A CHINT apresentou soluções inovadoras de energia renovável na Intersolar South America 2024

SÃO PAULO, 6 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A CHINT, fornecedora global de soluções inteligentes para o setor de energia, participou do evento Intersolar South America 2024 e apresentou suas inovadoras soluções renováveis para o mercado, entre elas, sistemas de armazenamento de energia, subestações pré-fabricadas, módulos fotovoltaicos, inversores e uma linha completa de dispositivos de baixa tensão.

Em seu estande de 140m², a CHINT também deu destaque às novas ofertas, como carregadores de veículos elétricos e postes de iluminação pública. Além de apresentar produtos, a CHINT empenhou-se em promover o crescimento do setor de energia renovável no Brasil e no mundo.

Com mais de 40 anos de experiência no desenvolvimento de produtos de alta qualidade, a CHINT continua a promover o desenvolvimento do setor fotovoltaico com tecnologias sustentáveis. Na Intersolar South America 2024, a CHINT reuniu alguns entusiastas da energia renovável e profissionais do setor para interagir e descobrir o futuro da energia renovável visando um futuro melhor.

Os especialistas da CHINT ficaram à disposição para responder a todas as perguntas e demonstraram os benefícios dos produtos e soluções inovadoras. Nesse grande local de exposição, muitos clientes novos e potenciais manifestaram grande interesse nos produtos da CHINT e mostraram-se dispostos a manter mais contatos e cooperação.

No futuro, a CHINT continuará a desenvolver a tecnologia mais recente com alta qualidade e confiabilidade e a oferecer soluções inovadoras que facilitem e tornem mais acessível o acesso das pessoas à energia limpa, o que pode ser útil para lidar com os desafios industriais e dar suporte ao desenvolvimento sustentável, incluindo o Brasil, a América Latina e o resto do mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2495811/CHINT_Showcased_Innovative_Renewable_Energy_Solutions_at_Intersolar_South_America_2024.jpg

FONTE CHINT GLOBAL