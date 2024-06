56º Fórum Global da Wharton: São Paulo recebeu principais líderes empresariais para debates sobre inovação, desafios e oportunidades

SÃO PAULO, 10 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- No último final de semana, São Paulo sediou o 56º Fórum Global da Wharton, organizado pela renomada Wharton School da Universidade da Pensilvânia. O evento, que ocorreu nos dias 7 e 8 de junho no hotel Grand Hyatt em São Paulo, reuniu mais de 400 ex-alunos, professores e líderes empresariais para discutir desafios e oportunidades globais de negócios, com foco especial na América Latina.

"O Fórum Global da Wharton é uma oportunidade crucial para que líderes empresariais e acadêmicos se reúnam, compartilhem ideias e explorem soluções para os desafios emergentes nos negócios," disse Erika James, reitora da Wharton School. "Ficamos entusiasmados em sediar este evento em São Paulo pela primeira vez, uma cidade que representa a vitalidade e a diversidade dos mercados emergentes na região."

Durante o evento, entre as mais de 20 palestras e painéis, foram discutidos temas como inteligência artificial, inovações em finanças, o futuro do agronegócio, riscos e oportunidades na transição energética, e mais.

Os fóruns globais da Wharton reúnem líderes influentes de todo o mundo para compartilhar suas perspectivas sobre questões globais de negócios e servem como catalisadores para a inovação e o progresso em diversos setores.

Entre os destaques do evento, esteve a participação de CEOs e representantes de empresas renomadas, incluindo Natura, BTG Pactual, BNP Paribas, CASAMUSA, Canary, Caja Los Andes, entre outras, que enriqueceram os debates com suas visões estratégicas.

Destaques do Programa

Uma conversa entre a reitora da Wharton School, Erika James , e o CEO do BTG Pactual, Roberto Sallouti, sobre o cenário empresarial do Brasil e sua posição como uma economia inovadora e de oportunidades.

, e o CEO do BTG Pactual, Roberto Sallouti, sobre o cenário empresarial do Brasil e sua posição como uma economia inovadora e de oportunidades. Apresentação do professor da Wharton, Ethan Mollick , sobre trabalhar, aprender e viver na nova era da inteligência artificial.

, sobre trabalhar, aprender e viver na nova era da inteligência artificial. Discussão com o oncologista e bioeticista lendário, Zeke Emanuel , e o reitor de Engenharia da Penn e roboticista, Vijay Kumar , sobre a interseção entre tecnologia e medicina. A conversa foi moderada pelo fundador e presidente da Mundivox Communications, Alberto Duran .

, e o reitor de Engenharia da Penn e roboticista, , sobre a interseção entre tecnologia e medicina. A conversa foi moderada pelo fundador e presidente da Mundivox Communications, . Diálogo entre Gerrit Meier , diretor administrativo e chefe da NFL International, e a reitora Erika James sobre a expansão internacional de marcas líderes na indústria, moderado pelo vice-reitor de IA e análise da Wharton School, Eric Bradlow .

O Fórum Global da Wharton é um evento prestigiado que já foi realizado em 24 países ao redor do mundo. Esta foi a terceira vez que o evento foi realizado no Brasil, demonstrando a importância do país para a Wharton School e sua comunidade de ex-alunos.

Acesse todas as fotos do 56º Fórum Global da Wharton, em São Paulo, aqui: https://drive.google.com/drive/folders/1qVj_AaAg_C0mT2YQ4M_vZQacJVrWpPwK

Sobre a Wharton School

Fundada em 1881 como a primeira escola universitária de negócios do mundo, a Wharton School da Universidade da Pensilvânia está moldando o futuro dos negócios por meio da incubação de ideias, da promoção de conhecimentos e da criação de líderes que mudam o mundo. Com um corpo docente composto por mais de 235 professores de renome, a Wharton tem 5.000 alunos de graduação , MBA , MBA executivo e doutorado . A cada ano, 100.000 profissionais de todo o mundo avançam em suas carreiras por meio dos programas individuais, personalizados para empresas e on-line da Wharton Executive Education , e milhares de estudantes pré-universitários exploram conceitos de negócios por meio do Programa Global para Jovens da Wharton. Mais de 105.000 ex-alunos da Wharton formam uma poderosa rede global de líderes que transformam os negócios todos os dias. Para obter mais informações, visite www.wharton.upenn.edu .

Relações com a Imprensa:

FSB Comunicação I [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2434427/Bradlow___James___Meier.jpg

FONTE Wharton