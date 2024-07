5 dicas para uma pele livre de acne durante as férias escolares

Descubra quais passos seguir para evitar o surgimento de espinhas e aproveitar o recesso com uma pele bonita e saudável

SÃO PAULO, 18 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- De acordo com o Censo Dermatológico da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), realizado com mais de 54 mil pacientes do setor público e de clínicas privadas, a acne está na pele de cerca de 80% dos adolescentes em todo o mundo*. O problema é que as consequências da acne não se restringem apenas à aparência, interferindo até mesmo nos relacionamentos sociais.

Agora, com a chegada da temporada de férias escolares de inverno, a pele enfrenta desafios ainda maiores devido ao ressecamento do ar e às baixas temperaturas, o que pode afetar muito a autoestima dos jovens. Então, para ajudá-los a manter a pele saudável nessa época, conversamos com a dermatologista Dra. Maria Paula Del Nero, que deu orientações práticas para manter a pele radiante e livre de acne durante o período.

1. Limpeza suave e hidratação

A limpeza diária é essencial para evitar o acúmulo de impurezas e o desenvolvimento de acne na pele. A Dra. Maria Paula Del Nero (CRM-SP74594, dermatologista com RQE 10353) recomenda o uso de um sabonete facial específico para peles acneicas, que elimine o excesso de oleosidade sem ressecar. Além disso, é importante lavar o rosto pelo menos duas vezes ao dia, de manhã e à noite, para manter os poros livres de obstruções.

"Após a limpeza, é importante aplicar um hidratante facial não comedogênico, formulado com ingredientes que ajudem a acalmar as inflamações ou sejam eficazes no combate da acne. Isso porque a falta de hidratação pode causar o efeito rebote, aumentando a produção de sebo e o aparecimento de espinhas no rosto", destaca a especialista.

2. Evite banhos quentes e prolongados

A água quente pode remover a oleosidade natural da pele, causando ressecamento e irritação. Durante o inverno, então, são aconselháveis banhos mornos e rápidos, evitando lavar o rosto com água quente. "Além do mais, após o banho, aplique imediatamente um hidratante adequado para reforçar a barreira de proteção da pele", explica a Dra. Maria Paula Del Nero.

3. Cuide da alimentação e beba bastante água

Segundo a dermatologista, "a alimentação tem um impacto significativo na saúde da pele. Durante as férias, é comum consumir alimentos ricos em gorduras e açúcares, que podem aumentar a produção de oleosidade e causar acne". Por isso, a dica aqui é procurar manter uma dieta equilibrada, rica em frutas, legumes e alimentos integrais, que ajudam a manter a pele saudável e livre de impurezas.

4. Mantenha as mãos longe do rosto

Tocar o rosto com as mãos pode transferir sujeira e bactérias para a pele, aumentando o risco de acne. Neste período de férias, tente evitar esse hábito e, se necessário, lave bem as mãos antes de mexer na face.

"Além disso, evite espremer espinhas, isso pode piorar a inflamação e causar cicatrizes. A pressão exercida ao espremer pode levar à ruptura dos tecidos ao redor da acne, resultando em marcas permanentes", completa a médica.

5. Utilize produtos específicos para pele acneica

Por fim, caso a acne apareça, é importante consultar um dermatologista que indique produtos que contenham ingredientes específicos para controlá-la.

E para ajudar os adolescentes que estão passando ou passaram por essa situação, Dermotivin® Benzac separou uma rotina de skincare prática para o cuidado da pele na adolescência:

Dermotivin® Benzac Oil Control Sabonete Líquido tem efeito adstringente1, evita cravos e espinhas2 e reduz a oleosidade e o excesso de brilho3. Uma opção interessante que pode contribuir com a rotina dos adolescentes.

Dermotivin® Benzac Oil Control Hidratante Matificante promove hidratação por 24 horas4, enquanto reduz a oleosidade por 12 horas5**. Além disso, 89,7% dos usuários notaram que o produto é rapidamente absorvido pela pele6***, ótimo para quem gosta de manter a pele mais sequinha.

Os cuidados realizados para a recuperação da pele acneica podem deixá-la ainda mais sensível. Para esses casos, uma sugestão é o Dermotivin® Benzac Oil Control Microbioma Equilibrado. Com tecnologia derivada de probióticos, conhecida por balancear o microbioma da pele7, ele ajuda a melhorar esse desconforto e irritação8, além de contribuir para a redução das lesões acneicas9.

Dermotivin® Benzac Géis de Tratamento Antiacne podem ser opções para esses casos. Eles estão disponíveis nas versões 5%10 e 10%11, e possuem ação anti-inflamatória, diminuindo as espinhas12-13. Além disso, também eliminam 94% das bactérias que causam acne, em 1 semana14*.

Vale lembrar que cada pele é única, por isso, antes de utilizar qualquer produto, é importante consultar um dermatologista e entender quais são os cuidados necessários para o seu tipo de pele. Saiba mais em https://www.dermotivin.com.br/benzac.

Sobre a Galderma

A Galderma é a empresa líder na categoria exclusivamente dedicada à dermatologia, presente em aproximadamente 90 países. Fornecemos um portfólio inovador e baseado na ciência de marcas e serviços premium que abrangem todo o espectro do mercado de dermatologia em rápido crescimento, por meio de Estética Injetável, Dermocosméticos e Dermatologia Terapêutica. Desde nossa fundação em 1981, dedicamos nosso foco e paixão ao maior órgão do corpo humano – a pele – atendendo às necessidades individuais de consumidores e pacientes com resultados superiores em parceria com profissionais de saúde. Estamos avançando dermatologia para cada história de pele, porque entendemos que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida. Para mais informações: https://www.dermotivin.com.br/benzac

