نظام آيمال من Azentio يحصل على شهادة الاعتماد الحصري من أيوفي" للعام 2025، معززًا مكانته كمنصة عالمية رائدة للخدمات المصرفية الإسلامية الأساسية

البرنامج المصرفي الأساسي الإسلامي الوحيد عالمياً الحاصل على شهادة الاعتماد الكامل من "أيوفي": للعام السادس عشر على التوالي

سنغافورة

21 أكتوبر / تشرين أول 2025

/PRNewswire/ -- أعلنت Azentio Software، الشركة الرائدة في تقديم الحلول التكنولوجية لقطاع الخدمات المصرفية والمالية والتأمين، اليوم عن حصول الإصدار الأخير من منصتها الرائدة للخدمات المصرفية الإسلامية الأساسية، آيمال (iMAL)، مجدداً على الاعتماد الكامل من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) للعام 2025، الهيئة العالمية المعتمدة لوضع معايير المالية الإسلامية.

ويعزز هذا الإنجاز الدور المتميز لهذه المنصة في منظومة المالية الإسلامية العالمية. وهذا هو العام السادس عشر على التوالي الذي يحصل فيه نظام آيمال ( iMAL ) على هذه الشهادة المرموقة، ليكون النظام المصرفي الإسلامي الوحيد في العالم الذي ليس فقط يتمثل لمتطلبات الهيئة بل يحصل على اعتمادها الكامل، وهي علامة فارقة تؤكد تفردها وتميزها في السوق العالمية للمالية الإسلامية.



وفي هذه المناسبة، قال الأستاذ عمر مصطفى أنصاري، أمين عام هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي): "يسرّنا أن نختتم مراجعة النسخة الأخيرة من نظام آيمال ( iMAL ) للعام 2025. ويُظهر امتثال هذا النظام لمعايير المحاسبة الشرعية والمالية الصادرة عن الهيئة، بما في ذلك معايير المحاسبة المالية 44 و45 و46 و47 المقبلة، التزام النظام بتوفير أفضل الحلول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية للعملاء، مما يُعزز موثوقية قطاع المالية الإسلامية وثقة العملاء به. وتُعدّ شراكتنا مع Azentio ركيزةً أساسيةً في تطوير قطاع المالية الإسلامية العالمية ".

صُمم نظام آيمال ( iMAL ) خصيصاً للمؤسسات المالية الإسلامية، ويحظى بثقة البنوك الرائدة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، حيث يدعم العمليات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من الألف إلى الياء، بما في ذلك فتح الحسابات المصرفية لأول مرة، وهيكلة المنتجات، والمحاسبة، و رفع التقارير.

ويتضمن الإصدار الأخير من آيمال ( iMAL ) ىمنتج مساقاة ( Musaqat ) الجديد، الحاصل على اعتماد شرعي كامل، والذي تم تصميمه خصيصاً لقطاع المالية الإسلامية لتلبية احتياجات قطاع الري. ويأتي هذا المنتج مُعدًا مسبقاً وفق صيغ متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مما يقلل الحاجة إلى عمليات تكييف موسّعة، ويتيح للبنوك إطلاقه بسرعة مع ضمان الامتثال الكامل لأحكام الشريعة .

ويتوافق هذ الإصدار مع أحدث معايير المحاسبة الشرعية والمالية الصادرة عن الهيئة، مما يضمن للمؤسسات إطلاق منتجات مبتكرة بثقة تامة دون القلق بشأن الامتثال.

من جانبه، قال خالد برجاوي، نائب الرئيس الأول لإدارة منتجات آيمال ( iMAL ) في Azentio : "في سوق تُعدّ فيه الثقة والامتثال ركنين أساسيين للنجاح، يتميز نظام آيمال ( iMAL ) عن غيره من الأنظمة المصرفية الإسلامية. وحصولنا على شهادة أيوفي لمدة 16 عاماً على التوالي، هو أكثر من مجرد إنجاز تنظيمي، بل هو انعكاس لالتزامنا الراسخ بتمكين المؤسسات المالية الإسلامية من خلال تزويدها بالحلول التكنولوجية المتطورة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وبشكل يمكن التحقق منه. لا يُمكن لأي منصة أخرى أن تقدم ذلك. نحن فخورون بكوننا في طليعة التكنولوجيا المالية الإسلامية، وبأننا نساعد عملائنا على تقديم خدمات حديثة متوافقة مع الشريعة الإسلامية وتلبي متطلباتهم".

يتابع فريق الامتثال الداخلي للشريعة في Azentio باستمرار التحديثات التي تصدرها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية على معاييرها المعتمدة و مسودات المعايير قيد التشاور، مما يضمن تطور نظام آيمال ( iMAL ) ليواكب التحولات التنظيمية واحتياجات الأسواق الناشئة؛ وتزويد عملائه ببنية تحتية جاهزة للمستقبل مدعومة بسجل حافل من الإنجازات والاعتمادات.

نبذة حول Azentio

Azentio هي شركة رائدة في مجال الحلول التقنية الذكية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات التحول في قطاعات الخدمات المصرفية والمالية والتأمين ( BFSI ) وتخطيط موارد المؤسسات ( ERP ) . ومن خلال ما تتمتع به من خبرة عميقة ومسيرة ابتكار متطورة، تُمكّن Azentio الشركات من تسريع عجلة نموها، وتعزيز كفاءتها التشغيلية، والبقاء في طليعة المنافسة في سوق سريع التطور. وبفضل حضورها القوي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا، تُقدم Azentio تقنيات عالمية المستوى تُبسط العمليات وتُحقق نتائج ملموسة، بما يُمكّن الشركات من تحقيق نجاح مستدام. لمزيد من المعلومات عن Azentio ، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني www.azentio.com .

