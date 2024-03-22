روّاد العقارات العالميين يعطون الأولوية للصحة لتعزيز قيمة الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة وتحسين أدائه وتخفيف المخاطر الناجمة عن تغير المناخ

تعلن Fitwel عن جائزة الأفضل في مجال الصحة في عالم الأبنية 2024 Best in Building Health Awards التي تحدد التميز في عمليات العقارات والتصميم الذي ثبت أنه يعزز جودة الحياة ويزيد القيمة إلى أقصى حد

تم تكريم PGIM Real Estate ، وقيادة ESG في Blackstone Real Estate ، وشركة Green Matrix Consulting Company ، Aldar ، Harrison Street ، Evolution Sustainability Group، وغيرها لمساهماتها

نيويورك، 22 مارس 2024/ PRNewswire / -- أعلنت Fitwel، الرائدة في مجال الشهادات العالمية في مجال الصحة للجميع في عالم البناء، بفخر عن الفائزين بجائزة الأفضل في مجال الصحة في عالم الأبنية 2024 Best in Building Health Awards اليوم. هذا التكريم السنوي المرموق يكرم أكثر شركات العقارات ابتكاراً وكذلك الأفراد الذين يحددون معيار الصحة والرفاهية في بيئة البناء في جميع أنحاء العالم، مستفيدين من معيار Fitwel الموثوق به لتعزيز جودة الحياة وتعزيز القيمة من خلال التصميم والتميز التشغيلي.

في الاحتفال السنوي السادس لجوائز الأفضل في مجال الصحة في عالم البناء، تواصل Fitwel تكريم قادة الصناعة والأفراد، بالإضافة إلى المشاريع الحاصلة على أعلى الدرجات في أنواع الأصول والمناطق على مستوى العالم، مما يسلط الضوء على مساعيهم ودوافعهم ونجاحاتهم الفريدة. يمتد الفائزون هذا العام، الذين تم تكريمهم لإنجازاتهم في عام 2023، إلى جميع أنحاء العالم من دول بما في ذلك كندا وإسبانيا وتايوان والمملكة المتحدة وتايلاند والولايات المتحدة وغيرها.

في أعقاب واحدة من أسرع فترات اعتماد Fitwel، شهدت 2023 زيادة مذهلة بنسبة 78٪ في المساحة المربعة للمباني الموجودة على المنصة ، والتي تمثل 2.5 مليار مربع. قدم، مما يؤكد الاعتراف المتزايد بقيمة البيئات المبنية المحسنة للصحة. تتبنى جميع القطاعات ذات الأداء العالي بما في ذلك الصناعة والإسكان الطلابي والإسكان متعدد الأسر وعلوم الحياة والمكاتب وتجارة التجزئة شهادة Fitwel، مما يشير إلى تحول نموذجي واسع النطاق نحو إعطاء الأولوية للتصميم الذي يهتم بالأشخاص.

"الفائزون هذا العام هم أبطال حقيقيون يوضحون مدى وصول Fitwel العالمي لتوفير الصحة للجميع في مجال البناء. تمكن Fitwel رواد الصناعة من تنفيذ إطار يعطي الأولوية لصحة ورفاهية الأطراف المعنية ، ويحسن أداء الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ويثبت قيمة الأصول في المستقبل، ويقلل المخاطر"Joanna Frank ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Fitwel. "مع الطرح الأخير لـ Fitwel v3 لإصدار شهادة الأصول والمرحلة الثانية من الأداء الاجتماعي كمسار اعتماد على مستوى الكيان، نتوقع عامًا تحويليًا في المستقبل. يعكس المعيار، الذي يوفر الآن تغطية محفظة بنسبة 100٪، أحدث الأبحاث حول الصحة وتغير المناخ والقيمة، مما يجعل Fitwel بمثابة محفز للتغيير على مستوى الصناعة."

