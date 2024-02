تنبيه للمساهمين في TORONTO-DOMINION BANK: إشعار بتسوية الدعوى الجماعية ضد TORONTO-DOMINION BANK

تُرجى قراءة هذا الإشعار بعناية لأنه قد يؤثر في حقوقك

مونتريال، 13 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- هذا الإشعار موجه إلى كل الأشخاص والكيانات الذين اشتروا الأوراق المالية من Toronto-Dominion Bank في أو بعد 3 ديسمبر 2015 واحتفظوا بكل أو بعض تلك الأوراق المالية حتى 9 مارس 2017 (يُشار إليهم إجمالاً باسم "الفئة" أو "أعضاء الفئة" ).

في 29 يناير 2024، وافق جناب السيد Donald Bisson من المحكمة العليا على التسوية بين كل أطراف الدعوى الجماعية بعنوان شركة Majestic Asset Management وشركة .Turn8 Partners Inc ضد Toronto-Dominion Bank، والتي تحمل ملف المحكمة رقم 500-06-000914-180 (ما يشار إليه بلفظ "التسوية").

ملخص شروط التسوية

سيدفع Toronto-Dominion Bank مبلغ 22 مليون دولار كندي ("مبلغ التسوية") في التسوية الكاملة والنهائية لكل المطالبات المرفوعة ضدها في الدعوى الجماعية ("تصرف الفئة")، من دون أي اعتراف بالمسؤولية من جانب Toronto-Dominion Bank.

مبلغ التسوية ناقص أتعاب ومصروفات المحامين والمصاريف الإدارية والضرائب ("صندوق التعويضات")، سيتم توزيعها على الفئة وفقًا لخطة التخصيص التي اعتمدتها المحكمة. ولقد تمت الموافقة على الرسوم القانونية بقيمة الثلث (33.33 بالمائة) من مبلغ التسوية، بالإضافة إلى النفقات، وبالإضافة إلى الضرائب. ويمكن الاطلاع على الاتفاقية وخطة التخصيص على https://www.faguyco.com/class-actions/toronto-dominion.

يجب تقديم المطالبة بالتعويض بحلول 13 مايو 2024، من أجل المشاركة في التسوية.

ويتعين على كل عضو في الفئة إكمال نموذج المطالبة وتحميل المستندات الداعمة إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمسؤول .RicePoint Management Inc.

يمكن الوصول إلى نموذج المطالبة أو تنزيله من موقع المسؤول: https://www.tdbankcanadianshareholdersettlement.com أو الحصول عليه عن طريق الاتصال بالمسؤول هاتفيًا على الرقم ‎1-888-352-1387 أو مراسلة البريد الإلكتروني [email protected].

إذا لم تقدم نموذج مطالبة مكتملًا حسب الأصول بحلول 13 مايو 2024، فقد لا تتلقى أي جزء من مبلغ صندوق التعويضات.

قامت المحكمة العليا بتعيين شركة .RicePoint Management Inc لإدارة التسوية، لتقوم بما يلي فضلاً عن أمور أخرى: (1) تلقي ومعالجة نماذج المطالبة؛ و(2) تحديد أهلية الحصول على التعويض؛ و(3) توزيع صندوق التعويضات على أعضاء الفئة المؤهلين. لا يجوز لك تقديم نموذج مطالبة ورقي إلا إذا لم تكن لديك إمكانية الوصول إلى الإنترنت. يمكن إرسال نموذج المطالبة الورقي عن طريق البريد العادي أو البريد السريع إلى:

TD Bank Canadian Shareholder Settlement

c/o RicePoint Administration Inc.

P.O. Box 3355, London, ON N6A 4K3

البريد الإلكتروني: [email protected]

التسجيل في بوابة "إدارة المطالبات":

https://www.tdbankcanadianshareholdersettlement.com (بالإنجليزية)

https://fr.tdbankcanadianshareholdersettlement.com (بالفرنسية)

تم اعتماد هذا الإشعار من قبل المحكمة العليا في كيبيك.

