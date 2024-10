أعلنت Accure Acne عن تصريح جديد من FDA (إدارة الغذاء والدواء) لعلاج حب الشباب على المدى الطويل

حاليًا، يصف مقدمو الخدمات نظام ليزر Accure الرائد لعلاج حب الشباب الالتهابي الخفيف إلى الشديد على المدى الطويل

مدينة بولدر، ولاية كولورادو، 16 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- شركة Accure Acne, Inc.™ (www.accureacne.com)، وهي شركة رائدة في تطوير حلول مبتكرة لعلاج حب الشباب، أعلنت اليوم أنها تلقت تصريحًا جديدًا من FDA (إدارة الغذاء والدواء) يحمل الرقم K242035 لعلاج حب الشباب الالتهابي الخفيف إلى الحاد على المدى الطويل.

علق Christopher Carlton، المؤسس المشارك لشركة Accure Acne، Inc.، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي: "لا يمكن المبالغة في الفخر بهذا الإنجاز". ثم أكمل السيد Carlton قائلاً: "بعد سنوات عديدة من التطوير التقني والعلمي والسريري الصارم، قدمت تقنية ليز The Accure Laser إنجازًا هامًا آخر - هو القدرة على توفير بديل هام ومستدام ودائم دون أدوية لمرضى حب الشباب ومقدمي خدمات رعايتهم الطبية". "هذه هي رؤية Accure Acne ومنها نستمد إلهامنا .وبعد أن حققناها، فإننا ما نزال ملتزمين بتوسيع استخدام ليزر Accure Laser بشكل أكبر ونرحب بالعيادات من جميع أنحاء العالم للشراكة معنا."

يكشف نظام ليزر Accure Laser عن الانتقائية الفريدة لموجات الليزر بطول 1726 نانومتر، ويقدم تقنية خاصة والأولى من نوعها للتحكم بدقة في عمق التدرج الحراري لتحقيق أقصى تأثير على الغدة الدهنية. وقد تم التحقق من صحة آلية المعالجة بفرط الحرارة هذه من خلال العديد من التجارب السريرية المعتمدة من قبل IRB (مجلس الاستعراض المؤسساتي) في الولايات المتحدة، وقد حققت متوسط انخفاض في عدد الآفات الالتهابية بنسبة 70% في 6 أشهر بعد سلسلة من أربع علاجات متباعدة بمقدار شهر واحد تقريبًا. ولوحظ هذا في جميع أنواع البشرة ودرجات شدة حب الشباب.

أكملت Accure Acne مؤخرًا إصدارًا تجاريًا محدودًا في وقت سابق من هذا العام في الولايات المتحدة، وقد أدى إلى نتائج سريرية كبيرة، بالإضافة إلى درجات متسقة من رضا مقدمي خدمات الرعاية الصحية والمرضى بدرجة 4.4 أو أكثر من أصل 5. منذ ذلك الحين، زادت Accure من توافر نظام ليزر Accure Laser في مناطق متعددة، وكان أول المستخدمين في الشرق الأوسط وأوروبا والبحر الكاريبي وآسيا والمحيط الهادئ، حيث يمكن للمرضى من جميع درجات الشدة وشتى أنواع الجلد الاستفادة من النتيجة السريرية الآمنة والفعالة والدائمة الآن .

أضاف Emil Tanghetti، دكتور الطب، مؤسس مركز The Center for Dermatology and Laser Surgery (طب الأمراض الجلدية وجراحة الليزر) في ساكرامنتو، كاليفورنيا، وأول باحث لنظام ليز Accure Laser في العالم: "هذا الإنجاز هو شهادة على السعي المتواصل لهذا الهدف من قبل شركة Accure، وشركة Quanta System، وفريق الأطباء والباحثين الذين أمضوا سنوات عديدة معًا لإخراج نظام الليزر Accure Laser إلى العالم". "لقد كانت رحلتنا في فهم الطبيعة الفريدة لهذا الطول الموجي والمتطلبات السريرية اللازمة لتقديم نتائج سريرية ذات مغزى - تحديًا بالتأكيد. فقد أدت الابتكارات التقنية القائمة على استخدام درجة الحرارة بصفتها النقطة التي انتهت إليها الأبحاث، بالإضافة إلى تقنية تبريد الهواء القسري وخوارزميات المراقبة في الوقت الفعلي إلى حل متفرد عن الطرق التقليدية القائمة على الطاقة. يحتوي هذا الليزر الفريد على منصة يمكن تعديلها وضبطها لعلاج عدد من حالات الجلد الأخرى. أنا متحمس لمستقبل هذا الجهاز وهذه التكنولوجيا."

