مجموعة فنادق H World تعلن عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام، ونمو إيرادات Legacy-Huazhu يتجاوز الإرشادات المعلن عنها لتصل عائدات RevPAR الخاصة بها إلى مستوى جديد

سنغافورة وشنغهاي, 28 نوفمبر / تشرين ثاني 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت مجموعة H World Group Limited (المشار إليها باسم "H World" أو "theGroup"، NASDAQ: HTHT وHKEX: 1179) عن نتائجها المالية غير المدققة في الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2023.

إيرادات المجموعة تشهد زيادة بنسبة 53% سنويًا وتواصل تجاوز التوجيهات

JI Hotel 5.0 Lobby

تحافظ مجموعة H World بشكل مستمر على موقعها الرائد في سوق الخدمات المحدودة من خلال منتجاتها عالية الجودة وكذلك اعتمادها على مقرات إقليمية متقدمة وفعّالة لتوسيع شبكة الفنادق التي تمتلكها بسرعة فائقة، وتوسعها التدريجي لتصل إلى المدن المرنة منخفضة المستوى. وفي ذات الوقت، تواصل المجموعة تحسين تطوير قطاعها من الفنادق الراقية المتوسطة لتعزيز حصتها في السوق، محققة بذلك تطويرًا نسبياً قويًا في الربع الثالث من العام. وقد بلغت إيرادات الشركة 6.3 مليار يوان صيني (أي ما يعادل 861 مليون دولار أمريكي) في الربع الثالث من عام 2023، الأمر الذي يمثل زيادة بنسبة 53.6% عن العام السابق وارتفاعًا تسلسليًا بنسبة 13.7%. كما حققت العلامة التجارية Legacy-Huazhu (التي تشير إلى أعمال المجموعة H World في الصين) إيرادات سنوية بلغت 5.1 مليار يوان صيني، الأمر الذي يمثل زيادة بنسبة 61.8% عن العام السابق وزيادة تسلسلية بنسبة 17.6%. كما بلغت إيرادات العلامة التجارية DH ما يقرب من 1.2 مليار يوان، وهو ما يمثل زيادة نسبية سنوية تقدر بـ 26.1%. وقد تجاوز معدل نمو الإيرادات لكل من المجموعة والعلامة التجارية Legacy-Huazhu إرشادات الإيرادات المعلنة سابقًا. وارتفع معدل دوران الفنادق في المجموعة بنسبة 55.1% على أساس سنوي ليصل إلى 23.5 مليار يوان صيني. فباستثناء العلامة التجارية DH، زادت إيرادات الفنادق بنسبة 59.2% عن العام السابق في الربع الثالث من عام 2023. وكان صافي الدخل الذي يمكن تصفيته لصالح المجموعة 1.3 مليار يوان صيني (أي ما يعادل 183 مليون دولار أمريكي)، مقارنة بمبلغ 1.0 مليار يوان في الربع السابق. كما بلغت نسبة أرباح المجموعة قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (EBITDA) (غير مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا non-GAAP) في الربع الثالث من عام 2023 ما يقرب من 2.1 مليار يوان صيني (أي ما يعادل 293 مليون دولار أمريكي)، مقارنة بمبلغ 1.7 مليار يوان في الربع السابق.

التركيز على العلامات التجارية الاقتصادية والمتوسطة، وتعميق الفنادق ذات الخدمات المحدودة لتلبية طلب السوق

اعتبارًا من 30 يونيو 2023، بلغ إجمالي شبكة فنادق مجموعة H World العالمية قيد التشغيل 9157 فندقًا و885756 غرفة، بما في ذلك 129 فندقًا للعلامة التجارية DH. وتدير مجموعة H World من بينها 5007 فندق اقتصادي، الأمر الذي يمثل نسبة 54.7% من إجمالي فنادق المجموعة، بالإضافة إلى 3329 فندقًا متوسطًا، وهو ما يمثل 36.4% من عدد الفنادق. وتسارع المجموعة في تحسين المنتج وترقيات بنيتها الهيكلية، الأمر الذي من شأنه أن يعزز تنمية الأعمال الأساسية ويدفع نمو العلامة التجارية بجودة عالية. وفي الوقت نفسه، يستمر عدد الفنادق الجديدة التي تتم افتتاحها بواسطة العلامة التجارية Legacy-Huazhu في التسارع. وخلال الربع الثالث من عام 2023، افتتحت العلامة التجارية Legacy-Huazhu ما عدده 545 فندقًا، بما في ذلك 4 فنادق مؤجرة ومملوكة، و541 فندقًا تم تشغيلها بنظام الإدارة الذاتية (Manachised) والامتياز التجاري (Franchised). وتستغل مجموعة H World احتياجات الإقامة المتنوعة، مقدمة باستمرار منتجات إقامة فعالة من حيث التكلفة وعالية الجودة لتلبية احتياجات شريحة عملائها الواسعة. بالإضافة إلى ذلك، حتى 30 سبتمبر 2023، كان لدى مجموعة H World ما مجموعه 2,970 فندقًا لم يتم افتتاحها بعد ضمن خطة التنمية المستقبلية الخاصة بها، التي تضمنت 2,935 فندقًا لم تُفتتح بعد ضمن خطة التنمية المستقبلية الخاصة بها، التي تضمنت 2,935 فندقاً تحت العلامة التجارية Legacy-Huazhu و35 فندقاً تحت العلامة التجارية DH. وتعكس خطة المشاريع القوية، إلى حد كبير، قوة مجموعة H World وقيادتها وكذلك عزمها الصارم على التوسع المستمر، الأمر الذي يسهم في زخم نموها واستقرارها.

