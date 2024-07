A Daewoong Pharmaceutical demonstrou a superioridade do Enavogliflozin na 84a Sessão Científica da ADA

SEOUL, Coreia do Sul, 15 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A Daewoong Pharmaceutical (CEOs Chang-jae Lee e Seongsoo Park) anunciou na 84ª Sessão Científica da Associação Americana de Diabetes (ADA) que seu medicamento para diabetes, o Enavogliflozin, demonstrou um controle superior de glicose no sangue em relação ao medicamento popular para diabetes dapagliflozin em pacientes com diabetes tipo 2 e doença renal branda. Esse achado oferece evidências clínicas convincentes de sua eficácia.

O professor Lyu Young-sang, do Chosun University Hospital, que fez a apresentação, destacou que o Enavogliflozin foi superior ao dapagliflozin, o primeiro inibidor global de SGLT-2. Esse inibidor coreano de SGLT-2 mostrou-se uma opção de tratamento superior, segundo estudos comparativos.

Os principais indicadores de controle do diabetes - incluindo glicose plasmática em jejum (FPG), hemoglobina glicada (HbA1c), razão entre glicose urinária e creatinina (UGCR) e avaliação do modelo homeostático de resistência à insulina (HOMA-IR) - foram todos muito melhores no grupo do Enavogliflozin.

Após 24 semanas de tratamento, 78,1% dos pacientes que receberam Enavogliflozin apresentaram níveis de HbA1c abaixo de 7,0% ou uma redução maior que 1,0%, em comparação com 65,7% do tratamento com dapagliflozin. O Enavogliflozin também reduziu a HbA1c e a glicose plasmática em jejum com mais eficácia do que o dapagliflozin e apresentou um UGCR 31% maior do que o do dapagliflozin, mostrando uma melhora de cerca de 60% no HOMA-IR.

O professor Park Chul-young do Kangbuk Samsung Hospital, autor correspondente, observou: "Este estudo confirma que a eficácia do medicamento é praticamente a mesma em indivíduos com função renal normal. Mas em casos de comprometimento da função renal, os medicamentos com maior eficácia mantêm seu efeito. Considerando que a excreção urinária de glicose foi significativamente maior no Enavogliflozin em comparação com o dapagliflozin, são necessários mais estudos clínicos em pacientes com função renal comprometida.

O CEO Chang-jae Lee, da Daewoong Pharmaceutical, declarou: "O reconhecimento nos EUA do Enavogliflozin, desenvolvido na Coreia, é significativo. Incentivados por esse interesse internacional, continuaremos nossa pesquisa clínica para reforçar a competitividade do Enavogliflozin."

Declarações sobre o futuro

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas que se baseiam nas crenças e expectativas atuais da gestão da Daewoong Pharmaceutical. Os fatores que podem causar ou contribuir para essas diferenças incluem, entre outros, os seguintes: (1) Aprovações regulatórias e governamentais: O processo de aprovação de produtos farmacêuticos está sujeito a regulamentações detalhadas e pode envolver incertezas e atrasos. Qualquer insucesso na obtenção das aprovações necessárias ou a ocorrência de atrasos no processo de aprovação pode afetar negativamente os negócios e os resultados operacionais da Daewoong Pharmaceutical; e (2) Estudos clínicos: O sucesso dos produtos da Daewoong Pharmaceutical depende dos resultados dos estudos clínicos. Os resultados dos primeiros estudos clínicos podem não ser indicativos dos resultados de outros estudos clínicos em estágio posterior ou em maior escala.

FONTE Daewoong Pharmaceutical Co., Ltd.