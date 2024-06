A dedicação contínua da Octapharma em melhorar a vida de pessoas com distúrbios hemorrágicos raros será apresentada no ISTH 2024

Octapharma apresentará novas descobertas clínicas e científicas para Wilate ® e Nuwiq ® no próximo Congresso ISTH 2024

e Nuwiq no próximo Congresso ISTH 2024 Novos dados e desenvolvimentos de estudos clínicos a serem apresentados em sete apresentações orais, dois pôsteres e dois Simpósios Apoiados

LACHEN, Suíça, 11 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- Os desenvolvimentos mais recentes do portfólio de Hematologia da Octapharma serão apresentados no32º Congresso da Sociedade Internacional de Trombose e Hemostasia (ISTH), de 22 a 26 de junho de 2024, em Bangkok, Tailândia. Os dados serão divulgados em sete apresentações orais, duas apresentações de pôsteres e dois Simpósios Apoiados durante este importante encontro internacional. A Octapharma é uma orgulhosa Apoiadora Prata do Congresso ISTH 2024. A Octapharma também apresentará a oferta de soluções modernas para o gerenciamento de sangramento agudo e coagulação em cuidados críticos e intensivos.

Distúrbios hemorrágicos, como a hemofilia A e a doença de von Willebrand (DvW), acarretam o risco de sangramentos recorrentes e prolongados, que podem não apenas ameaçar a vida, mas também afetar muito a qualidade de vida e a saúde mental dos pacientes.

As apresentações no ISTH 2024 refletem o compromisso de longo prazo da Octapharma em melhorar o atendimento ao paciente e atender às necessidades clínicas não atendidas.

"A Octapharma tem o prazer de apresentar nossas últimas descobertas e resultados de estudos de nossos portfólios de hematologia e cuidados intensivos no ISTH 2024", disse Olaf Walter, membro do conselho da Octapharma. ""Os pacientes com distúrbios de sangramento e coagulação continuam a enfrentar muitos desafios em seus cuidados diários e no controle do sangramento Aqui na Octapharma, continuamos dedicados à pesquisa de linha de frente para melhorar a vida dos pacientes."

Apresentações orais

Embora a profilaxia seja o padrão de tratamento para hemofilia A grave, ela ainda é subutilizada na DvW. O WIL-31, o maior estudo em profilaxia da DvW, demonstrou a segurança e eficácia da profilaxia com um concentrado de fator de von Willebrand/fator VIII derivado do plasma (wilate®) em pacientes com DvW. O pesquisador principal, Dr. Robert F. Sidonio Jr., apresentará subanálises de dados do estudo que exploram as diferenças nos locais de sangramento entre os tipos de VWD e faixas etárias. A profilaxia foi bem tolerada em todas as faixas etárias nos 22 pacientes com DvW tipo 3 que foram incluídos na população de análise.

O MOTIVATE é um estudo internacional em andamento, iniciado por pesquisadores, apoiado por financiamento da Octapharma AG, que avalia o tratamento de pacientes com hemofilia A com inibidores. Dra. Carmen Escuriola-Ettingshausen, uma das pesquisadoras coordenadoras do estudo, apresentará uma análise provisória do estudo.

A artropatia hemofílica é uma complicação grave da hemofilia A e o diagnóstico precoce é fundamental para minimizar o seu impacto a longo prazo. Um estudo de prova de conceito identificou uma assinatura de vários pequenos microRNAs não codificantes circulantes, que podem ser usados como biomarcadores para auxiliar no diagnóstico da artropatia hemofílica. Trabalhos futuros investigarão microRNAs associados a estágios iniciais da condição em um subestudo do ensaio clínico PROVE.

A alteração da funcionalidade endotelial microvascular foi observada em pacientes com hemofilia A. Na realidade, observou-se uma tubulogênese, migração e permeabilidade prejudicadas das células endoteliais de pacientes com hemofilia A, em comparação com as de pacientes saudáveis. Novos dados serão apresentados mostrando que o Nuwiq® pode se ligar às superfícies das células endoteliais, melhorando sua funcionalidade.

O FVIII interage fisicamente com as plaquetas após a lesão vascular para garantir a formação eficiente de coágulos. Diferentes modificações do FVIII podem afetar a ligação plaquetária e a sinalização posterior. Os dados serão apresentados mostrando que o Nuwiq® apresenta uma ligação significativamente maior às plaquetas em comparação com os produtos comparadores, e que essas diferenças na ligação plaquetária podem afetar a eficácia de diferentes produtos de rFVIII no tratamento da hemofilia A.

