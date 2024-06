A BetBrain continua ampliando seu alcance com lançamento no mercado brasileiro

BUCARESTE, Romênia, 10 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- Após uma reformulação bem-sucedida de seu produto geral, a equipe da BetBrain se colocou em uma posição privilegiada para uma expansão natural. O resultado é o lançamento da BetBrain no Brasil – um país apaixonado por esportes que o produto visa atender com seu produto relacionado ao esporte.

A reformulação mencionada anteriormente é uma revisão completa de um produto que estava no topo de seu mercado. Além disso, a versão atual combina princípios operacionais sólidos, um produto diversificado e uma equipe de profissionais por trás dele.

Como a marca se concentra em análises relacionadas ao esporte por meio de suas diversas ofertas, o Brasil se tornou uma escolha natural para uma expansão ambiciosa. Como tal, a BetBrain otimizou seu produto para usuários brasileiros, esforçando-se para fornecer serviços de alto nível.

O que a BetBrain tem para oferecer

A perspicácia da BetBrain em fornecer uma plataforma relacionada ao esporte para usuários brasileiros se resume aos seguintes pontos de partida:

Uma plataforma alimentada por tecnologia de ponta – o modelo técnico da BetBrain é um site impecavelmente executado com widgets intuitivos.

o modelo técnico da BetBrain é um site impecavelmente executado com widgets intuitivos. Possibilidades de personalização – Os usuários brasileiros podem escolher seu estilo de odds, entre outros fatores de experiência do usuário.

Os usuários brasileiros podem escolher seu estilo de odds, entre outros fatores de experiência do usuário. Um conjunto abrangente de serviços – comparação de odds, acesso a ofertas, pré-visualizações de jogos, previsões e pontuações ao vivo são apenas uma parte da experiência BetBrain.

comparação de odds, acesso a ofertas, pré-visualizações de jogos, previsões e pontuações ao vivo são apenas uma parte da experiência BetBrain. Um gerador de boletim de apostas de IA personalizado e interno – uma ferramenta criativa e automatizada que visa revolucionar o campo.

Viorel Stan, CEO da BetBrain, fala sobre o lançamento

''O que posso dizer com certeza é que realmente acreditamos na BetBrain. Acreditamos na seriedade da marca, em suas proezas tecnológicas, no conjunto diversificado de recursos e na plataforma abrangente. No entanto, acreditamos em nosso trabalho duro acima de tudo. Nossa equipe fez o máximo para otimizar o BetBrain e relançá-lo como um modelo de excelência relacionada ao esporte. À medida que continuamos aprimorando nosso produto, a expansão em novos mercados se torna nosso novo horizonte. O Brasil é um país cheio de amantes do esporte, e acreditamos que a BetBrain pode realmente melhorar sua experiência!''

Sobre a BetBrain

A BetBrain é uma marca veterana no mercado de comparação de odds. Sua primeira iteração remonta ao ano 2000, seguida por uma reformulação completa em 2023. A plataforma atual é uma interpretação contemporânea do mesmo espírito que a tornou um nome familiar no campo dos serviços.

FONTE BetBrain