وقال Zachary Flora، نائب الرئيس التنفيذي للنمو في Fitwel: "تواصل Fitwel التوسع عالميا، وهو ما يتضح من تنوع الشركات والبلدان والأصول في الفائزين بجائزة الأفضل في مجال الصحة في عالم البناء لهذا العام". "بصفتها منظمة ملتزمة بالتأثير على الصحة على نطاق واسع وزيادة القيمة من خلال تحسين بيئة البناء للأشخاص، من المدهش أن نرى اعتماد Fitwel كشهادة أصول وكذلك كمصدر موثوق لبيانات الأداء الاجتماعي المستخدمة لتعزيز مبادرات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على نطاق واسع. من خلال مقاييس Fitwel v3 القياسية والأداء الاجتماعي الجديدة، سنستمر في دفع تحول السوق وتحديد معايير للمباني الصحية. تهانينا للفائزين بجوائزنا الذين يجسدون هذا التحول."

"تواصل Fitwel مساعدة الشركات على فهم واتخاذ إجراءات على نطاق واسع من التدابير العملية المؤثرة التي يمكن اتخاذها لتعزيز السلامة والصحة البدنية والاجتماعية والعقلية، وعلى نطاق أوسع، ثقافة المشاركة بين القوى العاملة،" Ari Frankel، مدير في KKR Capstone، وعضو في مجلس إدارة مركز التصميم النشط وكان أيضًا عضوًا مؤسسًا في المجلس الاستشاري لإدارة Fitwel Leadership Advisory Board أثناء العمل مع شركة الأسكندرية للأسهم العقارية .Alexandria Real Estate Equities "هذه الحركة، التي بدأت في التوسع في العقارات التجارية، جاهزة لتبني المزيد من الخطوات والتوسع عبر الشركات في مجموعة واسعة من الصناعات بأحجامها المختلفة وكذلك المناطق الجغرافية المختلفة".

يؤكد الفائزون بجائزة "الأفضل في بناء الصحة" لعام 2024 على النمو الكبير الذي حققته شركة Fitwel وتأثيرها العالمي، موضحين تلك الاتجاهات الرائدة في السوق والمهيمنة التي تقود التحول من خلال العدالة الاجتماعية والصحة والرفاهية والاستدامة.

الأفضل في جوائز ريادة مجال الصحة في عالم البناء® | 2024

اهتمام خاص بالقيادة الصناعية والفردية في عام 2023

جائزة القيادة الصناعية: الاستعداد لبطولة Fitwel | شركة PGIM Real Estate تم تكريمها عن التقدم المتميز في تسجيل المشاريع والتصديق عليها عبر محفظتها العالمية وتم منحها لقب بطل Fitwel .

جائزة القيادة الصناعية: النمو الإقليمي | Aldar تم تكريمها لكونها رائدة في Fitwel ، حيث قامت بتطوير وإدارة المباني الصحية التي تعطي الأولوية لرفاهية المستخدمين النهائيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وهي واحدة من أسرع المناطق نمواً في Fitwel .

جائزة القيادة الفردية: القيادة البيئية والاجتماعية والحوكمة | Eric Duchon ، المدير العالمي للشؤون البيئية والاجتماعية والحوكمة في شركة Blackstone Real Estate ، و Dan Egan ، رئيس الشؤون البيئية والاجتماعية والحوكمة في الأمريكتين لشركة Blackstone Real Estate

تم تكريمهما لالتزامهما ببناء بيئات مرنة من خلال دمج المباني الصحية و Fitwel في شركاتهم، وتعزيز العقارات وتقديم قيمة طويلة الأجل لمستثمريهم.

جائزة القيادة الصناعية: قيادة القطاع - إسكان الطلاب مجموعة تطور الاستدامة

تم تكريمها لالتزامها بتوسيع حركة البناء الصحي في قطاع الإسكان الطلابي.

جائزة خاصة للإنجازات الدائمة

جائزة Fitwel للتميز: معظم الشهادات في جميع الأوقات

شارع هاريسون

جائزة Fitwel لأفضل تأثير: أعلى مشروع تسجيلا على الإطلاق (التصميم)

شركة Green Matrix Consulting ، شركة Five To The Tenth ، مجموعة Hung Kuo | مجتمع Eco Utopia Community ، تايوان

جائزة Fitwel لأفضل تأثير: أعلى مشروع تسجيلا على الإطلاق(البناء)

Vesta Consulting ، UAB ، Bei Capital ، UAB ، BLC2 ، ليتوانيا

كشفت Fitwel أيضًا عن قائمتها السنوية التي تضم أفضل 20 سفيرًا، وهي مبادرة أطلقت في عام 2023 تسلط الضوء على المهنيين الرائدين في الصناعة الذين يظهرون المشاركة والقيادة والإنجازات المثالية كسفراء Fitwel. تم اختيار الفائزين من بين أكثر من 4500 متخصص في أكثر من 50 دولة لنجاحهم في تسجيل المشاريع وشهادات Fitwel وعدد الأشخاص المتأثرين بهذه الشهادات. للاطلاع على القائمة الكاملة لأفضل 20 سفيرًا لهذا العام، يرجى زيارة موقع Fitwel الإلكتروني هنا.