As apresentações orais são agendadas nos seguintes horários:

Domingo, 23 de junho

OC 27.5: Impacto da ligação diferencial de concentrados de fator VIII recombinante às plaquetas na funcionalidade da coagulação plaquetária.

Autor(a) da apresentação: Viola Vogel . 15:45–16:00 TIC, Sala 210 A-D

Segunda-feira, 24 de junho

OC 35.1: O fator VIII regula as proteínas da matriz extracelular para estimular a angiogênese e a estabilidade do vaso.

Autor(a) da apresentação: Alessia Cucci . 9:30–9:45 TIC, Sala 110 A-C

Autor(a) da apresentação: . 9:30–9:45 TIC, Sala 110 A-C OC 36.4: Perfis de expressão de miRNA como um potencial biomarcador da saúde articular e óssea na hemofilia A.

Autor(a) da apresentação: Yesim Dargaud. 10:15–10:30 ICT, Sala 111 A-C

Autor(a) da apresentação: Yesim Dargaud. 10:15–10:30 ICT, Sala 111 A-C OC 36.5: O fator VIII é um regulador da angiogênese e um promotor da estabilidade da barreira endotelial.

Autor(a) da apresentação: Antonia Follenzi. 10:30–10:45 TIC, Sala 111 A-C

Terça-feira, 25 de junho

oc 63.4: Locais de sangramento em pacientes com doença de von Willebrand em profilaxia com um concentrado de fator von Willebrand/fator /fator VIII derivado de plasma – uma subanálise de dados do estudo WIL-31.

Autor(a) da apresentação: Robert F Sidonio Jr. 15:30–15:45 TIC, Salão B3

Autor(a) da apresentação: Robert F Sidonio Jr. 15:30–15:45 TIC, Salão B3 OC 61.4: Estratégias de indução de tolerância imunológica (ITI) em pacientes com hemofilia A com inibidores – Análise provisória do estudo MOTIVATE.

Autor(a) da apresentação: Carmen Escuriola-Ettingshausen. 15:45–16:00 TIC, Salão B1

Quarta-feira, 26 de junho

OC 73.5: Eficácia e segurança da profilaxia com um concentrado de fator von Willebrand/fator VIII derivado do plasma em pacientes tipo 3 com doença de von Willebrand – Uma subanálise de dados do estudo WIL-31.

Autor(a) da apresentação: Robert F Sidonio Jr. 11:15–11:30 TIC, Salão B4

Apresentações de pôsteres

As apresentações de pôsteres são agendadas nos seguintes horários:

Domingo, 23 de junho

PB 0251 - Comparação indireta da eficácia profilática entre o simoctocog alfa e o efanesoctocog alfa na hemofilia A grave e seu custo nos Estados Unidos.

Autor(a) da apresentação: Craig M. Kessler . 13:45–14:45 TIC, Salão de Exposições

Terça-feira, 25 de junho

PB 1102 - Complexos covalentemente ligados do fator VIII de coagulação e do fragmento do fator de von Willebrand apresentam maior estabilidade e meia-vida em modelos animais e mantêm sua função.

Autor(a) da apresentação: Barbara Solecka-Witulska. 13:45–14:45 TIC, Salão de Exposições

Simpósios Apoiados

Dois simpósios apoiados durante o congresso compartilharão novos dados clínicos e científicos, fornecendo atualizações sobre estudos em andamento e novos nas áreas de hemofilia A e VwD.

Saiba mais hoje sobre os avanços do futuro - Inovação na proteção total contra sangramento

Domingo, 23 de junho, 12:15–13:30 TIC, Sala 208

Presidente: Guy Young , Hospital Infantil de Los Angeles e Escola de Medicina Keck da USC , Los Angeles , Califórnia, EUA

O Simpósio da Octapharma sobre hemofilia A deste ano é dedicado à pesquisa de ponta comprometida com a proteção contra sangramento. Os palestrantes apresentarão os primeiros resultados da análise provisória do estudo MOTIVATE e apresentarão o estudo PROVE que investiga a saúde óssea e articular. Este simpósio também explorará o papel crítico da ligação do FVIII às plaquetas e células endoteliais na hemofilia A.

