3ª edição da Brazil Climate Investment Week 2026 marca nova fase dos investimentos em clima e natureza com foco em implementação e escala

Sob o mote "Dos compromissos à implementação", evento reúne investidores, executivos e setor público para acelerar alocação de capital e avanço dos negócios

SÃO PAULO, 13 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A 3ª edição da Brazil Climate Investment Week (BCIW) acontece na semana de 18 de maio, no TRIO SP Hall, em São Paulo, reunindo investidores, executivos, empreendedores climáticos e setor público para discutir a implementação da agenda climática e acelerar investimentos em soluções baseadas na natureza.

A BCIW nasceu da convergência entre a Converge Capital Conference, criada por Marina Cançado em 2019, e o Brazil NbS Investment Summit, lançado pela Capital for Climate em 2023.O encontro se consolidou como um dos principais fóruns de conexão entre investidores e negócios climáticos no Brasil, tendo reunido mais de 2400 pessoas nas edições anteriores. Nesta edição, o evento conta também com a co-organização do Instituto Clima e Sociedade e do Nature Investment Lab.

As atividades começam em 19 de maio, com painéis, mesas redondas e encontros voltados à implementação e aceleração de investimentos climáticos. No dia 20, a programação segue com rodadas de matchmaking promovidas pela Capital for Climate para conectar investidores e projetos. Entre os dias 21 e 24, investidores selecionados participam de visitas de campo a iniciativas de Soluções Baseadas na Natureza (NbS) em diferentes biomas brasileiros.

"Entramos em uma nova fase. Já avançamos na mobilização; o desafio agora é estruturar oportunidades de investimento que garantam que o capital chegue à ponta e se traduza em transformação real. Não se trata apenas de disponibilidade financeira, mas de inteligência na implementação", afirma Marina Cançado, fundadora da Converge Capital.

Pela manhã, a Converge Capital Conference, com curadoria de Marina, discutirá os desafios da transição de setores estratégicos da economia para modelos de baixo carbono. À tarde, o Brazil NbS Investment Summit abordará temas como crédito de carbono e reflorestamento. Em paralelo, o Instituto Clima e Sociedade debate oceano e clima, com participação de Peter Thomson, Tamara Klink e Heloísa Schurmann.

Patrocinam o evento: Vale, BNDES, Governo do Brasil, Nestlé, Santander, Anbima, Instituto Arapyaú, FM/Derraik, Lightrock, Soros Economic Development Fund, Régia Capital e Vox Capital.

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FONTE Brazil Climate Investment Week (BCIW)