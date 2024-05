Marketing

All Products A GATORADE® UNE FORÇAS COM ÍCONES INSPIRADORES DO FUTEBOL PARA AUMENTAR A CONFIANÇA DE JOVENS ATLETAS DO SEXO FEMININO BRAZIL - Portuguese USA - English MEXICO - Spanish India - English USA - español Gatorade 29 mai, 2024, 07:00 GMT Partilhar este artigo Partilhar este artigo A EXIBIÇÃO DO FILME "RACHEL MEETS RAY", NA FINAL FEMININA 5V5 DA GATORADE NA FINAL DA LIGA DOS CAMPEÕES DA UEFA EM BILBAU, SUSCITA DISCUSSÕES EMOCIONAIS ENTRE AS RAPARIGAS ADOLESCENTES LONDRES, 29 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- Gatorade, a bebida de hidratação líder mundial, trouxe ícones do futebol mundial para as Finais Femininas 5v5 da Gatorade, na Final da Liga dos Campeões Feminina da UEFA, em Bilbau, para fazer face à questão de 40%* das raparigas adolescentes não terem confiança no desporto, um fator chave para que as atletas de amanhã abandonem o desporto. Cada lenda partilhou as suas dicas motivacionais para inspirar as raparigas de todo o mundo a derrubar as barreiras da confiança para jogar futebol. Continue Reading

Gatorade Confidence Conversation Rachel meets Ray film Laia Aleixandri Team Talk Rachel Yankey Team Talk England legend Rachel Yankey talking confidence with the Gatorade 5v5 Tournament Finalists Manchester City Legend Laia Aleixandri training the Gatorade 5v5 Tournament Finalists

Para criar uma mudança positiva, a Gatorade trouxe as lendas mundiais, Rachel Yankey (ex-internacional do Arsenal e de Inglaterra), Laia Aleixandri e Fernando Lorente (ambos ex-internacionais do Athletic Bilbao e de Espanha) para se reunirem com os participantes do Gatorade 5v5 de 14 aos 16 anos- Zazpi Landa, Ibaiondo, Bilbao Artizarrak, e Basauriko. A Yankey partilhou um filme produzido pela Gatorade Fuel Tomorrow, no qual fala de confiança com uma versão do seu "eu" mais jovem, criada com recurso a tecnologia de rejuvenescimento, para inspirar uma nova geração a jogar e a manter-se no jogo. O filme suscitou uma conversa sobre como manter a autoestima e a confiança elevadas face à adversidade.

Em criança, a Yankey cortou o cabelo e fingiu ser um rapaz para poder jogar futebol. Apesar de hoje em dia haver mais raparigas com acesso ao futebol, estas enfrentam os mesmos problemas que a Yankey enfrentou quando tinha nove anos na década de 1980. A palestra sobre confiança em Bilbau abordou as questões que afetam a confiança das raparigas e que foram referidas no filme, como a desigualdade de género no futebol juvenil, o escrutínio que as raparigas enfrentam nas redes sociais e a escassez de treinadoras.

Rachel Yankey disse: "Não me surpreende saber que 40% das mulheres esportistas não tem tanta confiança. Eu cresci vendo apenas treinadores, homens, se destacando, quase nenhuma treinadora. Isso pode ser muito difícil para uma menina, pois o corpo e a cabeça dela está passando por muitas mudanças. Quanto mais exemplos femininos, mais os treinadores saberão a diferença entre meninas e meninos, e melhor será a comunicação entre jogadoras e treinadores."

Laila Aleixandri disse: "Os problemas que a Rachel precisou enfrentar quando era mais nova me tocaram muito. Apesar de o jogo para as mulheres ter melhorado muito nos últimos tempos, ainda temos uma longa batalha pela frente. Até mesmo a forma como chamamos, 'futebol feminino'. Por que não pode ser apenas futebol?"

Os jogadores, aclamados pelas suas carreiras de elite no clube e no país, partilharam ideias sobre as competências e a confiança necessárias no futebol. Na qualidade de "Confidence Coaches" ("Treinadores de Confiança"), partilharam os seus percursos, inspirando os jogadores a acreditarem no seu potencial de sucesso no desporto. Estes incluíram:

A adolescente Laia Aleixandri transitou do futebol juvenil para o Atlético de Madrid , conquistando o título da Primeira Divisão na sua época de estreia.

, conquistando o título da Primeira Divisão na sua época de estreia. A carreira internacional da Rachel Yankey, que começou com apenas 17 anos com as Leoas e representou a Seleção da Grã-Bretanha nos Jogos Olímpicos de Londres em 2012.

O percurso profissional de Fernando Llorente , desde o seu início no Athletic Bilbao, cidade anfitriã da final da Liga dos Campeões Feminina da UEFA deste ano, até à passagem por clubes das principais ligas de Inglaterra e Itália, bem como pela seleção espanhola.

Este ano, o torneio Gatorade 5v5 foi ganho pela equipa Bilbao Artizarrak de Bilbao. O 5v5 é um torneio anual de futebol global para jovens dos 14 aos 16 anos, que promove a igualdade de oportunidades para os jovens talentos. Agora no seu sétimo ano, continua a inspirar e a alimentar a próxima geração de atletas, reforçando a sua confiança e oferecendo oportunidades desportivas únicas. O torneio, único na sua estrutura, inclui uma competição exclusivamente feminina na final da Liga dos Campeões Feminina da UEFA,em Bilbau, Espanha.

Desde a sua criação, o torneio Gatorade 5v5 proporcionou a mais de 126.000 jovens atletas de todo o mundo experiências desportivas positivas. Este ano, 13 países da América Latina, Ásia, Médio Oriente e Europa participarão em todos os torneios, com um número estimado de 26 000 adolescentes - mais 11 000 do que em 2023.

Falando sobre as Finais Femininas Gatorade 5v5 deste ano na Final da Liga dos Campeões Feminina em Bilbau, o Vice-Presidente de Marketing da Gatorade, Bart LaCount, afirma: "As Finais Gatorade 5v5 reúnem as participantes num palco global e mostram que todas as raparigas, independentemente da sua origem, podem participar no desporto, aprendendo lições para a vida e valores do desporto. A nossa investigação mostra que 40% das raparigas adolescentes não têm confiança no desporto, uma estatística alarmante que não se enquadra no mundo de hoje. Nenhuma rapariga deve perder a sua confiança, por isso estamos a trabalhar com lendas do jogo para serem Treinadores de Confiança, a fim de inspirar e motivar as adolescentes a jogar e a permanecer no futebol. Os seus conselhos ajudam a quebrar barreiras e a aumentar a confiança."

Consulte o Centro de Treinadores de Confiança da Gatorade em: Gatorade.com/confidence-coaches para saber como manter a confiança elevada e ver o filme "Rachel Meets Ray", bem como a conversa sobre confiança que teve lugar em Bilbau entre as lendas do futebol.

* No 1º trimestre de 2024, a Gatorade realizou um estudo de mercado cruzado que inquiriu mais de 2500 pais de adolescentes com idades compreendidas entre os 13 e os 17 anos do México, Colômbia, China, Austrália e Filipinas. Estudo realizado pela Revolt London