Conhecimentos avançados sobre profilaxia na doença de von Willebrand - Você está atendendo às necessidades do seu paciente?

Segunda-feira, 24 de junho, 12:15–13:30 TIC, sala 210

Presidente: Craig Kessler , Centro Médico da Universidade de Georgetown , Washington DC , EUA

Este simpósio explorará o papel crítico da profilaxia na DwV grave. Os tópicos apresentados incluirão a importância da profilaxia e como identificar pacientes que podem se beneficiar do tratamento profilático. As principais lições do estudo de profilaxia WIL-31 VwD serão compartilhadas, bem como o importante papel da profilaxia no tratamento de sangramento menstrual intenso em mulheres com VwD. A otimização dos cuidados durante a gravidez também será discutida e os estudos VIP e EMPOWER serão apresentados.

Ambos os simpósios serão abertos aos participantes do congresso em Bangkok e serão transmitidos ao vivo para os participantes que não comparecerem diretamente ao Congresso. Uma oportunidade para fazer perguntas estará disponível em ambos os simpósios.

Larisa Belyanskaya, vice-presidente sênior e diretora de hematologia da IBU na Octapharma, comentou:

"Estamos entusiasmados em apresentar novos insights a partir dos dados do WIL-31 e nos aprofundaremos na importância da profilaxia para grupos específicos de pacientes, além de discutir importantes questões clínicas e científicas com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos pacientes com doença de von Willebrand e hemofilia A."

Sobre Nuwiq®

Nuwiq® (simoctocog alfa) é uma proteína recombinante do fator VIII de 4ª geração (rFVIII), produzida em uma linhagem celular humana sem modificação química ou fusão com qualquer outra proteína1. É cultivada sem aditivos de origem humana ou animal, é desprovida de epítopos antigênicos proteicos não humanos e tem alta afinidade pelo fator1 de von Willebrand.

O tratamento com Nuwiq® foi avaliado em nove1 2 3 ensaios clínicos concluídos que incluíram 201 pacientes previamente tratados (190 indivíduos)1 e 108 pacientes não tratados anteriormente2 com hemofilia A grave. Nuwiq® está disponível em 250 UI, 500 UI, 1.000 UI, Apresentações de 1.500 UI, 2.000 UI, 2.500 UI, 3.000 UI e 4.000 UI4. Nuwiq® está aprovado para uso no tratamento e profilaxia de sangramento em pacientes com hemofilia A (deficiência congênita de FVIII) em todas as faixas etárias4.

Sobre o Wilate®

Wilate® é um concentrado de fator/fator VIII de von Willebrand humano de alta pureza (VWF/FVIII), que passa por duas etapas de inativação do vírus durante sua produção1.

Nenhuma albumina é adicionada como estabilizador5. Os processos de purificação resultam em uma proporção de 1:1 de VWF para FVIII que é semelhante ao plasma normal1. Wilate® contém uma estrutura de tripleto de VWF e conteúdo de multímeros grandes de alto peso molecular semelhantes ao plasma humano normal1. Wilate® é derivado exclusivamente de grandes pools de plasma humano coletados em centros de doação de plasma aprovados6. Wilate® está disponível em apresentações de 500 UI e 1000 UI. Wilate® é indicado para a prevenção e tratamento de hemorragia ou sangramento cirúrgico na doença de von Willebrand (DwV), quando a desmopressina (DDAVP) isoladamente é ineficaz ou contraindicada, e para o tratamento e profilaxia de sangramento em pacientes com hemofilia A (deficiência congênita de fator VIII)6.

Sobre a Octapharma

Com sede em Lachen, Suíça, a Octapharma é um dos maiores fabricantes de proteínas humanas do mundo, desenvolvendo e produzindo proteínas humanas a partir de plasma humano e linhagens celulares humanas. A Octapharma emprega cerca 12.000 funcionários em todo o mundo para apoiar o tratamento de pacientes em 118 países com produtos em três áreas terapêuticas: Imunoterapia, Hematologia e Cuidados Críticos.

A Octapharma possui sete unidades de P&D e cinco fábricas de última geração na Áustria, França, Alemanha e Suécia, e opera mais de 195 centros de doação de plasma na Europa e nos EUA.

"Os comunicados de imprensa daOctapharma são especificamente para especialistas em saúde/mídia médica e não são para a imprensa do consumidor."