أداء مثير للإعجاب للعلامة التجارية Legacy-Huazhu: تعافى عائدات RevPAR إلى 129% مقارنة بمستويات 2019

في الربع الثالث من عام 2023، استمرت عائدات الغرف المتاحة للمجموعة RevPAR في الارتفاع مدفوعة بمعدل الإشغال OCC الذي تشهده فنادق المجموعة وكذلك متوسط معدل الإيراد اليومي ADR. وقد بلغ متوسط ADR للعلامة التجارية Legacy-Huazhu مبلغ 324 يوان صيني في الربع الثالث من عام 2023، مقارنة بـ 254 يوان صيني في الربع الثالث من عام 2022، و305 يوان صيني في الربع السابق، و245 يوان صيني في الربع الثالث من عام 2019. كما بلغ معدل OCC لجميع الفنادق العاملة للعلامة التجارية Legacy-Huazhu نسبة 85.9%، مع زيادة سنوية في النمو قدرها 9.8 نقطة مئوية. وكان متوسط عائدات RevPAR المجتمعة 278 يوان صيني، حيث تم استعادتها إلى نسبة 129% من مستوى الربع الثالث من عام 2019. وبتقسيمها إلى أرقام شهرية، انتعشت إيرادات RevPAR في يوليو وأغسطس وسبتمبر 2023 إلى 132% و128% و128% مقارنة بمستويات عام 2019، على التوالي. وكان متوسط معدل ADR، فيما يتعلق بالعلامة التجارية (DH)، مبلغ 114 يورو وكانت نسبة OCC لجميع فنادق العلامة التجارية ذاتها 69.0%. بينما ارتفعت عائدات RevPAR إلى 79 يورو.

وتركز مجموعة H World، كونها إحدى الكيانات الرائدة في صناعة الفنادق في الصين وواحدة من أسرع مجموعات الفنادق نموًا في العالم، على الفئات الاقتصادية والمتوسطة كمنتجات أساسية لخدمة السوق الشاملة، كما تتبع استراتيجية لتطوير قطاع الفنادق من الفئة العليا والمتوسطة العليا وذلك لإثراء هيكل منتجاتها، وتحقق توسعًا سريعًا من خلال نموذج إدارة وامتياز فعال. وعلق السيد Jin Hui، الرئيس التنفيذي لمجموعة H World، قائلًا: "ما زالت مجموعتنا تواصل تفوقها في مجال صناعة الفنادق في الصين، حيث نسجل نتائج تشغيلية قوية. ويسعدنا أن نقدم تقريرًا آخر عن ربع قوي يشهد استعادة إيرادات RevPAR في الصين، وذلك بفضل دعم من موسم عطلات الصيف الذي تشهده جمهورية الصين الشعبية، وكذلك التعافي المستمر الذي تشهده حركة السفر التجارية. إن نمو إيرادات ADR الخاص بالمجموعة يعكس تغييرات في مزيج منتجات المجموعة وترقياتها، والتي يفترض أن تستمر في دعم نمو إيرادات ADR في المستقبل." وتواصل مجموعة H World، مدفوعة بتعافي الصناعة والذروة التي يشهدها موسم السفر، زيادة مشاريعها قيد التنفيذ وتسريع عمليات توسيع الفنادق وعمليات التوقيع، بالإضافة إلى اكتساب زخم في نمو إيراداتRevPAR من خلال الترقيات المستمرة للعلامة التجارية والخدمات.

نبذة عن H World Group Limited :

نشأت H World Group Limited في الصين، وهي لاعب رئيسي في صناعة الفنادق العالمية. تشمل العلامات التجارية لشركة H World فنادق Hi Inn و Elan Hotel و HanTing Hotel و JI Hotel و Starway Hotel و Orange Hotel و Crystal Orange Hotel و Manxin Hotel و Madison Hotel و Joya Hotel و Blossom House و Ni Hao Hotel و CitiGO Hotel و Steigenberger Hotels & Resorts و MAXX و Jaz in the City و IntercityHotel و Zleep Hotels و Steigenberger Icon and Song Hotels. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع H World أيضًا بحقوق الامتياز الرئيسية لـ Mercure و Ibis و Ibis Styles، وحقوق التطوير المشترك لـ Grand Mercure وNovotel في منطقة عموم الصين.

تشمل أعمال H World النماذج المؤجرة والمملوكة والمُدارة والامتيازية. بموجب نموذج الإيجار والملكية، تدير H World مباشرة الفنادق التي تقع عادة في عقارات مستأجرة أو مملوكة. بموجب نموذج الإدارة، تدير H World الفنادق المدارة من خلال مديري الفنادق في الموقع الذين تعينهم H World، وتحصل H World الرسوم من أصحاب الامتياز. بموجب نموذج الامتياز، توفر H World خدمات التدريب والحجز والدعم للفنادق الحاصلة على حق الامتياز، وتحصل الرسوم من أصحاب الامتياز ولكنها لا تعين مديري الفنادق في الموقع. تطبق H World معيارًا ثابتًا ومنصة في جميع فنادقها.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع H World: .https://ir.hworld.com