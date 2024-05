دولة الإمارات العربية المتحدة تَبرز كقوة تجزئة تعتمد على البيانات: إنطلاق "We Are Liberty" في دبي لقيادة المسيرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 1 مايو / أيار 2024 /PRNewswire/ -- برَزت وسائل إعلام البيع بالتجزئة باعتبارها الموجة الثالثة في الإعلان الرقمي، متجاوزة معدلات نمو المنصات القائمة مثل Meta (منصة التواصل الاجتماعي)، وGoogle (محرك البحث)، وفي غضون خمس سنوات فقط، قفزت وسائل إعلام التجزئة إلى 30 مليار دولار من إيرادات الإعلانات، وهي علامة فارقة استغرقت 11 عامًا على وسائل التواصل و14 عام من البحث لتحقيقها، وفقًا لـ eMarketer 2022.

هذه الموجة من التغيير لا تعني فقط فرصة ضخمة للمسوقين في دولة الإمارات العربية المتحدة، بل تعرض أيضًا تحولًا محوريًا حيث تتبنى الشركات تحليلات التجارة، ومن خلال تسخير هذه البيانات، يكون بإمكان الشركات اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً، مما يؤدي إلى تغييرات كبيرة وإيجابية.

تتوقع تقارير الصناعة أن يرتفع الإنفاق العالمي على تحليلات البيانات بالتجزئة بشكل كبير، ليصل إلى 137.1 مليار دولار بحلول عام 2025. ومن المتوقع أن تساهم دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المبلغ بنحو 3.5 مليار دولار، وهو دليل على التزام المنطقة، مع استثمارات كبيرة يقودها عمالقة الصناعة مثل Amazon التي تستثمر 150 مليون دولار محليًا.

تقوم بيانات التجزئة بتحويل التفاعل بين العلامة التجارية والمستهلك، مما يوفر للمسوقين ميزة واضحة، حيث تسمح؛ أولًا للعلامات التجارية باستكشاف سلوك المستهلك وتفضيلاته وأنماط الشراء، وتمكينهم من تخصيص الحملات من أجل الاستهداف والتخصيص الدقيق. ثانيًا، تعزز الأفكار القائمة على البيانات تجارب العملاء، وتعزز ولاءهم وتساعد في الحفاظ عليهم، وأخيرًا، فإنها تعتبر تغييرًا في قواعد اللعبة لتحسين الإنفاق التسويقي، مما يتيح للعلامات التجارية تخصيص الموارد بكفاءة من خلال تحديد القنوات والاستراتيجيات ذات التأثير المرتفع.

في عام 2022، ارتفع الإنفاق على الإعلانات المبرمَجة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 5.5 مليار دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 20.1٪ عن العام السابق، ويؤكد هذا النمو على الدور المحوري الذي ستلعبه الإعلانات المُبرمَجة في ثورة بيانات التجزئة الحالية، حيث يمكن للعلامات التجارية توصيل رسالتها بدقة إلى الجمهور المُستهدَف في الوقت الأمثَل، من خلال أتمتة عمليات الإعلان المستهدف، ولا تعزز الإعلانات المُبرمَجة الكفاءة فقط، بل تعزز أيضًا العائد على الاستثمار من خلال الاستراتيجيات القائمة على البيانات.

وقد أصبح النظام البيئي الضخم للبيانات في Amazon لا مثيل له للعلامات التجارية التي تسعى إلى توسيع نطاق وصولها والتفاعل مع العملاء المحتملين، باعتبارها أكبر بائع تجزئة عبر الإنترنت على مستوى العالم. أُطلقت We Are Liberty، شريك الخدمات المُدارة العالمي المعتمد من Amazon، بشكل استراتيجي في المنطقة، بهدف مساعدة العلامات التجارية في التنقل والوصول إلى موارد البيانات الشاملة لـ Amazon.

"في We Are Liberty، نحن شريكك الموثوق في التنقل في عالم إعلانات Amazon. نحن فخورون بأن نكون شريكًا معتمدًا للخدمة المدارة، ونقدم نهجًا مخصصًا عبر جميع قنوات ومنتجات Amazon. تتمثل مهمتنا في جعل رحلتك الإعلانية سلسة قدر الإمكان، مع ضمان حصولك على الدعم والإرشاد الذي تحتاجه في كل خطوة على الطريق."

تنتهج We Are Liberty نهجًا شاملًا لإعلانات Amazon، حيث يجمع نهجها بين المعرفة الواسعة بنظام Amazon البيئي والتطوير الدقيق للاستراتيجية، والتنفيذ السلس للإعلام، وإصدار تقارير الحملة في الوقت الفعلي. توفر منصتنا الخاصة، ©WAL، رؤى لا تقدر بثمن، مما يمنح العلامات التجارية فهمًا شاملًا لأداء حملاتها وبيانات قابلة للتنفيذ لتحقيق النجاح.

نبذة عن We Are Liberty: شركة We Are Liberty هي شريك خدمة مُدار معتمد من Amazon، يعمل على تمكين العلامات التجارية بخبرة واستراتيجيات لا مثيل لها للاستفادة من بيانات جمهور الطرف الأول من Amazon لحملات مؤثرة ورؤى قابلة للتنفيذ، مع وجود بصمة عالمية، يعمل نهجها على توحيد قنوات ومنتجات Amazon، وتحسين أداء العلامة التجارية داخل نظام Amazon البيئي وما وراءه.