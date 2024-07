A DataYoo revoluciona a agricultura de precisão com a plataforma FarmiSpace alimentada por satélite de IA

TAIPEI, 4 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A DataYoo, uma empresa líder em agritech, está transformando a agricultura de precisão com sua inovadora plataforma FarmiSpace. Ao aproveitar dados de satélite de alta resolução, a DataYoo capacita os agricultores globais a otimizar recursos, aumentar a produtividade e promover a sustentabilidade por meio da tomada de decisões baseada em dados.

O FarmiSpace da DataYoo transforma a agricultura com dados de satélite de alta resolução, oferecendo uma precisão inigualável de 3x3m. Esta plataforma acessível capacita os agricultores em todo o mundo, aumentando a produtividade e a sustentabilidade. Com recursos como gerenciamento digital de campo e reconhecimento de culturas por IA, a FarmiSpace democratiza a agtech avançada. Histórias de sucesso da Guatemala e de São Cristóvão mostram aumentos significativos de rendimento e economia de recursos, posicionando a DataYoo como líder em agricultura de precisão.

A FarmiSpace oferece precisão incomparável com dados de satélite de resolução 3x3 metros, superando os concorrentes de 10x10 a 250x250 metros. Essa precisão permite que os agricultores monitorem seus campos diariamente, detectando mudanças sutis na saúde das culturas, no estresse hídrico e nos padrões de crescimento.

Por apenas US $ 42/ano, os pequenos agricultores podem monitorar dois hectares de terra diariamente. Esse preço acessível, aliado a opções de serviço flexíveis, democratiza o acesso a tecnologias agrícolas avançadas.

Os recursos da plataforma incluem:

Gestão digital de campo: os agricultores podem mapear digitalmente seus campos, definir ciclos de plantio e acompanhar o progresso das culturas. Sistema de alerta avançado: os alertas personalizados notificam os agricultores sobre possíveis problemas antes que eles aumentem. Reconhecimento de culturas alimentado por IA: identificação automática de tipos e distribuição de culturas.

O impacto da DataYoo vai além das fazendas individuais. Na Guatemala, a empresa fez uma parceria com a Misión DeTaiwán, o Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) e organizações locais para estabelecer estações meteorológicas e campos experimentais. Ao integrar dados de várias fontes, a DataYoo ajudou os agricultores locais.

Os modelos preditivos da empresa apresentam uma impressionante taxa de precisão de 80% a 99,8%. Essa capacidade permite que os governos antecipem possíveis falhas nas colheitas e tomem medidas proativas para garantir a segurança alimentar.

As histórias de sucesso da DataYoo incluem:

[Guatemala]

Aumentou o rendimento de brócolis em 32%.

Desenvolveu modelos locais de crescimento do milho.

Aumentou as taxas de crescimento das culturas em 119% através da irrigação de precisão.

Reduziu o crescimento desigual de 33,27% para 7,52% pelo manejo de pragas orientado por dados.

[São Cristóvão e Nevis]

Aumentou o rendimento da melancia em 27%.

Este ano, a DataYoo pretende ajudar os agricultores guatemaltecos a aumentar o rendimento das culturas em mais de 10%, economizar pelo menos 50% na água de irrigação e reduzir as emissões de carbono em 560 kg/hectare.

A inovação da DataYoo ganhou aclamação global, com um convite para o Fórum da OMC de 2024, afirmando sua posição de liderança na AgTech.

"A FarmiSpace é a plataforma ideal para agricultores que desejam adotar tecnologia, combinando aplicações tecnológicas com práticas tradicionais para ajudar os agricultores a se manterem competitivos no mercado", diz Dafne, especialista agrícola que trabalha com a DataYoo na Guatemala.

À medida que a agricultura global enfrenta os desafios das mudanças climáticas e da escassez de recursos, a DataYoo oferece uma solução poderosa. Ao fornecer ferramentas acessíveis, precisas e fáceis de usar, a DataYoo está ajudando agricultores de todo o mundo a adotar a agricultura de precisão, aumentar a produtividade e contribuir para um futuro mais sustentável.

