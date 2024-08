Celebrando o Dia dos Pais com BLUETTI: Energia Solar para Todos os Pais

SAO PAULO, 5 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Neste Dia dos Pais, a BLUETTI, líder em tecnologia de energia limpa, oferece uma seleção de geradores solares perfeitos para presentear todos os tipos de pais.

Para os pais aventureiros que amam o ar livre, os geradores solares portáteis da BLUETTI são indispensáveis. Eles mantêm dispositivos como telefones, drones e starlink carregados, com recarga rápida via energia solar.

BLUETTI Celebra o Dia dos Pais com Vários Geradores de Energia Solar

Opções:

AC2A + PV120D: R$4598 | 300W | 204Wh | 3,6+5,36kg | 5+1 anos | Carrega telefone 11x, drone 4x, starlink 2.5h

| 300W | 204Wh | 3,6+5,36kg | 5+1 anos | Carrega telefone 11x, drone 4x, starlink 2.5h AC50S + PV120D: R$6598 | 300W | 500Wh | 6,1+5,36kg | 2+1 anos | Carrega telefone 27x, drone 10x, starlink 6h

| 300W | 500Wh | 6,1+5,36kg | 2+1 anos | Carrega telefone 27x, drone 10x, starlink 6h EB3A + PV120D: R$4698 | 600W | 268Wh | 4,6+5,36kg | 2+1 anos | Carrega telefone 14x, drone 5x, starlink 3h

Para pais que amam acampamentos e pesca, os modelos EB55, AC60 e EB70S são ideais. Eles carregam coolers, rádios e bombas de ar, sendo uma alternativa ecológica aos geradores a gasolina. O AC60 destaca-se por ser à prova d'água e poeira, com capacidade expansível até 2015Wh.

Opções:

EB55+SP200L: R$7398 | 700W | 537Wh | 7,5+7,3kg | 2+1 anos | Carrega telefone 29x, drone 11x, starlink 7h

R$7398 | 700W | 537Wh | 7,5+7,3kg | 2+1 anos | Carrega telefone 29x, drone 11x, starlink 7h AC60+SP200L: R$11298 | 600W | 403Wh | 9,1+7,3kg | 6+1 anos | Carrega telefone 22x, drone 8x, starlink 5h

R$11298 | 600W | 403Wh | 9,1+7,3kg | 6+1 anos | Carrega telefone 22x, drone 8x, starlink 5h EB70S+SP200L: R$8598 | 800W | 716Wh | 9,7+7,3kg | 2+1 anos | Carrega telefone 39x, drone 15x, starlink 9h

Para pais que gostam de DIY e festas de churrasco, as estações de energia AC180P, AC200P e AC200MAX são presentes ideais. Eles fornecem cerca de 2kW, perfeitos para operar alto-falantes, projetores e grelhas elétricas, com suporte para expansão de capacidade.

Opções:

AC180P+SP200L: R$16598 | 1800W | 1440Wh | 16,4+7,3kg | 5+1 anos | Carrega telefone 78x, drone 30x, starlink 18h

R$16598 | 1800W | 1440Wh | 16,4+7,3kg | 5+1 anos | Carrega telefone 78x, drone 30x, starlink 18h AC200P+PV350D: R$19898 | 2000W | 2000Wh | 27,5+13,5kg | 4+1 anos | Carrega telefone 108x, drone 41x, starlink 25h

R$19898 | 2000W | 2000Wh | 27,5+13,5kg | 4+1 anos | Carrega telefone 108x, drone 41x, starlink 25h AC200MAX+B230: R$29698 | 2200W | 4096Wh | 28,1+21,8kg | 4+4 anos | Carrega telefone 221x, drone 83x, starlink 51h

Para pais que valorizam a segurança e energia ininterrupta, as soluções modulares da BLUETTI são perfeitas. Eles oferecem funcionalidade UPS para manter aparelhos essenciais durante quedas de energia e ajudam a reduzir contas de eletricidade com carregamento solar. O AC300 e AC500 são ideais para energia off-grid, enquanto o EP760 é um sistema completo para todas as necessidades elétricas da casa.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2475315/BLUETTI.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2455572/4843969/BLUETTI_new_Logo.jpg

FONTE BLUETTI ENERGY BRAZIL LTDA