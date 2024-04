تروج شركة Spectra Systems لأول أوراق نقدية مصنوعة من البوليمر الدائري معتمدة في العالم

وتضمن لمصارف العالم وللجمهور أن عملتهم جزء من سلسلة إمداد من البلاستيك المعاد تدويره مع موزانة الكميات بدقة.

بروفيدنس (رود آيلاند)، 3 أبريل 2024 /PRNewswire/ -- على مدار العقود العديدة الماضية، استخدمت العديد من البنوك المركزية المواد البلاستيكية بدلاً من الورق لتصنيع عملاتها الورقية، وقد بدأ هذا التحول لأول مرة في أستراليا في عام 1988. ومنذ ذلك الحين، استخدمت أكثر من 60 دولة البولي بروبيلين كمادة أساسية، ويستخدم حوالي 30٪ منهم البوليمر في جميع الفئات.

في عام 2019، كانت شركة Spectra Systems (SPSY.L على بورصة لندن) أول من قدم أول مادة بنكية بوليمرية يمكن قرائتها بواسطة الآلات بسرعة عالية في العالم، مع توقيعات خفية مضمنة داخل البوليمر، وقد سمح هذا الابتكار بتضمين المادة الأساسية في نظام الأمان للعملات البوليمرية (أخبار العملات، 17 (8)، 2019، وأخبار العملات، 20 (9)، 2022).

واليوم، تغير شركة Spectra Systems مرة أخرى شكل عالم العملات البوليمرية من خلال الإعلان عن أول ورقة نقدية بوليمرية في العالم والتي هي جزء من سلسلة إمداد قائمة على إعادة التدوير مع موزانة الكميات وحاصلة على شهادة عملية الاعتماد الدولية للاستدامة والتصديق على الكربون ISCC PLUS. حصلت شركة Spectra Systems مؤخرًا على شهادة ISCC PLUS من خلال شركتها التابعة للطباعة الأمنية Cartor Security Printers في المملكة المتحدة. تسمح شهادة ISCC PLUS لشركة Spectra Systems بالحفاظ على سلسلة إمداد مع موزانة الكميات بدقة عالية باستخدام بوليمر يوفره وينتجه شريكنا الحصري، شركة Toray Plastics America، لتوفير مواد جاهزة للطباعة لإنتاج العملات الورقية.

تضمن المادة الأساسية للعملات البوليمرية ™FUSION التي نقدمها، في حالة البوليمر الدائري المعتمد، أنه لكل كيلوجرام من البوليمر المستخدم في المادة الأساسية، يعاد تدوير كمية متساوية من البوليمر ويعاد استخدامها كجزء من سلسلة توريد مستدامة.

ولاستخدام البوليمر المعتمد الدائري الذي يعتمد على إعادة تدوير متقدمة للبلاستيك، العديد من نقاط التأثير البيئي. وتشمل هذه النقاط:

استخدام النفايات البلاستيكية كبديل للوقود الحفري

خيارات إضافية للتخلص من النفايات البلاستيكية

تحويل كميات كبيرة من النفايات البلاستيكية بعيداً عن المدافن أو عمليات الحرق

توسيع نطاق النفايات البلاستيكية التي يمكن إعادة تدويرها

تلتزم شركة Spectra Systems، كشركة مواطنة بدعم بيئة عالمية مستدامة، وتفخر بتقديم هذا المنتج لصناعة العملات الورقية.

ستقدم شركة Spectra Systems تعريفًا هذه المادة الأساسية المروج لها حديثًا وتأثيرها على الصناعة والبيئة في مؤتمر العملات الورقية 2024 في Fort Worth، Texas، خلال الفترة من 13 إلى 16 مايو.

