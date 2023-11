شركة 4i Apps Solutions تحصل الآن على شهادة الاعتماد من Great Place To Work

تشيناي، الهند

28 نوفمبر / تشرين ثاني 2023 /PRNewswire/ -- حصلت شركة 4i Apps Solutions على شهادة الاعتماد من ™Great Place To Work® Certified في الهند (عن الفترة من نوفمبر 2023 إلى نوفمبر 2024). بفضل حصول 4i Apps Solutions على هذه الشهادة المرموقة، قد تم الاعتراف بالتزامها بإنشاء ثقافة إيجابية وداعمة في مكان العمل، وهذا يثبت تفاني فريق الشركة بأكمله وعمله الجاد. وهذا الاعتماد يعكس البيئة الاستثنائية التي أنشأتها 4i Apps Solutions بشكل جماعي، حيث يتم تقدير كل عضو في المؤسسة واحترامه ومساعدته على تحقيق النجاح.

تُعد شركة Great Place To Work، المدعومة ببيانات على مدى 30 عامًا، الهيئة العالمية المعنية بثقافة مكان العمل. ومن خلال استبيان For All™ Model و™Trust Index الخاص بها، تمنح المؤسسات الاعتماد والأدوات اللازمة لإنشاء تجربة إيجابية باستمرار للموظفين. وتتمثل مهمتها في مساعدة كل مكان على أن يصبح مكانًا رائعًا للعمل للجميع، ودفع نمو الأعمال وتحسين الحياة وتمكين المجتمعات. ومن خلال شهادة ™Great Place To Work Certification المعترف بها والمقدرة عالميًا وقوائم ™Best Workplaces ذات التنافسية العالية، تمكن Great Place To Work أصحاب العمل من جذب الموظفين ذوي الموهبة والحفاظ على بقائهم في العمل وقياس ثقافة الشركة وزيادة الإيرادات. وتتيح منصتها للقادة معرفة تجربة كل موظف وتحليلها وفهمها، ومقارنة النتائج بالبيانات التي تم جمعها من أكثر من 100 مليون موظف في 150 دولة حول العالم.

وصرح سارافانان موروجيسان، الرئيس التنفيذي لشركة 4i Apps Solutions قائلاً: "نريد أن نعرب عن امتناننا العميق لجميع موظفينا في 4i Apps لمساهمتهم في هذا النجاح، إن شغفهم وعملهم الجماعي وتفانيهم هي القوى الدافعة وراء نمونا المستمر وحصولنا على اعتماد Great PlaceTo Work®".

في الهند، تتعاون المؤسسة مع أكثر من 1800 منظمة سنويًا في أكثر من 20 صناعة لمساعدتها على بناء ثقافات عالية الثقة وعالية الأداء مصممة لتحقيق نتائج أعمال مستدامة. يعد المئات من الرؤساء التنفيذيين والمديرين التنفيذيين للشركات الهندية، جزءًا من مجتمع المكان الرائع الملتزم برؤية جعل الهند مكانًا رائعًا للعمل للجميع.

وتظهر أبحاث المؤسسة أن أماكن العمل الرائعة تتميز بالقيادة العظيمة وخبرة الموظفين المتسقة والأداء المالي المستدام. يمكن لهذه المنظمات تقديم تجربة متسقة لجميع موظفيها بغض النظر عن دورهم أو جنسهم أو مدة خدمتهم أو مستواهم. ويؤمن قادتهم برؤية إنشاء واستدامة مكان عظيم للعمل للجميع وتوفير نماذج يحتذى بها لجميع القادة.

نبذة حول 4i Apps Solutions

تعد 4i Apps Solutions شريك Oracle Cloud الأسرع انتشارًا، حيث قامت بتمكين أكثر من 1000 مؤسسة من الحلول السحابية. أصبحت شركة 4i Apps بفضل عملياتها التي امتدت لأكثر من 15 عامًا، الشريك المفضل للتحول الرقمي للعديد من مؤسسات القطاعين العام والخاص.

يعمل لدى 4i أكثر من 600 استشاري مؤهلين وذوي كفاءة عالية وقد نجحوا في تنفيذ وتقديم الحلول عبر المناطق الجغرافية المختلفة. ويتم تعزيز تواصلنا العالمي من خلال مكاتب إقليمية في الإمارات العربية المتحدة وعمان وقطر والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا وسنغافورة وماليزيا، بالإضافة إلى مركز تطوير هو الأفضل في فئته ومقره في الهند، باعتباره المقر الرئيسي لنا.

وتتضمن خدماتنا الرئيسية تطبيقات Oracle Cloud وFusion وEBS وPrimavera وPSRM وخدمات Salesforce وMicrosoft. لدينا مجموعة واسعة من العملاء الذين يغطون صناعات مثل العقارات/البناء والتصنيع والمالية والرعاية الصحية والتكنولوجيا والطاقة/المرافق والتعليم والنقل.

