25º Encontro Internacional de Relações com Investidores e Mercado de Capitais acontece em 24 e 25 de junho de 2024

SÃO PAULO, 19 de junio de 2024 /PRNewswire/ -- O IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores) e a ABRASCA (Associação Brasileira das Companhias Abertas) promovem o 25º Encontro Internacional de Relações com Investidores e Mercado de Capitais, em 24 e 25 de junho de 2024, no Teatro B32, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.732, em São Paulo (SP).

Além de ser palco de grandes debates, o Encontro de RI incentiva a troca de experiências entre os profissionais e promove o networking. Há, também, durante os dois dias do evento, estandes com novidades e ferramentas para a área de Relações com Investidores e mercado de capitais.

"Não perca a 25ª edição do maior evento do mercado de capitais da América Latina! Uma oportunidade única de conectar-se com profissionais de Relações com Investidores e fornecedores e atualizar-se sobre o que está acontecendo no mercado. Esperamos vocês!", declara Renata Oliva Battiferro, Presidente do Conselho de Administração do IBRI.

Gilson Finkelsztain, CEO da B3 (Brasil, Bolsa, Balcão); João Pedro Nascimento, Presidente da CVM (Comissão de Valores Mobiliários); Pablo Cesário, Presidente Executivo da ABRASCA; e Renata Oliva Battiferro, Presidente do Conselho de Administração do IBRI, realizarão a abertura do evento.

Temas - O evento tratará de temas como: "Digital Verde – Aspectos regulatórios e não regulatórios: o que as empresas podem esperar"; apresentação da Pesquisa Deloitte IBRI "O protagonismo estratégico do RI: como a Comunicação, as novas regulações de ESG e a Inteligência Artificial podem influenciar o valor das empresas"; "As novas fronteiras da Análise de Mercado – Sell side e buy side – evolução"; "Perspectivas do Mercado de Capitais brasileiro – visão de equity e dívida"; "Mudanças Contábeis – S1 e S2 – regras IFRS a serem adotadas"; "Inteligência Artificial aplicada à Área de RI – Status Atual e Perspectivas"; e "O que significa ter um Conselho e Diretoria diversa? Como o RI deve se posicionar em relação ao tema?".

O 25º Encontro Internacional de Relações com Investidores e Mercado de Capitais já conta com o patrocínio das seguintes empresas: Brasil, Bolsa, Balcão (B3); Banco do Brasil; blendON; Bradesco; BTG Pactual; Cescon Barrieu Advogados; Closir; Deloitte; Itaú Unibanco; Luz Capital Markets – Printer; MZ; Petrobras; Report; S&P Global Market Intelligence; Sumaq; TheMediaGroup; VALE; e Valor Econômico.

Além disso, há o apoio institucional das seguintes entidades: Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (ABRAPP); Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital (ABVCAP); Associação de Investidores no Mercado de Capitais (AMEC); Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD); Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais do Brasil (APIMEC Brasil); CFA Society Brazil; Conselho Regional de Economia do Estado de São Paulo (CORECON-SP); Fundação de Apoio aos Comitês de Pronunciamentos Contábeis e de Sustentabilidade (FACPCS); Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças de São Paulo (IBEF-SP); Instituto de Auditoria Independente do Brasil (IBRACON); e Instituto Brasileiro de Direito Empresarial (IBRADEMP).

Para mais informações e inscrições, basta acessar:

https://www.encontroderi.com.br

Confira abaixo a Programação preliminar do Evento:

Dia 24 de junho de 2024 – segunda-feira

08:30 – Credenciamento

09:00 – Abertura

Gilson Finkelsztain, CEO da B3;

João Pedro Nascimento, Presidente da CVM;

Pablo Cesário, Presidente Executivo da ABRASCA; e

Renata Oliva Battiferro, Presidente do Conselho de Administração do IBRI.

09:30 - Painel 1 – Digital Verde – Aspectos regulatórios e não regulatórios – O que as empresas podem esperar

Flavia Mouta, Diretora de Emissores da B3; e

João Pedro Nascimento, Presidente da CVM.

Moderadora: Renata Oliva Battiferro, Presidente do Conselho de Administração do IBRI.

10:30 - Q&A

11:00 - Coffee Break

11:30 - Apresentação da Pesquisa Deloitte IBRI

Reinaldo Oliari, sócio de Audit & Assurance da Deloitte.

Moderador: Rodrigo Lopes da Luz, membro do Conselho Fiscal do IBRI.

12:10 - Q&A

12:30 - Brunch na área dos estandes

14:00 - Painel 2 – As novas fronteiras da Análise de Mercado – Sell side e buy side – evolução

Emerson Leite, sócio-fundador da CapSigma Investment Partners; e

Marcio Farid, vice-presidente do Goldman Sachs.

Moderador: Guilherme Setubal, Relações com Investidores da Dexco e membro do Conselho de Administração do IBRI.

15:00 - Q&A

15:30 - Coffee Break

16:00 - Painel 3 – Perspectivas do mercado de capitais brasileiro – visão de equity e dívida

Fabio Nazari, Head of Equity Capital Markets do BTG Pactual; e

Gabriel Cambuí, Diretor do UBS.

Moderadora: Natasha Utescher, Relações com Investidores da Aura Minerals e Diretora Regional São Paulo do IBRI.

17:30 – Encerramento

25 de junho de 2024

09:00 - Painel 4 – Mudanças Contábeis – S1 e S2 – regras IFRS a serem adotadas

Arturo Rodríguez, Gerente de Relações para Iberoamérica da Fundação IFRS (International Financial Reporting Standards);

José Augusto Mendes Lobato, Gerente de Educação Corporativa do Grupo Report;

Reinaldo Oliari, Sócio Audit & Assurance da Deloitte; e

Vania Borgerth, Vice-coordenadora de Relações Internacionais do CBPS (Comitê Brasileiro de Pronunciamentos de Sustentabilidade).

Moderador: Alexsandro de Lima Tavares, Presidente da CANC - ABRASCA e Gerente de Contabilidade em Lojas Renner.

10:00 – Q&A

10:30 – Coffee Break

11:00 – Painel 5 – Inteligência Artificial aplicada à Área de RI – Status Atual e Perspectivas

Diego Barreto, CEO do iFood; e

Regina, Fundadora do Grupo Financ.ia.

Moderadora: Fernanda Montorfano, sócia do escritório Cescon Barrieu Advogados.

12:00 – Q&A

12:30 – Painel 6 – O que significa ter um Conselho e Diretoria diversa? Como o RI deve se posicionar em relação ao tema?

Andréa Nogueira, Diretora de Gente, Gestão e Sustentabilidade da M. Dias Branco;

Fernando Luciano Pereira, Diretor de Gestão de Pessoas da Vivo; e

Jvan Gaffuri, Diretor ESG Benchmarking da S&P Global.

Moderadora: Anna Guimarães, Presidente do Conselho Consultivo do 30% Club.

13:30 – Encerramento

Luiz Valverde, Presidente Executivo do IBRI.

Para mais informações, basta acessar: https://encontroderi.com.br/

FONTE IBRI