جوائز السفير التقديرية الخاصة

سفير عام 2024

Madison Dorma ، مدير الشهادات | Verdani Partners

السفير الحاصل على أعلى الدرجات في المشروع

Chia Ming Huang ، المؤسس والمدير | شركة Green Matrix Consulting

الشركة التي تضم أكبر عدد من السفراء ومعظم السفراء الجدد

Gensler

فيما يلي القائمة الكاملة للفائزين في 2024 الأفضل في مجال الصحة في عالم البناء ، يمكنك التعرف عليها من هنا .

جوائز الأفضل في مجال الصحة في عالم البناء Best in Building Health® ، 2024

فئات التقدير والفائزين بجوائز الإنجازات في عام 2023

التمييزات | 2024

بالنسبة للإنجازات في 2023

المشروع الأكثر إحرازًا للنقاط (البناء)

فريق مشروع الاعتماد: Frasers Property UK

المشروع: Winnersh Triangle

الموقع: ريدنج، إنجلترا

المشروع الأكثر إحرازًا للنقاط (التصميم)

فريق مشروع الاعتماد: شركة Green Matrix Consulting Company ، Five To The Tenth ، Hung Kuo Group

المشروع: مجتمع Eco Utopia

الموقع: تايوان

أكبر عدد من الشهادات (استشاري)

شركة UL Solutions

أكبر عدد من الشهادات (المالك)

شركة: شارع هاريسون

أكبر عدد من الشهادات (المستأجر)

شركة: Amgen

أكبر عدد من المشاريع المسجلة

شركة: BGIS

الأكثر تأثيرًا عن طريق استخدام بطاقات البناء

شركة: RXR

الأكثر تأثيرًا عن طريق استخدام بطاقات الموقع

شركة: Oracle ، Inc.

أكبر مساحة مربعة

شركة: RXR

الأكبر مساحة

شركة: Aldar

المشاريع الأعلى إحرازًا للنقاط | 2024

عن الإنجازات لعام 2023

المساحة الداخلية التجارية v2.1 (البناء)

فريق مشروع الاعتمادات: مجموعة QuadReal Property

المشروع: المقر الرئيسي لشركة QuadReal في Park Place

الموقع: فانكوفر، كندا

المساحة الداخلية التجارية v2.1 (التصميم)

فريق مشروع الاعتمادا: PGIM العقارية

المشروع: برج NJ-14 PGIM العقاري

الموقع: نيوآرك، نيو جيرسي

مبنى مستأجر واحد v2.1 (البناء)

فرق مشروع الاعتماد: Africus Co., Ltd. ، مؤسسة تعزيز الصحة التايلاندية

المشروع: مؤسسة تعزيز الصحة التايلاندية

الموقع: بانكوك، تايلاند

مبنى مستأجر واحد v2.1 (تصميم)

فرق مشروع الاعتماد: Samskara Studio ، Lincoln Property Company ، Arrowstreet ، Studio ENEE ، Soden Sustainability

المشروع: دائرة الميناء: الجناح

الموقع: بوسطن، ماساتشوستس

مبنى متعدد المستأجرين v2.1 ) البناء)

فريق مشروع الاعتماد: مجموعة باراماونت

المشروع: 111 شارع Sutter

الموقع: سان فرانسيسكو، كاليفورنيا

مبنى متعدد المستأجرين v2.1 (التصميم)

فريق مشروع الاعتماد: Credit Suisse Asset Management, CBRE Ltd.

