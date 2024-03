روّاد العقارات العالميين يعطون الأولوية للصحة لتعزيز قيمة الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة وتحسين أدائه وتخفيف المخاطر الناجمة عن تغير المناخ

جائزة

Fitwel

لأفضل تأثير:

أعلى مشروع تسجيلا

على الإطلاق (التصميم)



شركة

Green Matrix Consulting

، شركة

Five To The Tenth

، مجموعة

Hung Kuo

| مجتمع

Eco Utopia Community

، تايوان