A Geek+ recebeu o prêmio de inovação RBR pela terceira vez, nomeada entre os principais inovadores em robótica do mundo

SAN DIEGO, 9 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A Geekplus, , líder global em soluções de robôs móveis e logística inteligente, ganhou um prêmio de inovação RBR50, concedido anualmente pela Robot Business Review para reconhecer a inovação no setor de robótica móvel. A Geekplus ganhou seu terceiro prêmio RBR50 por atualizações no sistema PopPick, uma extensão de sua principal solução Shelf-to-Person.

Geekplus has won its third RBR50 award.

A solução modular Shelf-to-Person da Geekplus otimiza as operações do armazém usando robôs móveis para transportar prateleiras. A solução Shlf-to-Person lida com mercadorias de todos os tamanhos, eliminando a necessidade de investimento em infraestrutura, o que a torna a resposta mais flexível aos desafios de atendimento de pedidos.

Cada estação PopPick usa dois braços de recuperação e quatro locais de apresentação para apresentar aos selecionadores várias prateleiras de 60 caixas de uma só vez, resultando em um rendimento inigualável.

"Observamos uma alta demanda pelo PopPick no setor de varejo e comércio eletrônico devido à necessidade de maior rendimento e eficiência. Essa alta demanda resultou em vários projetos no mundo inteiro, incluindo grandes implementações com a UPS Supply Chain Solutions nos Estados Unidos", disse Lit Fung, diretor administrativo da Geekplus. "O reconhecimento da Robot Business Review dos avanços do nosso PopPick de prateleira para pessoa é um reconhecimento bem-vindo de que estamos no caminho certo."

A Geekplus tem o compromisso de capacitar os clientes com uma gama de soluções confiáveis e inovadoras de atendimento de pedidos que realmente atendam às necessidades comerciais exclusivas de cada cliente. Os clientes confiam no sistema Shelf-to-Person porque ele é econômico, fácil de usar e pode ser implementado rapidamente, sem infraestrutura fixa.

"O incrível trabalho dos vencedores do RBR50 deste ano representa a vanguarda da robótica e eleva o nível do setor", disse Steve Crowe, editor-executivo de robótica da WTWH Media. "Estamos ansiosos para comemorar todos os inovadores na Gala inaugural da RBR50 durante a Robotics Summit & Expo. Parabéns aos vencedores do prêmio RBR50."

Sobre a Geekplus A Geekplus é líder global em tecnologias de robótica móvel. Desenvolvemos soluções inovadoras de robótica para o atendimento de pedidos. Mais de 1.000 líderes globais do setor usam nossas soluções para obter automação flexível, confiável e altamente eficiente para armazéns e gerenciamento da cadeia de suprimentos. Fundada em 2015, a Geekplus tem mais de 1.500 funcionários, com escritórios nos Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, Japão, Coreia do Sul, China continental, Hong Kong SAR e Singapura.

Sobre o RBR50

Há mais de 10 anos, o prêmio RBR50 Robotics Innovation Awards reconhece as organizações mais inovadoras e influentes do setor de robótica. Todos os vencedores do Prêmio de Inovação em Robótica RBR50 2024 serão celebrados no Robotics Summit & Expo, que será realizado nos dias 1 e 2 de maio em Boston. Os ingressos para a recepção inaugural do RBR50 podem ser adquiridos no momento da inscrição no Robotics Summit.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2382518/Geekplus.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2373458/Geekplus_logo.jpg

FONTE Geek+