A 1st Commercial Credit oferece antecipação de faturas para vendas a receber

AUSTIN, Texas, 13 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A 1st Commercial Credit LLC tem o prazer de anunciar a expansão de seus serviços financeiros com o lançamento da antecipação de faturas internacional para vendas a receber. Essa nova oferta fornece suporte financeiro para empresas estrangeiras que antecipam faturas de compradores sólidos baseados nos EUA, que importam mercadorias da América Latina, Ásia e alguns países europeus.

As empresas estrangeiras envolvidas no comércio internacional podem melhorar seu fluxo de caixa garantindo financiamento imediato em faturas lastreadas por compradores norte-americanos com seguro de crédito. Ao contrário dos requisitos anteriores, as empresas estrangeiras não precisam mais estabelecer uma entidade sediada nos EUA para garantir recebíveis, tornando o processo significativamente mais acessível. (PRNewsfoto/1st Commercial Credit, LLC)

Raul Esqueda, Presidente da 1st Commercial Credit, LLC, explica: "Fechar acordos de antecipação com empresas estrangeiras que vendem para os EUA sempre foi um desafio. No passado, tínhamos que garantir os recebíveis do vendedor através de uma empresa com sede nos EUA, o que criava obstáculos significativos para empresas estrangeiras e seus proprietários. Isso geralmente envolvia a criação de contas bancárias comerciais, a obtenção de vistos de trabalho adequados e a navegação por requisitos legais complexos - fatores que retardavam o processo ou tornavam o acordo menos atraente."

Esta solução inovadora fortalece ainda mais a liderança da 1st Commercial Credit no financiamento do comércio global, fornecendo suporte flexível para fornecedores e fabricantes internacionais que vendem para compradores dos EUA. Os critérios de aprovação incluem transações de vendas recorrentes estabelecidas por pelo menos um ano com produtos similares. O comprador também deve aceitar e reconhecer o Aviso de Cessão e os detalhes de remessa atualizados. As taxas de antecipação normalmente variam de 1,59% a 2,5% por 30 dias, dependendo do volume. O programa exige um compromisso mensal mínimo de US$ 150.000 e um prazo de 12 meses, com taxas de seguro de crédito aplicáveis.

A 1st Commercial Credit fornece antecipação de faturas e financiamento da cadeia de suprimentos para pequenas e médias empresas. Para mais informações, entre em contato conosco.

