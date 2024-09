A BettingOdds.com se expande para o Brasil e a Espanha, entrando em mercados regulamentados com tremendo potencial

WATERFORD, Irlanda, 11 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- O OneTwenty Group tem o prazer de anunciar o lançamento de nossas versões localizadas do BettingOdds.com para os mercados regulados do Brasil e da Espanha, agora disponíveis em bettingodds.com/br/ e bettingodds.com/es .

Após o sucesso da nossa expansão para os Países Baixos pouco antes da Euro 2024, estamos entusiasmados por nos expandirmos para estes dois mercados regulamentados de tamanho considerável. Essa expansão é um marco significativo em nossa missão de oferecer probabilidades de apostas abrangentes e de alta qualidade e comparações com entusiastas do esporte em todo o mundo.

Por que Brasil e Espanha?

O Brasil representa um mercado de imenso potencial, impulsionado por sua cultura esportiva apaixonada e um cenário regulatório ainda em evolução. Em menos de um ano, o Brasil emergiu como um dos maiores mercados de apostas do mundo. Os principais players internacionais, incluindo a MGM Resorts, o Entain Group e a Flutter Entertainment, já se cadastraram para obter licenças brasileiras, sinalizando o crescimento explosivo do mercado. O Brasil oferece à OneTwenty uma oportunidade única de se envolver com um vasto público de apostadores que estão ansiosos por um serviço de probabilidades de apostas localizado, confiável e perspicaz.

A Espanha oferece à OneTwenty um mercado maduro e regulamentado com uma perspectiva de crescimento estável e responsável. Mudanças regulatórias recentes impulsionaram o mercado espanhol de jogos de azar online em uma trajetória ascendente, tornando-o um dos mercados mais bem regulamentados da Europa. Com a Receita Bruta de Jogos (GGR) aumentando quase 30% ano a ano, a Espanha apresenta uma oportunidade significativa para a OneTwenty expandir sua presença em um mercado conhecido por sua estabilidade e robusto potencial de crescimento.

Alinhamento com nossa visão e estratégia

"Entrar nos mercados brasileiro e espanhol se alinha perfeitamente à nossa visão de capacitar os apostadores esportivos com as melhores ferramentas e informações nos mercados regulamentados globalmente", disse Chris Russell, CEO da OneTwenty. "Com mais de 60% da nossa receita já gerada a partir de mercados regulamentados localmente, este movimento representa uma oportunidade fundamental para diversificar os nossos fluxos de receita para além do mercado do Reino Unido, que atualmente representa 50% das nossas receitas totais."

Compromisso com Localização e Parcerias

Entendemos a importância de oferecer uma experiência localizada aos nossos usuários. Nossas ofertas brasileiras e espanholas se concentram nos esportes mais populares nessas jurisdições. Esse esforço contínuo de localização garante que a nossa plataforma tenha cada vez mais repercussão entre os usuários locais em nossos principais mercados.

Além disso, nossa expansão para o Brasil e Espanha é respaldada por nosso compromisso de formar fortes parcerias com operadores locais e internacionais. Estrategicamente, continuamos a concentrar nossa atenção em trabalhar com clientes que acreditamos que serão vencedores a longo prazo nas indústrias de iGaming, Apostas Online e Mídia Esportiva.

Olhando para o futuro

O lançamento do BettingOdds.com no Brasil e na Espanha é apenas o começo. Em 2025, estaremos acompanhando este lançamento com outras propriedades de mídia esportiva de nível 1 que possuímos, incluindo Squawka.com. Convidamos todos os apostadores esportivos no Brasil e na Espanha a explorar nossos novos sites e experimentar em primeira mão a diferença que nossa abordagem localizada pode fazer.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2501507/OneTwenty_Logo.jpg

FONTE OneTwenty