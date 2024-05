A BLUETTI doa soluções de energia no valor de R$ 120.000 para o alívio das inundações no Rio Grande do Sul

SÃO PAULO, 11 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A BLUETTI, uma empresa líder na indústria de armazenamento de energia, está doando produtos portáteis de armazenamento de energia e painéis solares no valor de cerca de R$120.000 para as comunidades atingidas pelas inundações no Rio Grande do Sul, Brasil, na sequência das inundações catastróficas. Esses produtos de energia servem como linhas de vida para alimentar equipamentos médicos, dispositivos de comunicação e outras ferramentas vitais cruciais para os esforços de resgate e alívio.

Doações da BLUETTI para RS estão a caminho!

"Em tempos de crise, o acesso a uma energia confiável pode ser uma questão de vida ou morte. Como líder global em armazenamento de energia, sentimos a responsabilidade de oferecer assistência e capacitar operações de resgate e comunidades afetadas com soluções de energia acessíveis," expressou Sandra Lee, porta-voz da BLUETTI.

As recentes inundações no sul do Brasil têm causado um grande impacto, com pelo menos 100 vidas perdidas e milhares de pessoas desabrigadas, impactando especialmente o Rio Grande do Sul. Em uma resposta oportuna, a BLUETTI estende uma mão amiga para facilitar os esforços de resgate ao doar generosamente diversos produtos de energia.

A doação inclui três conjuntos de EB70S+MP200, dois conjuntos de AC200P+PV350, duas unidades AC180P e uma unidade AC200P. Os equipamentos serão doados principalmente para equipes médicas.

"Esperamos que nossa doação aumente a capacidade deles de alcançar aqueles que mais precisam," acrescentou Sandra. Esses geradores solares possuem capacidade e tomadas suficientes para carregar vários dispositivos essenciais enquanto estão em movimento, complementados por painéis solares dobráveis que aproveitam a luz solar para um fornecimento contínuo de energia.

Tempo de funcionamento de dispositivos essenciais com estação de energia da BLUETTI Modelo Luz de 15W Starlink de 75W iPhone 12 EB70S 38.7 horas 7.7 horas 67 vezes AC180P 77.7 horas 15.6 horas 135 vezes AC200P 108 horas 21.6 horas 187 vezes

A BLUETTI também enfatiza medidas essenciais de resposta a inundações para indivíduos, incluindo:

-Evacuar imediatamente para terrenos mais elevados.

-Evitar caminhar ou dirigir através de águas de inundação.

-Manter documentos importantes e suprimentos de emergência prontos para evacuação.

-Monitorar atualizações meteorológicas e seguir as instruções das autoridades locais.

-Estender uma mão amiga aos vizinhos e aos necessitados.

"Visualizamos a recuperação do Rio Grande do Sul dessa adversidade e instamos a solidariedade em estender alívio e apoio durante esses tempos difíceis. Juntos, podemos iluminar até as horas mais escuras," concluiu o porta-voz, convocando ação coletiva.

