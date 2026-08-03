A Cerrejón firma parceria com a Veriforce Canada para fortalecer a visibilidade, a qualificação e a gestão da conformidade de seus contratados.

A Veriforce Canada apoia a supervisão dos contratados da Cerrejón, promovendo a segurança e a eficiência operacional em todas as suas operações de mineração.

MONTREAL, 3 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A Veriforce, a maior rede global de contratados e clientes de contratação de serviços, anunciou hoje uma nova parceria com a Cerrejón para apoiar a gestão da conformidade dos contratados, o controle de acesso e a qualificação profissional em todas as operações da Cerrejón na Colômbia.

Cerrejón, uma empresa da Glencore, é uma das maiores operações de mineração de carvão a céu aberto do mundo. Localizada em La Guajira, a empresa opera um sistema integrado de mineração, ferrovias e portos, com mais de 13.000 funcionários e contratados. Com mais de 40 anos de operação, a Cerrejón é amplamente reconhecida como referência no setor de mineração por seus ecossistemas complexos de contratados e seus padrões rigorosos de saúde, segurança e conformidade.

O acordo introduz na Cerrejón a estrutura de gestão de contratados e a plataforma tecnológica já consolidadas da SafeContractor. A parceria apoia a qualificação de contratados, a gestão de desempenho e a supervisão por meio de uma abordagem mais simplificada e padronizada.

A iniciativa também apoia os esforços da Cerrejón para alinhar a gestão de contratados e fornecedores aos padrões de saúde, segurança, meio ambiente, comunidade e direitos humanos, seguindo as diretrizes da SAFEWORK.

Com mais de 50 anos de experiência combinada no setor e uma plataforma que dá suporte a mais de 3.200 organizações clientes em todo o mundo, a Veriforce Canada está em posição única para ajudar a Cerrejón a fortalecer a gestão de contratados e apoiar a execução segura e eficiente de projetos.

"A segurança na mineração começa na linha de frente: uma decisão, um controle crítico e uma mudança de turno de cada vez. Começa por garantir que todas as pessoas que entram em um local estejam treinadas, sejam competentes e estejam preparadas para realizar o trabalho; que os controles críticos sejam compreendidos, verificados e estejam em pleno funcionamento; e que os líderes possam identificar e agir sobre os riscos antes do início das atividades. Porque nada importa mais do que garantir que todos voltem para casa em segurança.

Nosso trabalho contínuo com a Cerrejón, uma empresa da Glencore, está fundamentado nessa responsabilidade compartilhada e nesse compromisso com a segurança. Juntos, estamos fortalecendo as bases operacionais que protegem as pessoas diariamente: desde a preparação da força de trabalho e a garantia de controle até o acesso ao local, a conformidade e a visibilidade em tempo real dos riscos. O que estamos promovendo na Colômbia também reflete uma necessidade mais ampla em toda a América Latina: sistemas de segurança práticos e escaláveis, capazes de operar em ambientes de mineração complexos e gerar resultados onde eles mais importam: no ponto de execução do trabalho."

— Henriette Bichai, presidente, Veriforce Canada

Por meio do SafeContractor, um produto da Veriforce, a Cerrejón terá acesso a um sistema centralizado que oferece suporte à integração, qualificação, avaliação de desempenho e controle de acesso de contratados.

A plataforma aborda requisitos essenciais de conformidade, incluindo a preparação da força de trabalho, normas ambientais, requisitos de qualidade, protocolos de saúde e segurança e compromissos com o desenvolvimento sustentável.

A solução SafeContractor Canada será configurada para atender aos requisitos operacionais e se integrar à infraestrutura existente da Cerrejón. Além disso, a Veriforce Canada oferecerá orientações para auxiliar na simplificação dos processos internos e na redução da carga administrativa.

Sobre a Veriforce

A Veriforce é a maior rede mundial de relacionamento entre contratados e clientes. Como marca abrangente, oferece suporte a um portfólio de soluções, incluindo o SafeContractor e o ComplyWorks, ajudando as organizações a gerenciar o risco de contratados, atender aos requisitos regulamentares e melhorar a segurança da cadeia de suprimentos em uma ampla gama de setores.

FONTE Veriforce Canada