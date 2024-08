A estratégia de negócios que está conquistando o Brasil

Como a Branco Motores expandiu sua atuação de mercado do agro para a jardinagem e a construção civil e bate recordes de resultado

SÃO PAULO, 29 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A Branco Motores - referência nacional no desenvolvimento de soluções para o agronegócio, jardinagem e construção civil leve vem registrando resultados recordes. Em 2023, mesmo em meio a um cenário bastante desafiador, com uma demanda reduzida e o mercado em deflação, cresceu 10%. Para 2024, o objetivo inicial era chegar a um crescimento de 15%, porém a empresa encerrou o primeiro trimestre de 2024 com avanço superior a 30% quando comparado com o ano anterior.

O bom desempenho da companhia paranaense, com sede na cidade de Araucária, acontece em todas as regiões do país, e pelo 7º ano consecutivo. O resultado é reflexo de um turnaround, uma reestruturação bem-sucedida capitaneada, a partir de 2017, pelo CEO, Juliano Silva, depois da aquisição da empresa pela Briggs & Stratton – maior produtora de pequenos motores do mundo. A união das empresas aconteceu em 2012, e, desde então, enfrentava o desafio de conciliar o natural choque de culturas após o processo de aquisição.

"Quando cheguei, a empresa enfrentava um mercado super competitivo em meio a uma crise interna de identidade muito forte. Eles tentaram aplicar aqui a mesma receita da matriz, o que não aconteceu como planejado. Então, o primeiro passo ao chegar, além de visitar o mercado e clientes, ouvir as pessoas e entender o negócio local, foi conquistar o reconhecimento por parte da matriz de que algo mais intenso teria que ser feito para mudar e para dar certo", lembra Silva.

Era preciso uma sinergia entre o que cada uma das empresas tinha de melhor naquele momento. "Aos poucos, fomos mostrando os planos, conseguindo as aprovações, executando com maestria e colhendo os resultados. Com isso, conquistamos uma autonomia muito grande, que fez com que a companhia pudesse crescer de maneira acelerada, consciente e consistente. E hoje a Branco é reconhecida como uma das unidades de negócio mais prósperas do grupo no mundo."

Em sete anos de gestão, o executivo comemora a perspectiva de fechar 2024 quase quintuplicando o tamanho da empresa desde que assumiu o cargo. "No ano passado, todos os meses foram os melhores da história da Branco. Neste ano, continuamos nos superando da mesma forma, ao aumentar a eficiência, a cobertura de mercado, o portfólio de produtos, o número de clientes e o share em cada um dos mais de sete mil clientes, que cada vez compram mais", conta.

Depois de "arrumar a casa", a estratégia foi expandir a atuação, além do agronegócio – setor em que a Branco Motores nasceu há 88 anos e no qual se consolidou – para os segmentos de jardinagem e, agora, construção civil. "Nossa estratégia foi apostar na otimização do canal de vendas e na força de vendas já estabelecida. Entendemos após um estudo bastante bem elaborado, que poderíamos ampliar, e muito, nossa participação nos mesmos postos de vendas", diz o CEO.

Para tanto, além de desenvolver novos produtos, a Branco teria que conquistar este espaço demonstrando aos parceiros de negócio que ao optar pela Branco, as possibilidades de prosperar seriam maiores. "Desta forma, nossa estratégia como equipe envolveu todas as áreas da empresa, cada uma delas focada em gerar soluções para que nosso parceiro de negócio identificasse na Branco uma oportunidade maior de fazer negócios e prosperar. Pelos números, e as relações que desenvolvemos, a estratégia vem dando certo", explica Silva.

Ele pontua que 2024 será o ano em que a empresa lançará o maior número de produtos, mais de 100. "Hoje, 35% do nosso faturamento vem de inovação, do lançamento de novos produtos, que são feitos a partir da percepção das necessidades do usuário final", diz. "O objetivo é ser o melhor parceiro para o varejo, que precisa sempre mostrar novidades que possam atrair a atenção dos clientes, gerar negócios e assim prosperar."

Para marcar presença e impulsionar a venda de seu portfólio no varejo, a Branco Motores mantém uma universidade online, que oferece capacitação em técnicas comerciais para os vendedores. Também oferece cursos para assistentes técnicos, os capacitando não só para a melhor operação, mas também, para a manutenção dos equipamentos. "O mercado já nos enxerga como um grande provedor de soluções que agregam em seu negócio. E, ao mesmo tempo, ensinamos como usar e como tirar maior proveito dos equipamentos", comenta Silva.

O CEO lembra que a Branco foi reconhecida recentemente pelo YouTube com o prêmio Creators Awards, passando a integrar um seleto grupo de contas mundiais que possuem este certificado. A empresa conta com mais de 120 mil inscritos que acompanham todo conteúdo gerado. O canal não divulga apenas suas soluções, mas também gera muito conhecimento, que é amplamente utilizado pelos seus seguidores.

A rede de 1.500 pontos de assistência técnica pelo país também contribui para a confiança do consumidor na marca e é mais um fator que influencia o sucesso do lançamento de produtos e o crescimento em novos mercados. "Com isso, temos uma das melhores notas de satisfação do consumidor no Reclame Aqui", comenta o executivo.

Por trás dessa operação bem-sucedida, está um sistema eficiente de logística – que leva o portfólio de 300 produtos e 10 mil peças e acessórios do Paraná para todas as regiões do país – e um investimento constante no capital humano da empresa – que fez a Branco Motores ser reconhecida pelo Great Place to Work (GPTW).

Tradição e novos mercados

A Branco Motores faz parte da história da agricultura familiar no Brasil. Quem é do ramo sabe que o nome Tratorito, há mais de 40 anos no mercado é marca registrada da empresa, é usado como sinônimo da categoria motocultivador - assim como quando pensamos em refrigerante ou palha de aço e nos referimos a esses produtos pelo nome da marca.

Até hoje, o Tratorito está entre as quatro categorias de maior relevância de faturamento da empresa e segue da Branco para todas as regiões do país. Os campeões de venda são os geradores, em primeiro lugar, e as motobombas, em segundo.

Atualmente, a maior parte do faturamento ainda vem da venda para o agro, em torno de 60%. Mas a atuação no segmento de jardinagem já é responsável por 25%, e os demais correspondem por 15%, aproximadamente.

"O segmento em que mais crescemos é o de jardinagem. E agora começamos o movimento de entrar no segmento de construção leve. Temos uma prática de quando chegar no 'top 5' em um mercado, começamos a expandir. Esse é um movimento estratégico pensado com pelo menos três anos de antecedência", destaca Silva.

Para jardinagem, a empresa possui equipamentos que vão do uso hobby até os equipamentos profissionais e de alta performance, neste caso a linha Branco Elite. "Passo a passo, quando entramos em um mercado, ou uma categoria de produto, temos como objetivo trazer um range completo de soluções, produtos, peças e acessórios", complementa.

No segundo semestre, a Branco seguirá com sua extensa agenda de lançamentos de produtos. "Vamos continuar com nosso planejamento estratégico, com uma gestão disciplinada e vigilante com o objetivo de garantir aos parceiros de negócio a sua prosperidade, enquanto do outro lado, levamos à nossa matriz a mensagem de uma gestão brasileira super eficiente e reconhecida mundialmente pelo grupo como uma das mais eficazes, tanto pelo crescimento contínuo, como pelo retorno ao acionista", conclui o CEO da Branco Motores.

