلقة بالاستراتيجية أو الخطط أو النوايا، أو من خلال سياقها. وتشمل هذه البيانات التطلعية جميع المسائل التي لا تُعد وقائع تاريخية. ترد هذه البيانات في عدد من المواضع، وتتضمن على سبيل المثال لا الحصر، بيانات تتعلق بنوايا شركة أدنوك للتوزيع أو معتقداتها أو توقعاتها الراهنة فيما يخص، من بين أمور أخرى، نتائج العمليات والوضع المالي والسيولة والآفاق والنمو والاستراتيجيات والقطاعات التي تعمل فيها شركة أدنوك للتوزيع.

تنطوي البيانات التطلعية، بطبيعتها، على مخاطر معروفة وغير معروفة، وذلك لأنها تستند إلى افتراضات عديدة تتعلق باستراتيجيات الأعمال الحالية والمستقبلية لشركة أدنوك للتوزيع والأحداث المستقبلية، وتتوقف على ظروف قد تقع أو لا تقع في المستقبل. ولا تُشكّل البيانات التطلعية ضمانات للأداء المستقبلي، وقد تختلف النتائج الفعلية للعمليات والوضع المالي والسيولة والآفاق والنمو وتطور القطاع الذي تعمل فيه شركة أدنوك للتوزيع وشركاتها التابعة ("المجموعة") اختلافاً جوهرياً عن تلك الواردة أو المُشار إليها في البيانات التطلعية المبينة في هذا البلاغ. ولا يمكن الاعتماد على الأداء السابق لشركة أدنوك للتوزيع كمؤشر على الأداء المستقبلي.

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