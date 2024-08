300MW! Seraphim celebra acordo de distribuição de módulos no Brasil com a Vertys Energy Group

TOLEDO, Brasil, 29 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A Seraphim, fabricante global de produtos solares, recentemente celebrou um acordo de distribuição de módulos fotovoltaicos com a Vertys Energy Group, renomado distribuidor de soluções em energia no Brasil e América Latina. Nos termos do acordo, a Vertys irá importar e distribuir um total de 300 megawats (MW) em módulos fotovoltaicos TOPCon bifaciais, de alta eficiência, em todo o Brasil. Esse é um marco para a Seraphim,na medida em que fortalece sua presença no mercado solar brasileiro em rápida expansão brasileiro.

Cerimônia de Assinatura do Contrato de Distribuição de 300 MW entre a Seraphim e a Vertys Energy Group (PRNewsfoto/Seraphim Solar)

Destaque-se que os módulos fornecidos pela Seraphim consistirão de módulos bifaciais N-TOPCon de 585W e módulos de células retangulares N-TOPCon de 610W, excelentes escolhas tanto para aplicação residencial, comercial e grandes usinas. Desenvolvidos com multi-busbar fino e inovadora tecnologia de células, tais módulos não apenas oferecem reduzidas perdas de potência e bifacialidade de 80%±5%, bem como utilização otimizada de espaço em container, em até 99%, significativamente reduzindo custos logísticos e aumentando o ROI.

"A Seraphim tem excelente reputação no mercado global. Com a tecnologia de ponta da Seraphim, robusta estrutura de distribuição e expertise no mercado brasileiro, certamente alcançaremos uma audiência maior e novos clientes potenciais", disse Juliano Carulli, CEO da Vertys Energy Group. "Esperamos que nossa colaboração tenha um papel essencial na satisfação das crescentes necessidades energéticas do Brasil, contribuindo para as ambiciosas metas de energia renovável do país".

"Esta parceria com a Vertys Energy Group é mais um grande passo para a Seraphim na expansão de sua presença no mercado solar brasileiro", disse Insan Boy, VP Global de Vendas da Seraphim. "O Brasil representa um mercado dinâmico e de rápida expansão, com potencial significativo para a energia solar. Ao juntarmos forças com a Vertys, estamos confiantes de que faremos impacto relevante na promoção da transição energética local".

Enquanto inovador no setor solar, a Seraphim tem expandido ativamente a sua presença internacional por muito anos. Impulsionando tecnologias fotovoltaicas eficientes e confiáveis, produtos de alta qualidade e uma forte reputação, a Seraphim completou de forma bem-sucedida múltiplos projetos na América Latina. Com um olhar adiante, a Seraphim continuará provendo módulos fotovoltaicos de alta qualidade, priorizando a percepção de valor do cliente, promovendo o crescimento do setor de energias renováveis brasileiro e contribuindo positivamente para a aceleração da transformação energética da América Latina.

Sobre a Seraphim Energy Group

Desde sua fundação, em 2011, a Seraphim tem atingido significativos marcos na produção, P&D, e inovação tecnológica. Em 2024, a capacidade global de produção da Seraphim atingiu 13GW, sendo listada fabricante Tier-1 pela BNEF por 10 anos consecutivos, e alcançado a distinção de Top Performer pela PVEL cinco vezes. Os produtos Seraphim demonstraram excelente desempenho sob várias condições naturais em mais de 120 países e regiões.

Sobre a Vertys Energy Group

A Vertys Energy Group é uma provedora líder de soluções energéticas no Brasil. Com mais de 20 anos de experiencia especializada na distribuição e implementação de tecnologias de energia renovável, a Vertys está dedicada a fornecer soluções de ponta que atendem às necessidades crescentes do mercado brasileiro e latino-americano.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2490574/Picture.jpg

FONTE Seraphim Solar