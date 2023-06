المركز الوطني للفنون البلاستيكية يطلق دعوة لتقديم طلب للحصول على عمل فني بتكليف في ذكرى الإبادة الجماعية ضد التوتسي في رواندا

باريس, 26 يونيو / حزيران 2023 /PRNewswire/ --

حتى تبقى مذبحة الإبادة الجماعية التي ارتكبها التوتسي في رواندا في الفترة من أبريل إلى يوليو 1994 ثابتة في ذاكرتنا الجماعية، تسعى فرنسا إلى تكريم ذكرى الضحايا من خلال إطلاق مشروع لإنشاء نصب تذكاري وطني. سيتم وضع العمل الفني بشكل دائم على المتنزه بين جسري Pont de l'Alma و Pont des Invalides، في الدائرة السابعة في باريس، والتي يمكن رؤيتها بشكل مشترك مع العديد من المعالم التاريخية.

بقيادة المركز الوطني للفنون البلاستيكية (Cnap)، ستسمح هذه الدعوة الدولية للتطبيق باختيار الفنان المكلف بتصميم وإنشاء هذا العمل الفني. تسعى هذه الدعوة إلى اختيار فنان أو فنانين يتم التحقق من صحة مسيرتهم الفنية المهنية من خلال الإبداعات والمعارض في أماكن الفن الاحترافي، مثل المعارض الفنية ومراكز الفن المعاصر والمتاحف.

يجب استلام الطلب عبر البريد الإلكتروني في موعد أقصاه 31 يوليو 2023 (12 ظهرًا).

ملف الاستشارات الخاص بهذه المرحلة الأولى من الدعوة لإجراء التقديم ("مرحلة تقديم الطلبات") يمكن الاطلاع علىه وتنزيله مجانًا عبر منصة المشتريات العامة ( https://www.marches-publics.gouv.fr ) أو على موقع Cnap.fr ( https://www.cnap.fr/en/call-application-commissioned-artwork-memory-rwandan-genocide-of-the-tutsi ).

ستجتمع لجنة التوجيه والاختيار في سبتمبر 2023 لاختيار 3 إلى 5 ملفات طلب. عند إبلاغها في نهاية سبتمبر 2023، سيقوم المتقدمون الذين تم اختيارهم مسبقًا بإجراء دراسة لإنشاء أعمالهم الفنية المقترحة. سيكون أمام المتقدمين المختارين حتى 8 يناير 2024 لتقديم تقرير دراستهم. ستجتمع لجنة التوجيه والاختيار مرة ثانية في يناير 2024 لاختيار المشروع الذي سيتم متابعته. سيتم الإعلان عن المشروع الفائز علنًا في 7 أبريل 2024. يمكن تقديم الفنان المختار للجمهور خلال الذكرى السنوية الثلاثين للإبادة الجماعية. سيتم افتتاح العمل الفني في 7 أبريل 2025.

