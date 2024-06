85% das inovações da Essity geram bem-estar para o meio ambiente e para as pessoas

Companhia líder em saúde e higiene supera meta corporativa para inovações sustentáveis

SÃO PAULO, 5 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Essity, líder global em higiene e saúde, superou sua meta corporativa de desenvolver inovações com caráter sustentável – a medição é feita a partir da parcela da receita de inovações lançadas nos últimos três anos. Em 2023, 85% das novidades da empresa eram focadas em gerar o bem-estar do planeta e das pessoas, para contribuir para uma sociedade mais saudável e mais inclusiva.

Como exemplo no Brasil, por meio da marca Libresse, uma das líderes em proteção íntima da América Latina, a Essity promove uma abordagem inclusiva da menstruação, com uma linha completa de produtos que reconhece a singularidade de todas as pessoas que menstruam. Para garantir que práticas sustentáveis sejam estimuladas, são disponibilizados produtos reutilizáveis para menstruação, como o Coletor Menstrual V-Cup Libresse® e os modelos da Calcinha Absorvente Lavável Libresse®.

TENA, número 1 mundial em incontinência urinária adulta, também oferece em seu portfólio uma linha de roupas íntimas absorventes laváveis, ideal para homens e mulheres que convivem com escapes de xixi em nível leve ou moderado e possuem mobilidade. A marca também desenvolve programas para diminuir a emissão de CO 2 , como a parceria com o i-Track, startup de tecnologia focada em operações logísticas para diminuir a pegada de carbono das empresas. "Como uma das principais companhias do setor no mundo, nós devemos superar os desafios globais em nossos negócios por meio de parcerias e antecipação às necessidades dos consumidores", afirma André Aguiar, diretor da unidade de Bens de Consumo da Essity do Brasil.

Na área de higiene profissional, por meio da marca Tork, a Essity anuncia o lançamento do dispenser TORK SmartOne®, modelo que auxilia na redução de consumo e evita o desperdício em 40% (comparado a outros exemplares do mercado), além de possuir papel higiênico composto em 97% por fibra reciclada, que desmancha na água, evita entupimentos e diminui o uso de sacos plásticos de lixo.

A Essity quebra tabus em torno da higiene e saúde para permitir que as pessoas vivam vidas mais dignas e com a garantia de acesso a produtos básicos para o bem-estar. Ao mesmo tempo, a companhia visa melhorar, continuamente, as operações e processos para inovar e lançar novas soluções que reduzem o impacto ambiental.

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

No contexto da atualidade que tem como questão definidora as mudanças climáticas, a redução das emissões de gases de efeito estufa é uma prioridade para a Essity, que firma o compromisso de transicionar ao net-zero (zero emissões líquidas de carbono) até 2050. Todas as áreas de negócios da companhia contribuem para esse objetivo, com pesquisas enfocadas na diminuição do impacto ambiental e na redução do uso de plástico em embalagens (no Brasil, a empresa diminuiu 20% do material plástico utilizado em seus produtos desde 2019).

Ao lado de parceiros e do Fórum de Bens de Consumo (CGF), a empresa age em prol de um futuro positivo para as florestas e considera que tem papel fundamental no gerenciamento florestal e na manutenção de ecossistemas florestais saudáveis, além de atuar ativamente na melhoraria da eficiência hídrica em de todas as suas operações.

Como exemplo de ação, a Essity, em parceria com a empresa Voith, recebeu o financiamento de cerca de 14,5 milhões de euros do governo alemão para pesquisar um processo sustentável inovador na produção de papel, com o intuito de impulsionar a descarbonização da indústria papeleira. O novo processo almeja padrões de sustentabilidade elevados, reduzindo significativamente o consumo de água e energia. A colaboração promete transformar a fabricação de papel de forma neutra em CO2.

Sobre a Essity

A Essity é uma empresa líder global em higiene e saúde. Todos os dias, nossos produtos, soluções e serviços são usados por um bilhão de pessoas em todo o mundo. Nosso propósito é o de quebrar barreiras pelo bem-estar para o benefício dos consumidores, pacientes, cuidadores, clientes e da sociedade. Nossas vendas são realizadas em aproximadamente 150 países sob as marcas líderes globais TENA e Tork, assim como outras marcas fortes, como Actimove, Cutimed, JOBST, Knix, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Modibodi, Nosotras, Saba, Tempo, TOM Organic e Zewa. Em 2023, a Essity teve vendas líquidas de aproximadamente 147 bilhões de coroas suecas (13 bilhões de euros) e empregou 36.000 pessoas. A sede da empresa está localizada em Estocolmo, na Suécia, e a Essity está listada na Nasdaq Stockholm. Para mais informações, acesse o site.