المشروع: 3 Rivergate

الموقع: بريستول، المملكة المتحدة

المبنى بأكمله متعدد المستأجرين v2.1 (البناء)

فريق مشروع الاعتماد: Beacon Capital Partners ، Cushman & Wakefield ، JLL

المشروع: AMA Plaza / 330 N. Wabash

الموقع: شيكاغو، IL

المبنى بأكمله متعدد المستأجرين v2.1 (التصميم)

فريق مشروع الاعتماد: UBS Asset Management - Euroinvest ، Cushman & Wakefield ، EVORA Global

المشروع: WTC Barcelona Almeda Park Phase 1 Building #3

الموقع: برشلونة، إسبانيا

سكن متعدد الأسر v2.1 ) البناء)

فرق مشروع الاعتماد: ESG Europe ، Elkstone Partners ، Hatch Student Living

المشروع: Copley Court

الموقع: كورك، أيرلندا

سكن متعدد الأسرة v2.1 (التصميم)

فرق مشروع الاعتماد: شارع هاريسون، DLC أوروبا

المشروع: Compass ، المملكة المتحدة

الموقع: برمنغهام، المملكة المتحدة

البيع بالتجزئة v2.1 (البناء)

فرق مشروع الاعتماد: Brightworks Sustainability ، Halekulani Corporation

المشروع: Halepuna Waikiki

الموقع: هونولولو، هاواي

البيع بالتجزئة v2.1 (التصميم)

فرق مشروع الاعتماد: Tishman Speyer ، Arup

المشروع: مجمع أبحاث المؤسسات – Hotel Component

الموقع: بوسطن، ماساتشوستس

المجتمع v2.1 (البناء)

فرق مشروع الاعتماد: UL Solutions ، Savills Property Service ( Beijing ) Co., Ltd.

المشروع: الحديقة المركزية

الموقع: بكين، الصين

المجتمع v2.1 (التصميم)

فرق مشروع الاعتماد: شركة استشارية Green Matrix ، Five To The Tenth ، Hung Kuo Group

المشروع: مجتمع Eco Utopia

الموقع: تايوان

الموقع الصناعي التجاري v2.1 (البناء)

فريق مشروع الاعتماد: Frasers Property UK

المشروع: Winnersh Triangle

الموقع: ريدنج، إنجلترا

الموقع الصناعي التجاري v2.1 (التصميم)

فرق مشروع الاعتماد: لجنة إدارة منطقة الأعمال المركزية في بكين، شركة Beijing Yintai لإدارة الأعمال المحدودة ، الأكاديمية الصينية لأعمال البناء

المشروع: Public Green Plaza in Beijing CBD Core Area

الموقع: بكين، الصين

مساكن كبار السن vbeta (البناء)

فرق مشروع الاعتماد: شركاء Green Courte ، MA Design

المشروع: Verena في هيلارد

الموقع: هيلارد، أوهايو

سكن كبار السن vbeta (التصميم)

فرق مشروع الاعتماد: Pennrose ، LGBTQ Senior Housing ، Inc. ، DiMella Shaffer ، Thornton Tomasetti ، NEI

المشروع: The Pryde

الموقع: هايد بارك، ماساتشوستس

حول Fitwel

Fitwel هو نظام اعتماد رائد في العالم مهتم بمجال الصحة للجميع في عالم البناء. من خلال تحليل الخبراء لأكثر من 7000 دراسة بحثية أكاديمية، تقوم Fitwel بتنفيذ رؤية لمستقبل صحي أكثر حيث يتم تعزيز جميع المباني والمجتمعات لتعزيز الصحة والرفاهية. تم إنشاء Fitwel في الأصل من قبل مراكز الولايات المتحدة لمكافحة الأمراض والوقاية منها وإدارة الخدمات العامة الأمريكية. ما يزال مركز مكافحة الأمراض شريكًا للبحث والتقييم لـ Fitwel. يحتفظ مركز التصميم النشط (CfAD)، وهو منظمة عالمية غير هادفة للربح، بمعيار Fitwel ويجري تقييمات موضوعية من طرف ثالث تؤدي إلى إقامة مشاريع معتمدة. يتم تكليف وحدة الأعمال الجديدة في CfAD Adai يُنطق )"a-DAY")، بتوسيع نشاط Fitwel ليمتد إلى السوق العالمية، وإدارة البرنامج مع توفير أفضل خدمة للعملاء والدعم الفني في فئتها. لمعرفة المزيد عنFitwel ، يرجى زيارة:. www.fitwel.org

الاتصال: Kate Larson ، [email protected]، (203) 610-5879